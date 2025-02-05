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Başkan Seçildiğinden Beri Keyfi Gıcır Olan Trump'ın Telefon Zil Sesi Olarak Kullandığı 13 Şarkı

etiket Başkan Seçildiğinden Beri Keyfi Gıcır Olan Trump'ın Telefon Zil Sesi Olarak Kullandığı 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 23:24

Başkan seçildi, keyifler gıcır! Trump'ın Beyazsaray koridorlarında ve meclislerde sessize almak zorunda kaldığı en iyi zil sesi şarkıları...

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1. Miley Cyrus - Party In The U.S.A.

2. Gloria Gaynor - I Will Survive

3. Rihanna - S&M

4. Maroon 5 - Moves Like Jagger ft. Christina Aguilera

5. Katy Perry - Last Friday Night T.G.I.F.

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6. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris

7. George Michael - Careless Whisper

8. Ricky Martin - Livin' La Vida Loca

9. Britney Spears - ...Baby One More Time

10. Madonna - La Isla Bonita

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11. Whitney Houston - I Will Always Love You

12. Modern Talking - Cheri Cheri Lady

13. Michael Jackson - Billie Jean

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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