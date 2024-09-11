Başka Bir Tarz Bambaşka Bir Ses: Muhteşem Şarkılarıyla Karşınızda Melanie Martinez
Başka Bir Tarz Bambaşka Bir Ses: Muhteşem Şarkılarıyla Karşınızda Melanie Martinez
Muhteşem bir ses ve bambaşka bir tarzla müzik dünyasında yerini alan Melanie Martinez'in dinlemeniz gereken şarkılarından bir liste hazırladık. İyi dinlemeleeeer!
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1. Melanie Martinez - Light Shower
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2. Melanie Martinez - Faerie Soiree
3. Melanie Martinez - Tunnel Vision
4. Melanie Martinez - Pluto
5. Melanie Martinez - Evil
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6. Melanie Martinez - Void
7. Melanie Martinez - Dollhouse
8. Melanie Martinez - The Contortionist
9. Melanie Martinez - Mrs. Potato Head
10. Melanie Martinez - Cake
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