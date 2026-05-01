Banyo Temizliğinde Çamaşır Suyu Kullananlar Yandı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 11:40

Banyoda en sinir bozucu görüntülerden biri duş derzlerinde oluşan siyah lekeler olabilir. Özellikle nemli alanlarda kir, sabun kalıntısı ve rutubet kısa sürede küfe dönüşüyor. Çoğu kişi çözümü çamaşır suyunda arıyor. Ancak uzmanlara göre çamaşır suyu derzlere zarar verebilir. Üstelik küfü tamamen yok etmekte de sanıldığı kadar başarılı olmayabilir.

Çamaşır suyu derzleri beyazlatıyor gibi görünse de uzun vadede duş zeminine zarar verebiliyor.

Duş derzleri, fayansların arasındaki çizgileri dolduran gözenekli yapıya sahip malzemelerden oluşuyor. Nem, sabun kalıntısı ve kir zamanla derz aralarına yerleştiğinde siyah noktalar halinde küf oluşabiliyor. 

İlk bakışta çamaşır suyu en hızlı çözüm gibi görünse de temizlik uzmanlarına göre özellikle renkli derzlerde solma, renk eşitsizliği ve aşınma yaratabiliyor. Sürekli kullanıldığında derzin yapısını zayıflatıp çatlamasına, ufalanmasına ve zamanla fayans aralarından kopmasına yol açabiliyor.

Derz aralarındaki küfü temizlemek için karbonat, hidrojen peroksit ve Kastil sabunu karışımı kullanılabilir.

Nasıl uygulanır?

  • 120 ml karbonat, 60 ml hidrojen peroksit ve 10 ml Kastil sabunu bir kapta karıştırılır.

  • Karışım macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırmaya devam edilir.

  • Hazırlanan karışım duş zeminindeki ve duvarlardaki derz aralarına sürülür.

  • Yaklaşık 10 dakika beklenir ve karışımın küfü parçalanması sağlanır.

  • Süre dolduktan sonra sert kıllı fırça ile derz çizgileri ovulur.

  • Son olarak fayanslar suyla durulanır ve temiz bezle kurulanır.

Çamaşır suyu yerine karbonat, hidrojen peroksit ve Kastil sabunu ile hazırlanan macun daha etkili sonuç verebilir. Karbonat hafif aşındırıcı yapısıyla derz aralarındaki kiri kaldırmaya yardımcı olur. Hidrojen peroksit küf sporlarının yapısını bozarak yayılmasını engeller.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
