Kötülerin Zaferi: Alışılmışın Dışında En İyi Ters Köşe Filmler!

IMDb: 8.2

Cormac McCarthy'nin aynı adlı romanından uyarlanan bir neo-western suç filmidir ve Teksas çölünde geçen karmaşık bir hikayeyi anlatır. Llewelyn Moss, uyuşturucu ticaretinin ters gittiği bir yerde bir valiz dolusu para bulur ve parayı alıp kaçmaya karar verir. Ancak, acımasız kiralık katil Anton Chigurh onu izlemeye başlar. Şerif Ed Tom Bell ise bu olayları araştırırken, şiddetin ve kötülüğün yükselmesi karşısında çaresiz hissetmektedir.

Oyuncular: Tommy Lee Jones, Javier Bardem

Yönetmen: Joel Coen & Ethan Coen