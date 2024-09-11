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Başka Bir Tarz Bambaşka Bir Ses: Muhteşem Şarkılarıyla Karşınızda Melanie Martinez

etiket Başka Bir Tarz Bambaşka Bir Ses: Muhteşem Şarkılarıyla Karşınızda Melanie Martinez

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 22:49

Muhteşem bir ses ve bambaşka bir tarzla müzik dünyasında yerini alan Melanie Martinez'in dinlemeniz gereken şarkılarından bir liste hazırladık. İyi dinlemeleeeer!

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1. Melanie Martinez - Light Shower

2. Melanie Martinez - Faerie Soiree

3. Melanie Martinez - Tunnel Vision

4. Melanie Martinez - Pluto

5. Melanie Martinez - Evil

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6. Melanie Martinez - Void

7. Melanie Martinez - Dollhouse

8. Melanie Martinez - The Contortionist

9. Melanie Martinez - Mrs. Potato Head

10. Melanie Martinez - Cake

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11. Melanie Martinez - The Bakery

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