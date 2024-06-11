Tatili Evde Geçireceklere Bayramda Aileyle İzlemelik 15 Nefis Film

IMDb: 8,1

Bu duygu yüklü film İranlı kör bir çocuk olan Muhammed ile oğlunu olduğu gibi kabul etmekle, karısını kaybettikten sonra ona yük olduğu için onu terk etmek arasında gidip gelen babası Haşim'in hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Hossein Mahjoub, Mohsen Ramezani

Yönetmen: Majid Majidi