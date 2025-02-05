Başkan Seçildiğinden Beri Keyfi Gıcır Olan Trump'ın Telefon Zil Sesi Olarak Kullandığı 13 Şarkı
Başkan Seçildiğinden Beri Keyfi Gıcır Olan Trump'ın Telefon Zil Sesi Olarak Kullandığı 13 Şarkı
Başkan seçildi, keyifler gıcır! Trump'ın Beyazsaray koridorlarında ve meclislerde sessize almak zorunda kaldığı en iyi zil sesi şarkıları...
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1. Miley Cyrus - Party In The U.S.A.
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2. Gloria Gaynor - I Will Survive
3. Rihanna - S&M
4. Maroon 5 - Moves Like Jagger ft. Christina Aguilera
5. Katy Perry - Last Friday Night T.G.I.F.
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6. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris
7. George Michael - Careless Whisper
8. Ricky Martin - Livin' La Vida Loca
9. Britney Spears - ...Baby One More Time
10. Madonna - La Isla Bonita
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11. Whitney Houston - I Will Always Love You
12. Modern Talking - Cheri Cheri Lady
13. Michael Jackson - Billie Jean
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