Başak Demirtaş İstanbul'da Aday Olacak mı? Yedi Senedir Hapiste Olan Selahattin Demirtaş Neler Yaşamıştı?

Her iki isim de terör örgütü üyeliği ve 6-7-8 Ekim olaylarında halkı sokağa çağırarak ölümlerine sebebiyet verdikleri iddiaları ile yargılandı.

Özellikle Selahattin Demirtaş, hapiste olduğu yıllarda bile gündemde kalmaya devam etti.

Avukatları aracılığıyla paylaştığı sosyal medya mesajları hep çok ses getirdi.

Son olarak eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'da aday olacağı iddiaları siyaset kulislerini meşgul etmeyi sürdürüyor.