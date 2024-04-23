Hollywood Dünyasının En Prestijli Olayı Olan Oscar Ödülleri'ne Yeni Kurallar Getirildi
Hollywood Dünyasının En Prestijli Olayı Olan Oscar Ödülleri'ne Yeni Kurallar Getirildi
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-...
Hollywood dünyasının en iyi filmlerinin ve oyuncularının seçildiği Akademi Ödülleri töreni için bu sene önemli kurallar getirildi. Gelin o kurallara hep birlikte bakalım.
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96. Oscar Akademi Ödülleri 10 Mart tarihinde Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği törende Oppenheimer 7 ödül kazanarak Oscar'a damga vurdu.
Yorgos Lantimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Poor Things' filmiyle ünlü oyuncu Emma Stone, ikinci kez Oscar ödülünün sahibi oldu.
Önümüzdeki yıl 2 Mart tarihinde sahiplerini bulacak Oscar ödüllerine yeni kurallar getirildi. İşte o kurallar:
Arabalı sinema salonları Oscar'a aday gösterilebilecek yapımlar için artık uygun bir mekan olarak tanınmayacak.
Bir filmin en iyi film olarak değerlendirilmesi için ABD'deki sinema salonlarındaki gösterim kurallarına uyması gerekiyor. Filmlerin seçili şehirlerde ve belirlenen sürelerde vizyonda kalması gerekiyor.
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Orijinal Şarkı kategorisinde yarışan filmlerin müziğine katkıda bulunan en fazla üç besteci, artık ayrı ayrı Oscar heykelciği alabilecek.
Bir filmin Oscar ödülü almaya hak kazanabilmesi için Akademi Temsil ve Katılım Standartları Giriş (RAISE) formunu sunması ve dört standarttan en az ikisini karşılaması gerekiyor.
En iyi uluslararası uzun metrajlı film kategorisine girmeye hak kazanan animasyon filmler, her iki kategorinin koşullarını karşılamaları halinde en iyi animasyon filmi olarak değerlendirilecek.
Bir uzun metrajlı filmin Akademi Ödülleri'nde değerlendirilebilmesi için 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında sinemalarda gösterime girmesi gerekiyor.
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