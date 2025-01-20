Başsavcılık Tutuklama Talep Etti: Tutuklu Bulunan Ahmet Özer’e Bir de Yolsuzluk Soruşturması Açıldı
Başsavcılık Tutuklama Talep Etti: Tutuklu Bulunan Ahmet Özer’e Bir de Yolsuzluk Soruşturması Açıldı
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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK’ya üye olma suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.
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HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Özer hakkında bir soruşturma daha başlattı.
Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklamaya sevk edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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