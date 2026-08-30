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Batman'da Spor Salonunda Yangın Çıktı: Salonda Ölü ve Yaralılar Var

Batman'da Spor Salonunda Yangın Çıktı: Salonda Ölü ve Yaralılar Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 19:19
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Batman’da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangın can kaybına neden oldu. Gültepe Mahallesi’ndeki spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Salonda çıkan yangında 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı var.

Salonda çıkan yangında 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı var.

Batman’da özel bir spor salonunda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi’ndeki spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle spor salonundaki kişiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 12 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Batman Valisi Ekrem Canalp de olay yerine gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

Salon tekrar tekrar arandı, içeride başka birinin olmadığını emin olunca arama sonlandı.

Salon tekrar tekrar arandı, içeride başka birinin olmadığını emin olunca arama sonlandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Canalp, Batman’da özel bir spor salonunda yangın çıktığını ve olaydan 12 kişinin etkilendiğini belirtti.

Canalp, 'Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı.' dedi.

Batman Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada4 şu ifadeler yer aldı:

'Olayın ilk anından itibaren Vali Ekrem Canalp, yangın bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmiştir. Yoğun duman nedeniyle özel teçhizat ve ekipmanlarla spor salonuna giren ekiplerimiz, dumandan etkilenen 12 vatandaşımızı kurtararak ilimizdeki hastanelere sevk etmiştir. İtfaiye ekiplerince yapılan 4 detaylı tarama sonucunda bina içerisinde başka bir vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2'si müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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