Başkentte Kritik Görüşme! Mansur Yavaş ve Murat Kurum Bir Araya Geldi
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u bakanlık makamında ziyaret ederek kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair fotoğraf X'ten paylaşıldı.
Mansur Yavaş ve Murat Kurum bir araya geldi.
"Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz."
"Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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