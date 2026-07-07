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Başak Burçlarının Temizlik Yaparken Dinlediği 10 Şarkı

etiket Başak Burçlarının Temizlik Yaparken Dinlediği 10 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 15:01
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'Ev dediğin bal dök yala olacak' mottosuyla yaşayan, deterjan kokusunu en pahalı parfüme değişmeyen o burcu çok iyi biliyorsunuz: Tabii ki Başak burçları!

Dip köşe temizliğe girişmiş, elinde çamaşır suyuyla harikalar yaratan bir Başak burcunun arkasında çalan, ritmiyle evi ayağa kaldıran o efsane 10 şarkıyı listeledik. Kulaklıkları takın, bezleri hazırlayın, başlıyoruz!

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Bruno Mars – The Lazy Song

Başak burcu bunu duyduğu an ters psikolojiye girer. 'Ben yapmayacağım da kim yapacak?' diyerek eline toz bezini alır ve şarkının o aşırı pozitif ritmiyle evdeki tüm rafları çiçek gibi yapar.

Madcon – Beggin

Girişteki o yüksek tempo yok mu? İşte o tempo, Başakların halı köpürtme veya koltuk silme hızını tam olarak iki katına çıkarır. Şarkı akıp giderken başak burcu çoktan salonu bitirmiş, mutfağa geçmiştir bile.

The Black Eyed Peas – Pump It

Temizliğin en can alıcı, en aksiyonlu anındayız! Gardıroplar aşağı indirilmiş, yazlıklar kışlıklar ayrılıyor... İşte tam bu kaos anında arkada bu şarkı çalıyorsa, o dolaplar askeri nizamda dizilmeden o temizlik bitmez.

Calvin Harris & Disciples – How Deep Is Your Love

Geldik banyo ve mutfak gibi derin odaklanma gerektiren alanlara. Derz aralarını diş fırçasıyla temizleyecek kadar gözü dönen Başak burcu, bu şarkının hipnotize edici baslarıyla dünyaya bağını koparır ve sadece o lekeye odaklanır.

Duman – Her Şeyi Yak

Başaklar dertlendiğinde, sinirlendiğinde veya hayatı fazla sorguladığında kendini hemen temizliğe vurur. 'Yansın evler, yansın bu dünya' tadında bir ruh haliyle, bir yandan camları silerken bir yandan da Kaan Tangöze gibi bağıra bağıra bu şarkıyı söylerler.

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Edis – Arıyorum

Türkçe pop olmadan o temizliğin enerjisi tam çıkmaz. Edis’in bu kıpır kıpır şarkısı çalarken, Başak burcu mutfak dolaplarının üstünü silerken bir yandan da küçük dans figürleri sergilemekten kendini alamaz.

Hande Yener – Kırmızı

'Sana kırmızı çok yakışıyor' derken Başak burcunun aklına gelen tek kırmızı, o meşhur temizlik kovasıdır!

Kenan Doğulu – Bumaya

'Bumaya' çalarken o süpürgenin borusunu mikrofon yapıp evde dans etmeyecek bir Başak tanımıyoruz. Hem dip köşe temizlik hem tam gaz kardiyo!

Sertab Erener – Rengârenk

Evi sirkeyle, karbonatla, lavanta kokularıyla donatan Başaklar için tam bir yenilenme şarkısı.

Semicenk – Mesafe

Ve kapanış! Her yer pırıl pırıl olmuş, ev çamaşır suyu ve yüzey temizleyici kokuyor... Başak burcu kahvesini koymuş, koltuğa kurulmuş ve eserine gururla bakıyor. İşte o an listelerin tozunu attıran bu şarkıyla hak edilmiş bir keyif seansı başlar.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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