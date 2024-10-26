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Barışmanın En Romantik Yolu: Sevdiğinizle Aranızı Düzeltecek 17 Türkçe Şarkı

etiket Barışmanın En Romantik Yolu: Sevdiğinizle Aranızı Düzeltecek 17 Türkçe Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 23:34

Hepimizin zaman zaman ilişkilerde zorlu dönemlerden geçtiği anlar olur. Küçük bir tartışma, yanlış anlaşılmalar, ya da bazen tamamen anlamsız nedenlerle sevdiğiniz kişiyle aranız açılabilir. Ama işte o anlarda, doğru bir şarkı her şeyi değiştirebilir! 🌹 

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1. Nilüfer - Ta Uzak Yollardan

2. Mazhar Alanson - Benim Hala Umudum Var

3. Redd - Nefes Bile Almadan

4. Hüsnü Arkan - Fincana Kahve Koydum Gel

5. Duman - Senden Daha Güzel

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6. Yalın - Ki Sen

7. Elçin Orçun & Birkan Nasuhoğlu - Hani Dersin Ya Tamam

8. Sezen Aksu - Canımsın Sen

9. Can Ozan - Toprak Yağmura

10. Cihan Mürtezaoğlu - Sen Banasın

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11. Ozbi - Dünya'm

12. Jehan Barbur - Seve Seve Ölürüm Senin İçin

13. Multitap feat. Demet Evgar - Bu Şarkıyı Dinliyorsan

14. Multitap - Ben Anlarım

15. Nev - Aşk

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16. Furkan Kızılay - Her Şey Senle

17. Pinhani - Beni Al

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