Date'inizle Birlikte İzlemeniz Gereken Bu Yılın Birbirinden Sıcak 10 Filmi

Tommy, sıkıcı hayatından bıkmıştır ve kendisini öldürmeye çalışan avcıların olduğu bir oyuna dahil olur. Oyunda 1 milyon dolar kazanması gerekmektedir ancak bu tehlikeli bir kumardır. Komedi gerilim türündeki bu film; sıra dışı mizahıyla kahkaha dolu bir akşam için iyi bir seçenek olabilir.

Oyuncular: Jake Johnson, Anne Kendrick, Natalie Morales, Andy Samberg

Yönetmen: Jake Johnson