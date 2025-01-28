Banyo Yaparken Bu Detaya Dikkat Etmiyorsanız Vücudunuzda Bakteriler Oluşabilir!

Her yiğidin yoğurt yiyişi nasıl farklıysa muhtemelen banyo yapış şekli de farklıdır. Kimisi önce saçını yıkar, kimisi önce vücudunu. Banyo yapma sıklığı da herkese göre farklılık gösteriyor. Peki bilim, en doğru banyo yapma yöntemini açıklayabilir mi? Neden olmasın!

George Washington Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü'nden bir ekip, sağlıklı bireylerin cilt mikrobiyomunu yani insanların cildinde yaşayan mikroorganizma topluluğunu inceledi. Araştırma sonucunda vücudumuzda en çok hangi bölgelerde bakteri oluştuğu ortaya çıktı.

Siz siz olun, bu bölgeleri banyoda yıkadığınızdan emin olun.

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