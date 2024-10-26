Barışmanın En Romantik Yolu: Sevdiğinizle Aranızı Düzeltecek 17 Türkçe Şarkı
Barışmanın En Romantik Yolu: Sevdiğinizle Aranızı Düzeltecek 17 Türkçe Şarkı
Hepimizin zaman zaman ilişkilerde zorlu dönemlerden geçtiği anlar olur. Küçük bir tartışma, yanlış anlaşılmalar, ya da bazen tamamen anlamsız nedenlerle sevdiğiniz kişiyle aranız açılabilir. Ama işte o anlarda, doğru bir şarkı her şeyi değiştirebilir! 🌹
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1. Nilüfer - Ta Uzak Yollardan
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2. Mazhar Alanson - Benim Hala Umudum Var
3. Redd - Nefes Bile Almadan
4. Hüsnü Arkan - Fincana Kahve Koydum Gel
5. Duman - Senden Daha Güzel
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6. Yalın - Ki Sen
7. Elçin Orçun & Birkan Nasuhoğlu - Hani Dersin Ya Tamam
8. Sezen Aksu - Canımsın Sen
9. Can Ozan - Toprak Yağmura
10. Cihan Mürtezaoğlu - Sen Banasın
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11. Ozbi - Dünya'm
12. Jehan Barbur - Seve Seve Ölürüm Senin İçin
13. Multitap feat. Demet Evgar - Bu Şarkıyı Dinliyorsan
14. Multitap - Ben Anlarım
15. Nev - Aşk
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