Tüm Aile Fertlerinin İlgiyle İzleyeceği Birbirinden Eğlenceli Netflix Filmleri

Film, ünlü dedektif Sherlock Holmes'un kız kardeşi Enole Holmes'un maceralarını konu ediniyor. Annesi ansızın kaybolan Enola onu bulmak için Londra'yı terk eder. O sırada genç bir adamla tanışır ve tehlikeli bir komployu ortaya çıkarırken hem kendi kimliğini hem de annesini bulmaya çalışır. Oldukça heyecanlı bu hikaye zeki ve cesur bir genç kızın gücünü ve bağımsızlığını vurguluyor.

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Sam Claflin, Henry Cavill

Yönetmen:Harry Bradbeer