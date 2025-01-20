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Başsavcılık Tutuklama Talep Etti: Tutuklu Bulunan Ahmet Özer’e Bir de Yolsuzluk Soruşturması Açıldı

Başsavcılık Tutuklama Talep Etti: Tutuklu Bulunan Ahmet Özer’e Bir de Yolsuzluk Soruşturması Açıldı

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2025 - 23:33

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK iltisakı suçlamasıyla tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Özer’in ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk suçlamasıyla da tutuklanmasını talep etti.

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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK’ya üye olma suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK’ya üye olma suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Özer hakkında bir soruşturma daha başlattı.

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Özer hakkında bir soruşturma daha başlattı.

Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklamaya sevk edildi.

Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklamaya sevk edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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