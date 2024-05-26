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Korku ve Dehşeti İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz İzlemesi En Zor 10 Korku Filmi

Korku ve Dehşeti İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz İzlemesi En Zor 10 Korku Filmi

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 12:01

Korku filmleri bazılarımız için büyük bir tutkudur. Bu tür filmler ikiye ayrılır; ya film baştan sona bizi rahatsız edecek kadar korkutucudur ya da izlerken yerimizden sıçrayarak koca filmin yalnızca o anlarında korkarız. Biz de bu içeriğimizde izleyenleri çok korkutup kapatmak zorunda bırakan, tamamlanması en zor filmleri listeledik.

Kaynak: https://www.tasteofcinema.com/2018/10...
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10. Şiddet Sahneleriyle Oldukça Rahatsız Edici: Human Centipede 2 (2011)

10. Şiddet Sahneleriyle Oldukça Rahatsız Edici: Human Centipede 2 (2011)

IMDb: 3.8

Bu filmdeki karakterimiz ilk filmdeki deneyi yeniden yapmaya çalışarak seri cinayetler işlemeye başlar. İlkine göre çok daha sert şiddet sahneleriyle etkisi altına alan filmin dikenli telli olan sahnesinden sonrasında bırakmaya karar vermeniz kaçınılmaz.

Yönetmen: Tom Six

Oyuncular: Laurence R. Harvey, Ashlynn Yennie, Maddi Black

9. Çıtayı Çok Yükselten Meksika Antoloji Filmi: Barbarous Mexico (2014)

9. Çıtayı Çok Yükselten Meksika Antoloji Filmi: Barbarous Mexico (2014)

IMDb: 4.7

Meksika efsanelerine ve mitlerine dayanan 8 kısa korku filminden oluşan bir Meksika filmi Barbarous Mexico;her biri farklı bakış açılarıyla, bazen canavarları bazen ölülerin dirilmesini konu alır.

Yönetmenler: Isac Ezban, Laurette Flores Bornn, Jorge Michel Grau

Oyuncular: Guillermo Villegas, Marco Zapata

8. Baştan Sona Dehşet Verici Sahneleriyle: Carnage Park (2016)

8. Baştan Sona Dehşet Verici Sahneleriyle: Carnage Park (2016)

IMDb: 4.9

Film, bir bankayı soyan iki soyguncu adamın bir kadını kaçırmasını anlatır. Ancak kadın ellerinden kaçar ve deli bir adamın olduğu ıssız bir araziye kadar kovalanır Yoğun gerilim sahneleriyle izlemesi zor filmlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Yönetmen: Mickey Keating

Oyuncular: Ashley Bell, Pat Gealyü James Landry Hebert

7. İzleyenlerin Çoğunun Sonunu Getiremediği Film: Veronica (2017)

7. İzleyenlerin Çoğunun Sonunu Getiremediği Film: Veronica (2017)

IMDb: 6.2

Bir güneş tutulması sırasında Veronica arkadaşlarıyla birlikte babasıyla bir Ouija tahtası kullanarak iletişime geçmek ister. Ortaya bir iblis çıkar ve bu iblis  Veronica'nın içine girer. İnsanlar bu filmi Netflix'te yayınlandıktan sonra ancak yarısına kadar izleyebildiklerini söylüyor.

Yönetmen: Paco Plaza

Oyuncular: Sandra Escacena, Bruna Gonzalez, Claudia Placer

6. Kan Görmeye Dayanabilenler İçin Güzel Bir Öneri: Inside (2007)

6. Kan Görmeye Dayanabilenler İçin Güzel Bir Öneri: Inside (2007)

IMDb: 6.7

Yeni dalga Fransız korku türüne iyi bir örnek olan bu film Noel gecesi bir makasla hamile bir kadına saldıran katilin yaptığı işkenceyi konu alıyor. Ancak şiddetin dozunun çok vahşi olması filmi bitirmeyi oldukça zorlaştırıyor.

Yönetmenler: Alexandre Bustillo, Julien Maury

Oyuncular: Alysson Paradis, Jean-Bağtiste Tabourin

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5. Zor Olsa Da İzlemeye Değer: Ju-On: The Grudge (2002)

5. Zor Olsa Da İzlemeye Değer: Ju-On: The Grudge (2002)

IMDb: 6.7

Polis soruşturmasıyla yavaşça bir araya getirilene kadar birbirinden alakasız gibi görünen kısa bölümlerden oluşan film, ürpertici sahneler ve korkunç bir çocukla oldukça ürkütücü bir atmosferde geçiyor.

Yönetmen: Takashi Shimizu

Oyuncular: Megumi Okina, Misaki Ito, Misa Uehara

4. Sonuna Kadar İzlemek Zorunda Kalacağınız: Audition (1999)

4. Sonuna Kadar İzlemek Zorunda Kalacağınız: Audition (1999)

IMDb: 7.1

İlk bakışta korkutucu gibi gözükmese de gittikçe artan gerilimi izleyenleri etkisi altına alan film; bir arkadaşı tarafından yeni bir eş bulmak için düzenlenen özel bir seçmeye katılan adam beğendiği kişinin göründüğü gibi olmadığını anlatır.

Yönetmen: Takashi Miike

Oyuncular: Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Tetsu Sawaki

3. Kesinlikle Gece İzlenmemesi Gereken Film: The Descent (2005)

3. Kesinlikle Gece İzlenmemesi Gereken Film: The Descent (2005)

IMDb: 7.2

Kocasını ve kızını bir trafik kazasında kaybeden Sarah bu travmayı atlatmak için arkadaşlarıyla tatile gider. Bu sırada bazı mağaraları keşfederken onlara saldıran bir canavar olacaktır.

Yönetmen: Neil Marshall

Oyuncular: Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid, Saskia Mulder

2. Sessizliğiyle Korkutan Filmlerden: The Conjuring (2013)

2. Sessizliğiyle Korkutan Filmlerden: The Conjuring (2013)

IMDb: 7.5

İzleyiciyi ne olacağına hazırlanmaya zorlayan kurgusu iyi bu film; ünlü Warren çiftinin içinde tehlikeli bir varlık görülen çiftlik evini araştırmaya gitmelerini konu alır.

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston

1. Tüm Zamanların En Ünlü Korku Filmlerinden: The Exorcist (1973)

1. Tüm Zamanların En Ünlü Korku Filmlerinden: The Exorcist (1973)

IMDb: 8.1

Küçük bir kızın katile dönüşmesi, ölüm sahneleri, dini bağlamla iç içe olan The Exorcist çok bilinen ve hala sevilen bir film. Yine de sonuna kadar izleyebiliyorsanız kendinizi şanslı sayın, çünkü bugün bile birçok kişi bunu itiraf edemiyor.

Yönetmen: William Friedkin

Oyuncular: Ellen Burstyn, Max Von Sydow, Linda Blair, Lee J. Cobb

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s.rtc

#1 #3 #7 izlemeye değer izleyeceksen böyle izleyeceksin

zynpsvg

Piskopatmısın oğlum sen 😆