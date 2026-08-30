Batman'da Spor Salonunda Yangın Çıktı: Salonda Ölü ve Yaralılar Var
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Salonda çıkan yangında 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı var.
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Salon tekrar tekrar arandı, içeride başka birinin olmadığını emin olunca arama sonlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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