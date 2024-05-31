Tüm Aile Fertlerinin İlgiyle İzleyeceği Birbirinden Eğlenceli Netflix Filmleri
Tüm Aile Fertlerinin İlgiyle İzleyeceği Birbirinden Eğlenceli Netflix Filmleri
Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-fami...
Tüm ailenin hem gülüp hem de keyifle izleyebileceği filmleri bulmak zor olabilir. Fakat Netflix'teki bu filmleri her yaş grubuna uygun eğlenceli bir liste olarak sizler için düzenledik. Vintage Disney'den modern animasyon klasiklerine kadar en iyi puanları alan bu aile komedi filmlerini kaçırmamalısınız.
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1. The Mitchells vs. The Machines (2021)
2. Enole Holmes (2020)
3. Turbo (2013)
4. The Willoughbys (2020)
5. Pants On Fire (2014)
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6. Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas (2000)
7. Woody Woodpecker (2017)
8. Gnome Alone (2017)
9. Klaus (2019)
10. Pee-wee's Big Holiday (2016)
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11. Mirror Mirror (2012)
12. Dumplin' (2018)
13. The Main Event (2020)
14. Sahara (2017)
15. Pokémon The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution (2019)
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