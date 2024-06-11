Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Tatili Evde Geçireceklere Bayramda Aileyle İzlemelik 15 Nefis Film

Tatili Evde Geçireceklere Bayramda Aileyle İzlemelik 15 Nefis Film

Kurban Bayramı film
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 16:00

Kurban Bayramı tatilini film izleyerek değerlendirmek isteyen aileler için beklenen liste geldi. Eğer bayramda ailece izlenecek filmler arıyorsanız bu liste tam size göre!

Şimdiden iyi seyirler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. August Rush (2007)

1. August Rush (2007)

IMDb: 7,4

Müzik konusunda yetenekli bir yetim olan Evan bir gün yetimhaneden kaçar ve öz ailesini aramaya New York'a gider. Yolculuğu sırasında terk edilmiş bir tiyatroda yaşayan evsiz bir adamla tanışır.

Oyuncular: Freddie Highmore, Keri Russel

Yönetmen: Kirsten Sheridan

2. Stardust (2007)

2. Stardust (2007)

IMDb: 7,6

Cesur bir genç adam, sevgilisine büyülü bir diyara girerek kayan bir yıldızı geri getireceğine dair söz verir.

Oyuncular: Charlie Cox, Claire Danes

Yönetmen: Matthew Vaughn

3. İftarlık Gazoz (2016)

3. İftarlık Gazoz (2016)

IMDb: 7,3

1970'li yıllarda Adem adında bir çocuk, Ramazan ayında gazozcu Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Adem'in tek hayali büyükler gibi oruç tutmaktır. Bu ibadeti herkesten gizlice yapmaya çalışır.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar

Yönetmen: Yüksel Aksu

4. Night at the Museum (2006)

4. Night at the Museum (2006)

IMDb: 6,5

Doğa Tarihi Müzesi'ne yeni işe alınan bir gece güvenlik görevlisi, eski bir lanetin, müzede sergilenen her şeyin canlanıp ortalığı kasıp kavurmasına neden olduğunu keşfeder.

Oyuncular: Ben Stiller, Robin Williams

Yönetmen: Shawn Levy

5. Mahalleden Arkadaşlar (2022)

5. Mahalleden Arkadaşlar (2022)

IMDb: 4,9

9 yaşındaki yaramaz bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte mahallenin en sert çocuğunu etkilemeye çalışırken önlenemez bir kaos yaratır.

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Alper Kul

Yönetmen: Selçuk Aydemir

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Jumanji (1995)

6. Jumanji (1995)

IMDb: 7,1

İki çocuk sihirli bir masa oyunu bulup oynadığında, onlarca yıldır oyunun içinde mahsur kalan bir adamı ve ancak oyunu bitirerek durdurulabilecek bir sürü tehlikeyi serbest bırakırlar.

Oyuncular: Robin Williams, Kirsten Dunst

Yönetmen: Joe Johnston

7. It's a Wonderful Life (1946)

7. It's a Wonderful Life (1946)

IMDb: 8,6

Yaşadığı tonlarca hayal kırıklığının ardından umudunu yitirmiş bir iş adamına, eğer hiç var olmasaydı hayatın nasıl olacağını göstererek yardım etmek için cennetten bir melek gönderilir.

Oyuncular: James Stewart, Donna Reed

Yönetmen: Frank Capra

8. The Colour of Paradise (1999)

8. The Colour of Paradise (1999)

IMDb: 8,1

Bu duygu yüklü film İranlı kör bir çocuk olan Muhammed ile oğlunu olduğu gibi kabul etmekle, karısını kaybettikten sonra ona yük olduğu için onu terk etmek arasında gidip gelen babası Haşim'in hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Hossein Mahjoub, Mohsen Ramezani

Yönetmen: Majid Majidi

9. Inside Out (2015)

9. Inside Out (2015)

IMDb: 8,1

Genç Riley, babasının yeni işi nedeniyle çok sevdiği kasabadan San Francisco'ya taşınınca, mutsuzluğunun yarattığı karmaşayla duyguları mücadele etmek zorunda kalır.

Oyuncular: Amy Poehler, Bill Halder

Yönetmen: Ronnie Del Carmen

10. Wonder (2017)

10. Wonder (2017)

IMDb: 7,9

New York Times'ın en çok satan kitabından uyarlanan bu film, beşinci sınıfa başlayan ve ilk kez normal bir ilkokula giden, yüz farklılıkları olan August Pullman'ın inanılmaz derecede ilham verici ve iç açıcı hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Owen Wilson, Julia Roberts

Yönetmen: Stephen Chbosky

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Marley & Me (2008)

11. Marley & Me (2008)

IMDb: 7,0

Hayvansever yeni evli çift John ve Jenny, çocuk yapmadan önce köpek almaya karar verirler. Marley ismini verdikleri yavru köpekle zorlu bir mücadeleye giren çift, yeni dostlarından çok şey öğreneceklerdir.

Oyuncular: Owen Wilson, Jennifer Aniston

Yönetmen: David Frankel

12. Mamma Mia! (2008)

12. Mamma Mia! (2008)

IMDb: 6,5

Gerçek babasını bulmaya çalışan bir gelin adayının hikayesini anlatan bu müzikal film, 1970'lerin popüler grubu ABBA'nın hit şarkılarıyla izleyicilerle buluşuyor.

Oyuncular: Meryl Streep, Amanda Seyfried

Yönetmen: Phyllida Lloyd

13. Mrs. Doubtfire (1993)

13. Mrs. Doubtfire (1993)

IMDb: 7,1

Acı bir boşanmanın ardından bir aktör, eski karısıyla kalan çocuklarıyla vakit geçirmek için kadın hizmetçi kılığına girer.

Oyuncular: Robin Williams, Sally Field

Yönetmen: Chris Columbus

14. Inkheart (2008)

14. Inkheart (2008)

IMDb: 6,1

12 yaşındaki Maggie tıpkı babası gibi bir kitap kurdudur. İkisinin, ortak bir özellikleri daha vardır: Yüksek sesle kitap okudukları zaman, kitapta yazanları canlandırıp gerçek dünyaya getirmek!

Oyuncular: Brendan Fraser, Andy Serkis

Yönetmen: Iain Softley

15. Asterix & Obelix: Mission Cleopatra (2002)

15. Asterix & Obelix: Mission Cleopatra (2002)

IMDb: 6,7

Mısır kraliçesi Kleopatra, rekor sürede bir tapınak inşa edebileceğine inanır ve Julius Caesar ile iddiaya girer. Ancak mimarının, inşaatı durdurmaya çalışan Romalılarla savaşmak için Asterix ve Obelix'in yardımına ihtiyacı vardır.

Oyuncular:Gerard Depardieu, Christian Clavier

Yönetmen: Alain Chabat

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın