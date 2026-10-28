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Başkentte Kritik Görüşme! Mansur Yavaş ve Murat Kurum Bir Araya Geldi

Başkentte Kritik Görüşme! Mansur Yavaş ve Murat Kurum Bir Araya Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 14:06
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u bakanlık makamında ziyaret ederek kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair fotoğraf X'ten paylaşıldı.

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Mansur Yavaş ve Murat Kurum bir araya geldi.

Mansur Yavaş ve Murat Kurum bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleşen kritik görüşmenin ardından her iki isim de resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu. Görüşmede, kentsel dönüşümden altyapı çalışmalarına, çevre projelerinden başkentin gelecek vizyonuna kadar pek çok başlığın masaya yatırıldığı öğrenildi.

"Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz."

"Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz."
twitter.com

Bakan Murat Kurum'un paylaşımı şöyle oldu:

'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik.

Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik.

Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz.'

"Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum."

"Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum."
twitter.com

ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları dedi:

'Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik.

Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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