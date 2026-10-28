Başkentte Kritik Görüşme! Mansur Yavaş ve Murat Kurum Bir Araya Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleşen kritik görüşmenin ardından her iki isim de resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu. Görüşmede, kentsel dönüşümden altyapı çalışmalarına, çevre projelerinden başkentin gelecek vizyonuna kadar pek çok başlığın masaya yatırıldığı öğrenildi.