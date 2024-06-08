Kötülerin Zaferi: Alışılmışın Dışında En İyi Ters Köşe Filmler!
Kötülerin Zaferi: Alışılmışın Dışında En İyi Ters Köşe Filmler!
Kaynak: https://x.com/ATRightMovies/status/17...
Sonu hep mutlu biten filmlere alışkın olsak da bazı Hollywood filmleri bizi ters köşe yapabiliyor. X platformu üzerinden, kötü adamların kazandığı en sevilen bazı filmleri listeledik.
Sizin de bildiğiniz, kötülerin galip geldiği filmler varsa yorumlarda buluşalım.👇
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1. Joker - The Dark Knights (2008)
2. John Doe - Seven (1995)
3. Dr. Lecter - The Silence Of The Lambs (1991)
4. Kaiser Soze - The Usual Suspects (1995)
5. Woo-jin Lee - Oldboy (2003)
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6. Thanos - Infinity War (2018)
7. Anton - No Country For Old Men (2007)
8. Amy - Gone Girl (2014)
9. Aaron - Primal Fear (1996)
10. Paul & Peter - Funny Games (1997)
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11. Palpatine - Star Wars Episode III Revenge Of The Sith (2005)
12. Jigsaw - Saw (2004)
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