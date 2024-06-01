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Date'inizle Birlikte İzlemeniz Gereken Bu Yılın Birbirinden Sıcak 10 Filmi

Date'inizle Birlikte İzlemeniz Gereken Bu Yılın Birbirinden Sıcak 10 Filmi

film
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 20:01

Güzel geçen bir buluşmayı taçlandırmak için filmlerin arasında kaybolmadan sizlere kahkaha, aksiyon ve romantizm dolu film listesi hazırladık. Ortak zevklerinize uyan, daha da yakınlaşmanızı sağlayacak romantik komedilerden birbirinizin ellerini sıkıca tutmanızı sağlayacak gerilim filmlerine kadar özenle seçilmiş filmleri burada bulabilirsiniz.

Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-date...
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1. Lisa Frankenstein

1. Lisa Frankenstein

Yanlış anlaşılmış bir genç ve canlanmış bir cesedin aşk, korku ve kara mizahla harmanlamış maceralarını anlatan tuhaf bir hikaye... 

Oyuncular: Kathryn Newton, Cole Sprouse, Liza Soberano, Henry Eikenberry, Joe Chrest

Yönetmen: Zelda Williams

2. Players

2. Players

Birçok romantik ilişkisi olan bir spor yazarı, en sonunda aşka ve ilişkilere yaklaşımını yeniden düşünmek zorunda kalır. Bu içinizi sıcacık yapacak romantik komedi, sevgiyi umutsuzluğa tercih ederken aşk oyununun öngörülemeyen yanlarına güldürerek ders de veriyor.

Oyuncular: Gina Rodriguez, Damon Wayans, Tom Ellis, Joel Courtney, Liza Koshy

Yönetmen: Trish Sie

3. Bob Marley: One Love

3. Bob Marley: One Love

Bu ilham verici biyografi, efsanevi müzisyen Bob Marley'in şöhret basamaklarını tırmanışını ve dünya çapındaki müzik ve kültür üzerindeki etkisini anlatıyor. Dokunaklı anlatım ve ikonik müziğin birleşimini sunan film, hayatı ve aşkı kutlayan melodilerle dolu bir buluşma gecesi için mükemmel bir seçenek.

Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Umi Myers

Yönetmen:Reinaldo Marcus Green

4. Self Reliance

4. Self Reliance

Tommy, sıkıcı hayatından bıkmıştır ve kendisini öldürmeye çalışan avcıların olduğu bir oyuna dahil olur. Oyunda 1 milyon dolar kazanması gerekmektedir ancak bu tehlikeli bir kumardır. Komedi gerilim türündeki bu film; sıra dışı mizahıyla kahkaha dolu bir akşam için iyi bir seçenek olabilir.

Oyuncular: Jake Johnson, Anne Kendrick, Natalie Morales, Andy Samberg

Yönetmen: Jake Johnson

5. Madame Web

5. Madame Web

Film, Cassandra Webb'in paramedik olarak çalışırken ilerleyen zamanlarda örümcek güçleriyle farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadını ve onların hayatlarını korumaya çalışmasını konu ediniyor.

Oyuncular: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Tahar Rahim

Yönetmen: S.J. Clarkson

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6. Argylle

6. Argylle

Elly Conway; casus Argylle hakkında romanlar yazan, gerçek hayattaki casuslukla örtüşen romanlar kaleme alan bir yazardır. Kurgu ile gerçekliği iç içe geçirmiş bu film; geniş oyuncu kadrosu, sürükleyici bir casus hikayesiyle gizem ve entrika sevenler için mükemmel bir seçenek olabilir.

Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara

Yönetmen: Matthew Vaughn

7. Upgraded

7. Upgraded

Bir sanat stajyerinin son dakikada iptal olan Londra seyahati, yakışıklı bir yabancıyla karşılaşmasına sebep olur. Film; aşk, kariyer ve tesadüfün bir araya gelmesiyle çiftler için güzel bir seçenek olabilir.

Oyuncular: Camila Mendes, Archie Renaux, Thomas Kretschmann, Gregory Montel, Andrew Schulz

Yönetmen: Carlson Young

8. Role Play (2024)

8. Role Play (2024)

Evli bir çiftin hayatı, geçmişlerine dair sırların ortaya çıkmasıyla altüst olur. Gizem ve aldatmaca ağı açığa çıktıkça gerilim ve flashbacklerle film sonrası izlediklerinizi tartışmak için harika bir ortam sağlamış olursunuz.

Oyuncular: Connie Nielsen, Kaley Cuoco, Bill Nighy, David Oyelowo, Sonita Henry

Yönetmen: Thomas Vincent

9. Night Swim

9. Night Swim

Bir hastalıkla başa çıkmaya çalışan emekli beyzbol oyuncusu, ailesiyle karanlık geçmişe sahip bir eve taşınır. Burada hayatlarını tehdit eden bir kötülükle yüzleşirler. Bu ürkütücü gerilim filmiyle çiftlerin birbirine yakın olmamak için bahanesi kalmayacak!

Oyuncular: Wyatt Russell, Kerry Condon, Amelie Hoeferle, Gavin Warren, Jodi Long

Yönetmen: Bryce McGuire

10. Marmalade

10. Marmalade

Soygun yeteneği olan Baron, karizmatik hücre arkadaşıyla karmaşık bir hapishane kaçışı planlamaya başlar. Romantizmi bir soygun heyecanıyla birleştiren bu film seyircilere hem mizahı hem de duygusal anları birlikte sunuyor.

Oyuncular:Joe Keery, Camila Morrone, Aldis Hodge, Joshua Hanson, Wayne Duvall

Yönetmen:Keir O'Donnell

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