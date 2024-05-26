Korku ve Dehşeti İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz İzlemesi En Zor 10 Korku Filmi
Korku ve Dehşeti İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz İzlemesi En Zor 10 Korku Filmi
Kaynak: https://www.tasteofcinema.com/2018/10...
Korku filmleri bazılarımız için büyük bir tutkudur. Bu tür filmler ikiye ayrılır; ya film baştan sona bizi rahatsız edecek kadar korkutucudur ya da izlerken yerimizden sıçrayarak koca filmin yalnızca o anlarında korkarız. Biz de bu içeriğimizde izleyenleri çok korkutup kapatmak zorunda bırakan, tamamlanması en zor filmleri listeledik.
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10. Şiddet Sahneleriyle Oldukça Rahatsız Edici: Human Centipede 2 (2011)
9. Çıtayı Çok Yükselten Meksika Antoloji Filmi: Barbarous Mexico (2014)
8. Baştan Sona Dehşet Verici Sahneleriyle: Carnage Park (2016)
7. İzleyenlerin Çoğunun Sonunu Getiremediği Film: Veronica (2017)
6. Kan Görmeye Dayanabilenler İçin Güzel Bir Öneri: Inside (2007)
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5. Zor Olsa Da İzlemeye Değer: Ju-On: The Grudge (2002)
4. Sonuna Kadar İzlemek Zorunda Kalacağınız: Audition (1999)
3. Kesinlikle Gece İzlenmemesi Gereken Film: The Descent (2005)
2. Sessizliğiyle Korkutan Filmlerden: The Conjuring (2013)
1. Tüm Zamanların En Ünlü Korku Filmlerinden: The Exorcist (1973)
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#1 #3 #7 izlemeye değer izleyeceksen böyle izleyeceksin
Piskopatmısın oğlum sen 😆