Barış Alper Sahada Kramponları Denemişti: Dünyaca Ünlü Markanın Reklam Yüzü Olacak
Barış Alper Sahada Kramponları Denemişti: Dünyaca Ünlü Markanın Reklam Yüzü Olacak
Galatasaray ve Milli Takımın yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın, geçtiğimiz günlerde sahada giydiği kramponun sırrı ortaya çıktı. İddiaya göre Barış Alper Yılmaz, ünlü Skechers markasının yeni reklam yüzü olacak.
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Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın şampiyonluğunda en dikkat çeken isimlerden biri olmuş ve A Milli Futbol Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasına girmişti.
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Son haftalarda maçlara Skechers marka kramponla çıkan Barış Alper Yılmaz’ın, ünlü firma ile görüşme yaptığı iddia edildi.
Ekol TV’den Miray Ezgi Çelen’in haberine göre, Barış Alper Yılmaz ile Skechers arasındaki görüşmede sona yaklaşıldı.
Önümüzdeki haftalarda marka ile Barış Alper Yılmaz arasında son görüşmeler yapılacak. Ünlü futbolcu ile marka anlaşırsa çekimlere başlanacak ve yeni sezon ürünleri yeni reklamlarla satışa sunulacak.
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