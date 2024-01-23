Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Başak Demirtaş İstanbul'da Aday Olacak mı? Yedi Senedir Hapiste Olan Selahattin Demirtaş Neler Yaşamıştı?

Başak Demirtaş İstanbul'da Aday Olacak mı? Yedi Senedir Hapiste Olan Selahattin Demirtaş Neler Yaşamıştı?

Seçim Haberleri
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 22:30

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması gündemde. 

Uzlaşı olması durumunda adaylığı düşünebileceğini belirten Başak Demirtaş'ın bu çıkışı gündeme bomba gibi düştü.

Öyleyse gelin, yedi senedir hapiste olan Selahattin Demirtaş'ın siyaset yolculuğunu tekrar hatırlayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk kez 2011 seçimlerinde Hakkari'den milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş, henüz 36 yaşındayken Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş genel başkanı olmayı başardı.

İlk kez 2011 seçimlerinde Hakkari'den milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş, henüz 36 yaşındayken Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş genel başkanı olmayı başardı.

Partisi içinde hızla yükselen ve siyaset dünyası içindeki tanınırlığını artıran Selahattin Demirtaş, 'Açılım Süreci' adı verilen dönemde de sık sık iktidar yetkilileri ile görüşerek partisinin görüşlerini paylaştı.

2013 ve 2014 yılları, Demiraş'ın siyasi kariyeri için daha önemli atılımlara imza atacağı yıllar oldu.

2013 Gezi Olayları günlerinde yaptığı açıklamalarla kamuoyu tarafından daha çok tanınan Demirtaş, asıl çıkışını 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptı.

2013 Gezi Olayları günlerinde yaptığı açıklamalarla kamuoyu tarafından daha çok tanınan Demirtaş, asıl çıkışını 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptı.

AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP ve MHP'nin Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği denklemde Selahattin Demirtaş da BDP-HDP'nin adayı olarak seçimlere hazırlandı.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun silik bir performans sergilediği kampanya sürecinde Demirtaş'ın kampanyası muhalif kitlelerin ilgisini topladı.

Konuşmalarında mizahi bir üslup kullanan Demirtaş, bu sayede genç kitlelerin dikkatini çekti. HDP tabanı dışında kalan toplumsal kesimlerin de takip ettiği bir siyasi figür olmayı başardı.

Konuşmalarında mizahi bir üslup kullanan Demirtaş, bu sayede genç kitlelerin dikkatini çekti. HDP tabanı dışında kalan toplumsal kesimlerin de takip ettiği bir siyasi figür olmayı başardı.

10 Ağustos 2014'te düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanırken, Selahattin Demirtaş ise %10 oy alarak beklentilerin üstüne çıktı.

Bu süreçte özgüvenini de kazanan Demirtaş, partisinin çizgisinin ve geleneksel söylemlerinin dışında da bir özgül ağırlığa sahip oldu.

2015 yılı geldiğinde, Demirtaş da siyasi kariyerinin zirvesini görecekti.

7 Haziran 2015 seçimleri öncesi taraflı tarafsız herkes HDP'nin alacağı oyu merak ediyordu. Zira HDP'nin %10'luk barajı aşması, AK Parti'nin aritmetik olarak tek başına iktidar olamaması anlamına gelecekti.

7 Haziran 2015 seçimleri öncesi taraflı tarafsız herkes HDP'nin alacağı oyu merak ediyordu. Zira HDP'nin %10'luk barajı aşması, AK Parti'nin aritmetik olarak tek başına iktidar olamaması anlamına gelecekti.

Kampanyanın başına geçen Selahattin Demirtaş, 'seni başkan yaptırmayacağız' çıkışıyla toplumsal muhalefeti kendi etrafında birleştirmeye çalıştı. 

O dönemde ana akım medya da Demirtaş'ın konuşmalarını canlı olarak ekrana getiriyordu.

Demirtaş'ın ekranlarda saz çaldığı, batı şehirlerinde HDP için oy istediği bir dönem yaşandı. 7 Haziran günü geldiğinde sandıklar kuruldu.

7 Haziran 2015 gecesi HDP'nin %13 oy alarak barajı aştığı ve TBMM'de 80 kişilik grup kurduğu bir sonuç ortaya çıktı. Kuşkusuz bu başarıda Selahattin Demirtaş'ın payı çok büyüktü.

7 Haziran 2015 gecesi HDP'nin %13 oy alarak barajı aştığı ve TBMM'de 80 kişilik grup kurduğu bir sonuç ortaya çıktı. Kuşkusuz bu başarıda Selahattin Demirtaş'ın payı çok büyüktü.

Bu süreçte Ak Parti, kurulduğu günden bu yana ilk kez tek başına iktidar olamadı. 

Seçim öncesi 400 milletvekili hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 258 sandalye ile yetinmek zorunda kaldı.

Aynı zamanda başkanlık sistemine geçiş süreci de bu sonuçlarla birlikte rafa kalkmış oldu. 

HDP'nin barajı aşması ve Selahattin Demirtaş faktörü dengeleri çok değiştirmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

7 Haziran sonrası hiçbir parti tek başına iktidar olamadığı için koalisyon kurma çalışmaları başladı. Ancak hiçbir parti, koalisyon için anlaşamadı. Bunun üzerine tekrar seçim süreci işletildi.

7 Haziran sonrası hiçbir parti tek başına iktidar olamadığı için koalisyon kurma çalışmaları başladı. Ancak hiçbir parti, koalisyon için anlaşamadı. Bunun üzerine tekrar seçim süreci işletildi.

Aynı dönemde, Temmuz ayında, Güneydoğu'da yeniden silahlı saldırılar yapılmaya başlandı. Şanlıurfa'da üç polis şehit edildi. Uzun süredir açılım dönemi sebebiyle patlamayan silahlar tekrar patlamaya başladı.

Kurulamayan koalisyonların ve terör sürecinin etkisiyle 1 Kasım 2015 yılında tekrar edilen seçimler Ak Parti yeniden tek başına iktidara geldi.

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrası olağanüstü hal ilan edildi. Kasım ayında ise HDP'nin eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş tutuklandı.

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrası olağanüstü hal ilan edildi. Kasım ayında ise HDP'nin eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş tutuklandı.

Her iki isim de terör örgütü üyeliği ve 6-7-8 Ekim olaylarında halkı sokağa çağırarak ölümlerine sebebiyet verdikleri iddiaları ile yargılandı.

Özellikle Selahattin Demirtaş, hapiste olduğu yıllarda bile gündemde kalmaya devam etti.

Avukatları aracılığıyla paylaştığı sosyal medya mesajları hep çok ses getirdi.

Son olarak eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'da aday olacağı iddiaları siyaset kulislerini meşgul etmeyi sürdürüyor.

İlgini çekebilir...

İlgini çekebilir...

İlgini çekebilir...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
4
3
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?