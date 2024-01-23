Başak Demirtaş İstanbul'da Aday Olacak mı? Yedi Senedir Hapiste Olan Selahattin Demirtaş Neler Yaşamıştı?
Başak Demirtaş İstanbul'da Aday Olacak mı? Yedi Senedir Hapiste Olan Selahattin Demirtaş Neler Yaşamıştı?
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması gündemde.
Uzlaşı olması durumunda adaylığı düşünebileceğini belirten Başak Demirtaş'ın bu çıkışı gündeme bomba gibi düştü.
Öyleyse gelin, yedi senedir hapiste olan Selahattin Demirtaş'ın siyaset yolculuğunu tekrar hatırlayalım.
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İlk kez 2011 seçimlerinde Hakkari'den milletvekili seçilen Selahattin Demirtaş, henüz 36 yaşındayken Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş genel başkanı olmayı başardı.
2013 Gezi Olayları günlerinde yaptığı açıklamalarla kamuoyu tarafından daha çok tanınan Demirtaş, asıl çıkışını 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptı.
Konuşmalarında mizahi bir üslup kullanan Demirtaş, bu sayede genç kitlelerin dikkatini çekti. HDP tabanı dışında kalan toplumsal kesimlerin de takip ettiği bir siyasi figür olmayı başardı.
7 Haziran 2015 seçimleri öncesi taraflı tarafsız herkes HDP'nin alacağı oyu merak ediyordu. Zira HDP'nin %10'luk barajı aşması, AK Parti'nin aritmetik olarak tek başına iktidar olamaması anlamına gelecekti.
7 Haziran 2015 gecesi HDP'nin %13 oy alarak barajı aştığı ve TBMM'de 80 kişilik grup kurduğu bir sonuç ortaya çıktı. Kuşkusuz bu başarıda Selahattin Demirtaş'ın payı çok büyüktü.
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7 Haziran sonrası hiçbir parti tek başına iktidar olamadığı için koalisyon kurma çalışmaları başladı. Ancak hiçbir parti, koalisyon için anlaşamadı. Bunun üzerine tekrar seçim süreci işletildi.
15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrası olağanüstü hal ilan edildi. Kasım ayında ise HDP'nin eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş tutuklandı.
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