Banyo Yaparken Bu Detaya Dikkat Etmiyorsanız Vücudunuzda Bakteriler Oluşabilir!
Banyo Yaparken Bu Detaya Dikkat Etmiyorsanız Vücudunuzda Bakteriler Oluşabilir!
Her yiğidin yoğurt yiyişi nasıl farklıysa muhtemelen banyo yapış şekli de farklıdır. Kimisi önce saçını yıkar, kimisi önce vücudunu. Banyo yapma sıklığı da herkese göre farklılık gösteriyor. Peki bilim, en doğru banyo yapma yöntemini açıklayabilir mi? Neden olmasın!
George Washington Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü'nden bir ekip, sağlıklı bireylerin cilt mikrobiyomunu yani insanların cildinde yaşayan mikroorganizma topluluğunu inceledi. Araştırma sonucunda vücudumuzda en çok hangi bölgelerde bakteri oluştuğu ortaya çıktı.
Siz siz olun, bu bölgeleri banyoda yıkadığınızdan emin olun.
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Banyonuzu nasıl alırdınız?
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Önce saçınızı yıkıyor, sonra da vücudunuzu yıkıyor olabilirsiniz, ya da tam tersi. Emin olun hepsi kabulümüz!
Araştırmayı yürüten Keith Crandall'ın büyükannesi her zaman söylediği "kulaklarının arkasını, ayak parmaklarının arasını ve göbek deliğini yıka" sözlerinde haklı çıktı.
Cilt mikrobiyomumuz, bizler için yararlı ve zararlı mikroplardan oluşur. 'Normal' olarak dengede bulunan bu mikropların dengesi, zararlı mikroplara doğru kaydığında ise egzama veya akne gibi cilt sorunları yaşanabilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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