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Banyo Yaparken Bu Detaya Dikkat Etmiyorsanız Vücudunuzda Bakteriler Oluşabilir!

Banyo Yaparken Bu Detaya Dikkat Etmiyorsanız Vücudunuzda Bakteriler Oluşabilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 11:46

Her yiğidin yoğurt yiyişi nasıl farklıysa muhtemelen banyo yapış şekli de farklıdır. Kimisi önce saçını yıkar, kimisi önce vücudunu. Banyo yapma sıklığı da herkese göre farklılık gösteriyor. Peki bilim, en doğru banyo yapma yöntemini açıklayabilir mi? Neden olmasın!

George Washington Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü'nden bir ekip, sağlıklı bireylerin cilt mikrobiyomunu yani insanların cildinde yaşayan mikroorganizma topluluğunu inceledi. Araştırma sonucunda vücudumuzda en çok hangi bölgelerde bakteri oluştuğu ortaya çıktı.

Siz siz olun, bu bölgeleri banyoda yıkadığınızdan emin olun.

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Banyonuzu nasıl alırdınız?

Banyonuzu nasıl alırdınız?

Muhtemelen bu görseldeki gibi ferah bir banyoya kimse hayır demezdi. Saatler geçirebileceğiniz bu banyo keyfini bir kenara bırakıp gerçek hayattaki banyolarımıza odaklanalım isteriz bugün.

Önce saçınızı yıkıyor, sonra da vücudunuzu yıkıyor olabilirsiniz, ya da tam tersi. Emin olun hepsi kabulümüz!

Fakat bilim, banyo yapmanın bile bir doğru yolu olduğunu söylüyor. Öyle kafanıza göre yıkanıp çıkmak yok bundan sonra. Nasıl ki yemek yemenin sağlıklı ve sağlıksız yolları var, tıpkı onun gibi.

George Washington Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü'nden bir ekip, sağlıklı bireylerin cilt mikrobiyomunu yani insanların cildinde yaşayan mikroorganizma topluluğunu inceledi. 

Araştırmada özellikle genellikle banyo yapılırken ihmal edilen bölgeler, yani göbek, kulak arkası ve kol arkaları incelendi.

Araştırmayı yürüten Keith Crandall'ın büyükannesi her zaman söylediği "kulaklarının arkasını, ayak parmaklarının arasını ve göbek deliğini yıka" sözlerinde haklı çıktı.

Araştırmayı yürüten Keith Crandall'ın büyükannesi her zaman söylediği "kulaklarının arkasını, ayak parmaklarının arasını ve göbek deliğini yıka" sözlerinde haklı çıktı.

Biyoistatistik ve biyoinformatik profesörü olan Keith Crandall, büyükannesinin bu sözlerinin ardından onun haklı olabileceğini düşünmüş ve bir araştırma yürütmeye karar vermişti.

Çalışmada 129 öğrencinin kollarından, kulak arkalarından, ayak parmaklarının arasından ve göbeklerinden örnekler toplandı. Bu bölgeden alınan örnekler, diğer bölgelerdeki örneklerle karşılaştırıldı.

Crandall haklıydı. Daha düzenli temizlenen bölgeler çok daha çeşitli bir mikrobiyoma sahipti. İhmal edilen bölgelerde ise daha sağlıksız mikroplar olduğu görüldü.

Cilt mikrobiyomumuz, bizler için yararlı ve zararlı mikroplardan oluşur. 'Normal' olarak dengede bulunan bu mikropların dengesi, zararlı mikroplara doğru kaydığında ise egzama veya akne gibi cilt sorunları yaşanabilir.

Siz siz olun, zararlı mikropların çoğalmasına izin vermeyin.

Her manada!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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