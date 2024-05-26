Korku ve Dehşeti İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz İzlemesi En Zor 10 Korku Filmi

Korku filmleri bazılarımız için büyük bir tutkudur. Bu tür filmler ikiye ayrılır; ya film baştan sona bizi rahatsız edecek kadar korkutucudur ya da izlerken yerimizden sıçrayarak koca filmin yalnızca o anlarında korkarız. Biz de bu içeriğimizde izleyenleri çok korkutup kapatmak zorunda bırakan, tamamlanması en zor filmleri listeledik.