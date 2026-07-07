Başak Burçlarının Temizlik Yaparken Dinlediği 10 Şarkı
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'Ev dediğin bal dök yala olacak' mottosuyla yaşayan, deterjan kokusunu en pahalı parfüme değişmeyen o burcu çok iyi biliyorsunuz: Tabii ki Başak burçları!
Dip köşe temizliğe girişmiş, elinde çamaşır suyuyla harikalar yaratan bir Başak burcunun arkasında çalan, ritmiyle evi ayağa kaldıran o efsane 10 şarkıyı listeledik. Kulaklıkları takın, bezleri hazırlayın, başlıyoruz!
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Bruno Mars – The Lazy Song
Madcon – Beggin
The Black Eyed Peas – Pump It
Calvin Harris & Disciples – How Deep Is Your Love
Duman – Her Şeyi Yak
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Edis – Arıyorum
Hande Yener – Kırmızı
Kenan Doğulu – Bumaya
Sertab Erener – Rengârenk
Semicenk – Mesafe
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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