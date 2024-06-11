Tatili Evde Geçireceklere Bayramda Aileyle İzlemelik 15 Nefis Film
Tatili Evde Geçireceklere Bayramda Aileyle İzlemelik 15 Nefis Film
Kurban Bayramı tatilini film izleyerek değerlendirmek isteyen aileler için beklenen liste geldi. Eğer bayramda ailece izlenecek filmler arıyorsanız bu liste tam size göre!
Şimdiden iyi seyirler...
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1. August Rush (2007)
2. Stardust (2007)
3. İftarlık Gazoz (2016)
4. Night at the Museum (2006)
5. Mahalleden Arkadaşlar (2022)
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6. Jumanji (1995)
7. It's a Wonderful Life (1946)
8. The Colour of Paradise (1999)
9. Inside Out (2015)
10. Wonder (2017)
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11. Marley & Me (2008)
12. Mamma Mia! (2008)
13. Mrs. Doubtfire (1993)
14. Inkheart (2008)
15. Asterix & Obelix: Mission Cleopatra (2002)
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