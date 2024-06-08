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Kötülerin Zaferi: Alışılmışın Dışında En İyi Ters Köşe Filmler!

Kötülerin Zaferi: Alışılmışın Dışında En İyi Ters Köşe Filmler!

film
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 12:01

Sonu hep mutlu biten filmlere alışkın olsak da bazı Hollywood filmleri bizi ters köşe yapabiliyor. X platformu üzerinden, kötü adamların kazandığı en sevilen bazı filmleri listeledik. 

Sizin de bildiğiniz, kötülerin galip geldiği filmler varsa yorumlarda buluşalım.👇

Kaynak: https://x.com/ATRightMovies/status/17...
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1. Joker - The Dark Knights (2008)

1. Joker - The Dark Knights (2008)

IMDb: 9.0

Film, Gotham City'nin kahramanı Batman'in, Joker adında psikopat bir suçluya karşı verdiği mücadeleyi konu alır. Joker, Gotham'ı kaosa sürüklemek ve Batman'i test etmek amacıyla şehre korku salmaya başlar. Batman, Joker'in tehlikeli oyunlarına karşı şehri korumak için büyük bir mücadele verirken, karşı karşıya kaldığı etik ve ahlaki sorunlarla da yüzleşmek zorunda kalır.

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

Yönetmen: Christopher Nolan

2. John Doe - Seven (1995)

IMDb: 8.6

Seven filmi, iki dedektifin yedi ölümcül günahı işleyen bir seri katilin izini sürmesini konu alır. Bu dedektifler; katilin cinayetlerini çözmek ve onu durdurmak için yarışırken, aralarında beklenmedik bir bağ oluşur ve cinayetlerin ardındaki karanlık sırları açığa çıkarmaya çalışırlar.

Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey

Yönetmen: David Fincher

3. Dr. Lecter - The Silence Of The Lambs (1991)

3. Dr. Lecter - The Silence Of The Lambs (1991)

IMDb: 8.6

FBI stajyeri Clarice Starling'in, akıl hastanesindeki ünlü bir seri katil olan Dr. Hannibal Lecter'den ipuçları alarak bir başka seri katil olan 'Buffalo Bill' olarak bilinen kişiyi yakalamaya çalışır.

Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn

Yönetmen: Jonathan Demme

4. Kaiser Soze - The Usual Suspects (1995)

4. Kaiser Soze - The Usual Suspects (1995)

IMDb: 8.5

Film, karanlık ve geriye dönük bir anlatımla ilerler. 5 suçlu, kendilerini tanımlayan kod isimleriyle polise ifade verirler. Ancak, anlatılan hikayeler arasında tutarsızlıklar ve çelişkiler bulunmaktadır. Bu suçluların arasında daha önce hiç görülmemiş bir suç lordu olan Kaiser Soze'nin ismini duyurması dikkat çeker.

Oyuncular: Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Benicio Del Toro, Kevin Pollak, Kevin Spacey

Yönetmen: Bryan Singer

5. Woo-jin Lee - Oldboy (2003)

5. Woo-jin Lee - Oldboy (2003)

IMDb: 8.4

Oh Dae-su, tuhaf bir şekilde kaçırılıp 20 boyunca bir hücrede esir tutulduktan sonra serbest bırakılır ve intikam alma arayışına girer. Oh Dae-su, serbest bırakıldıktan sonra neden kaçırıldığını ve kimin tarafından kaçırıldığını öğrenmeye çalışırken, kendisini derin bir komployla karşı karşıya bulur.

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung, Kim Byeong-ok

Yönetmen: Park Chan-wook

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6. Thanos - Infinity War (2018)

6. Thanos - Infinity War (2018)

IMDb: 8.4

Galaksinin dört bir yanındaki kahramanların, tüm evreni tehdit eden Thanos'a karşı verdikleri mücadeleyi anlatır. Thanos, sonsuzluk taşlarını toplamak ve bu taşların gücüyle evrenin yarısını yok etmek istemektedir. Avengers ekibi, Thanos'u durdurmak için tüm güçlerini birleştirir, ancak Thanos'un kararlılığı ve gücü karşısında büyük kayıplar yaşanır.

Oyuncular: Robert Downey Jr, Josh Brolin, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland

Yönetmen: Anthony Russo & Joe Russo

7. Anton - No Country For Old Men (2007)

7. Anton - No Country For Old Men (2007)

IMDb: 8.2

Cormac McCarthy'nin aynı adlı romanından uyarlanan bir neo-western suç filmidir ve Teksas çölünde geçen karmaşık bir hikayeyi anlatır. Llewelyn Moss, uyuşturucu ticaretinin ters gittiği bir yerde bir valiz dolusu para bulur ve parayı alıp kaçmaya karar verir. Ancak, acımasız kiralık katil Anton Chigurh onu izlemeye başlar. Şerif Ed Tom Bell ise bu olayları araştırırken, şiddetin ve kötülüğün yükselmesi karşısında çaresiz hissetmektedir.

Oyuncular: Tommy Lee Jones, Javier Bardem

Yönetmen: Joel Coen & Ethan Coen

8. Amy - Gone Girl (2014)

8. Amy - Gone Girl (2014)

IMDb: 8.1

Gone Girl, Gillian Flynn'in aynı adlı romanından uyarlanan 2014 yapımı bir psikolojik gerilim filmidir. Film, Nick Dunne'ın karısı Amy'nin ortadan kaybolmasıyla başlar. Karısının kayboluşu büyük bir medya olayına dönüşen Nick, basının ve polisin şüphelerini üzerine çeker. Amy'nin günlüğünden yapılan geri dönüşlerle hikaye açığa çıkar ve gerilim dolu olaylar izleyiciyi şaşırtır.

Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

Yönetmen: David Fincher

9. Aaron - Primal Fear (1996)

9. Aaron - Primal Fear (1996)

IMDb: 7.7

Film, William Diehl'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Hikaye, başarılı savunma avukatı Martin Vail'in, Chicago'da saygın bir rahip olan Başpiskopos Rushman'ın vahşice öldürülmesiyle suçlanan genç altar çocuğu Aaron Stampler'ı savunmasını konu alır. Aaron, suçsuz olduğunu iddia eder ve olayların gelişimi, Vail'in davayı kazanma hırsıyla birlikte, gerçeklerin beklenenden çok daha karmaşık olduğunu ortaya koyar.

Oyuncular: Richard Gere, Edward Norton

Yönetmen: Gregory Hoblit

10. Paul & Peter - Funny Games (1997)

10. Paul & Peter - Funny Games (1997)

IMDb: 7.6

Anna, Georg ve oğulları Georgie, sakin bir tatil için göl kenarındaki lüks bir evde zaman geçirmektedirler. Ancak, evlerine Paul ve Peter adında tuhaf ve tehlikeli iki adamın girmesiyle tatilleri kısa sürede kabusa dönüşür. Bu adamlar, aileye psikolojik olarak işkence yapmaya başlar ve onlarla etkileşime girerek eğlenirler.

Oyuncular: Susanna Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch, Frank Giering, Stefan Clapcsynski

Yönetmen: Michael Haneke

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11. Palpatine - Star Wars Episode III Revenge Of The Sith (2005)

IMDb: 7.6

Klon Savaşları'nın 3. yılında, Obi-Wan Kenobi yeni bir tehdidin peşine düşerken, Anakin Skywalker, Şansölye Palpatine tarafından galaksiyi yönetmek için kurulan karanlık bir planın içine çekilir.

Oyuncular: Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman, Ian McDiarmid

Yönetmen: George Lucas

12. Jigsaw - Saw (2004)

IMDb: 7.6

Film, karmaşık ve ölümcül oyunlar oynayan sadist bir seri katil olan Jigsaw'un hikayesini anlatır. İki adam, bir bodrum banyosunda zincirlenmiş olarak uyanır ve Jigsaw tarafından kaçırıldıklarını anlarlar. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışırken, Jigsaw'un ölümcül tuzaklarından kaçmaya çalışırlar.

Oyuncular: Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover, Ken Keung

Yönetmen: James Wan

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