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Tüm Aile Fertlerinin İlgiyle İzleyeceği Birbirinden Eğlenceli Netflix Filmleri

Tüm Aile Fertlerinin İlgiyle İzleyeceği Birbirinden Eğlenceli Netflix Filmleri

Komik Netflix film
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 20:01

Tüm ailenin hem gülüp hem de keyifle izleyebileceği filmleri bulmak zor olabilir. Fakat Netflix'teki bu filmleri her yaş grubuna uygun eğlenceli bir liste olarak sizler için düzenledik. Vintage Disney'den modern animasyon klasiklerine kadar en iyi puanları alan bu aile komedi filmlerini kaçırmamalısınız.

Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-fami...
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1. The Mitchells vs. The Machines (2021)

1. The Mitchells vs. The Machines (2021)

Katie Mitchell ailesiyle birlikte bir yolculuğa çıkar ve tatil sırasında dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü niyetli bir yapay zeka tarafından kaçırılır. Katie bu süper güçlü yapay zekaya karşı mücadele ederken ailesiyle bir araya gelmek zorundadır. Film, aile dayanışmasını eğlenceli ve duygusal bir hikayeyle anlatıyor.

Oyuncular: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph

Yönetmen: Michael Rianda

2. Enole Holmes (2020)

2. Enole Holmes (2020)

Film, ünlü dedektif Sherlock Holmes'un kız kardeşi Enole Holmes'un maceralarını konu ediniyor. Annesi ansızın kaybolan Enola onu bulmak için Londra'yı terk eder. O sırada genç bir adamla tanışır ve tehlikeli bir komployu ortaya çıkarırken hem kendi kimliğini hem de annesini bulmaya çalışır. Oldukça heyecanlı bu hikaye zeki ve cesur bir genç kızın gücünü ve bağımsızlığını vurguluyor.

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Sam Claflin, Henry Cavill

Yönetmen:Harry Bradbeer

3. Turbo (2013)

3. Turbo (2013)

Aile desteği, özgüven ve kararlılık gibi temaları eğlenceli bir şekilde bir araya getirerek tüm yaş gruplarına hitap eden son derece keyifli bu film, bizleri ışık hızında yarış yapmayı hayal eden bir salyangozla komik ve ilham verici bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyuncular: Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Maya Rudolph

Yönetmen: David Soren

4. The Willoughbys (2020)

4. The Willoughbys (2020)

İhmalkar ebevenylerinden uzakta daha iyi bir yaşam isteyen dört kardeş etrafında dönen bu tuhaf ve büyüleyici animasyon, komik unsurlarının yanı sıra aile bağları, kardeş sevgisi ve aidiyet arayışı gibi temaları derinlemesine işler.

Oyuncular: Will Forte, Maya Rudolph, Alessia Cara

Yönetmen: Kris Pearn

5. Pants On Fire (2014)

5. Pants On Fire (2014)

Film, sürekli yalan söyleyen ve bu yalanların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan Jack Parker'ın hikayesini anlatıyor. Dürüst olmanın önemini mizahi bir şekilde öğreten Pants on Fire ile ailenizle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Oyuncular: Bradley Steven Perry, Joshua J. Ballard, Tyrel Jackson Williams

Yönetmen: Jonathan A. Rosenbaum

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6. Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas (2000)

6. Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas (2000)

Whoville kasabasının neşeli sakinleri Noel'i kutlama hazırlıkları yaparken, kasabanın dışındaki mağara dağlarında yaşayan huysuz bir yaratık olan Grich'in hikayesini anlatır. Noel coşkusunu sevmeyen Grich tüm bu hazırlıkları engellemeye karar verir. Ancak Cindy Lou Who isimli küçük bir kız çocuğu onun kalbinin derinliklerine dokunacaktır. Film; sevgi, cömertlik ve dayanışmanın önemini vurgular.

Oyuncular: Jim Carrey, Jeffret Tambor, Christine Baranski

Yönetmen: Ron Howard

7. Woody Woodpecker (2017)

7. Woody Woodpecker (2017)

Efsanevi yaramaz bir kuş olan Woody Woodpecker, aile ve komedi türlerini ustalıkla bir araya getirerek komik ve aksiyonlu macerasına yeni bir soluk kazandırıyor. Film, sıra dışı mizahıyla izleyicileri etkilerken aile, dostluk ve çevre bilinci gibi temaları ustaca örüyor.

Oyuncular: Eric Bauza, Timothy Omundson, Graham Verchere

Yönetmen: Alex Zamm

8. Gnome Alone (2017)

8. Gnome Alone (2017)

Yaramaz yaratıklardan dünyayı kurtarmak için neşeli ve aksiyon dolu bir yolculuğa hazırsanız Gnome Alone filmi tam size göre! Genç bir kız olan Chloe ve yeni bulduğu bahçe cüceleri etrafında geçen film mizahı, macerayayı, cesareti ve değişimi kucaklama gibi temaları ustalıkla işliyor.

Oyuncular: Becky G, Josh Peck, Tara Strong

Yönetmen: Peter Lepeniotis

9. Klaus (2019)

9. Klaus (2019)

Film, zorluklarla boğuşan postacı Jesper ve gizemli bir oduncu olan Klaus arasındaki beklenmedik dostluğu anlatıyor. Her yaştan izleyiciyi sıcacık hikayesiyle saran Klaus iyiliğin gücüne ve ailenin önemine değiniyor. 

Oyuncular: Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones

Yönetmen: Sergio Pablos

10. Pee-wee's Big Holiday (2016)

10. Pee-wee's Big Holiday (2016)

Pee-Wee'nin hayatında ilk kez bir tatil yaparken karşılaştığı tuhaf karakterler ve komik durumlarla dolu olan film arkadaşlık ve hayallerin gücü gibi temaları kendi mizahıyla hayranlarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Nostalji ve çağdaş komedinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu eğlenceli film izlenmesi gereken bir aile komedisi olduğunu söyleyebiliriz.

Oyuncular: Paul Reubens, Joe Manganiello, Jessica Pohly

Yönetmen: John Lee

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11. Mirror Mirror (2012)

11. Mirror Mirror (2012)

Yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan film, Klasik Pamuk Prenses masalını büyüleyici ve komik bir anlatımla sunuyor. Görsel şöleni ve espirili diyaloglarıyla unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Aşkın dönüştürücü gücü ve aile önemini işleyen bu zamansız film neşeli bir atmosferde geçiyor. 

Oyuncular: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer

Yönetmen: Tarsem

12. Dumplin' (2018)

12. Dumplin' (2018)

Anne-kız ilişkilerinn karmaşık doğasını ve öz kabulün önemini mizahi bir yolla anlatan film protesto amacıyla kasabanın güzellik yarışmasına katılan fazla kilolu olan Willowdean'ı anlatıyor. Neşeli ve dokunaklı bir aile komedisi olan Dumplin' kendini sevmenin önemini vurguluyor.

Oyuncular: Danielle Macdonald, Jennifer Aniston

Yönetmen: Anne Fletcher

13. The Main Event (2020)

13. The Main Event (2020)

WWE'nin heyecan verici dünyasına sürükleyen, ilgi çekici hikayesiyle azim, özgüven ve aile desteğinin önemini anlatan bu film; hem aileler hem de güreş severler için keyifli bir deneyim sunuyor. The Main Event,  komik olaylar ve ilham verici mesajlarıyla her yaş grubuna hitap ediyor.

Oyuncular: Seth Carr, Tichina Arnold, Adam Pally

Yönetmen: Jay Karas

14. Sahara (2017)

14. Sahara (2017)

Yılan Ajar ve arkadaşları, Ajar'ın aşık olduğu Eva'yı vaha hayatından kurtarmak için cesur bir maceraya atılıyorlar. Komik ve heyecan verici anlarıyla aksiyon, dostluk ve cesaret temalarını ustalıkla bir araya getiren film her yaştan izleyici etkileyerek keyifli bir deneyim yaşatıyor. 

Oyuncular: Matthew McConaughey, Penelope Cruz, Steve Zahn

Yönetmen: Pierre Core

15. Pokémon The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution (2019)

15. Pokémon The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution (2019)

Zamansız film Pokemon; Ash, Misty, Brock ve pokemonlarla Mewtwo'yu karşı karşıya getiriyor. Etkileyici anlatımı ve görselleriyle sadakat, dostluk ve karşılıklı anlayışın önemini vurguluyor.

Oyuncular: Sarah Natochenny, Dan Green, Bill Rogers

Yönetmen: Kunihiko Yuyama, Motonori Sakakibara

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