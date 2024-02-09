Bali'de Sopayla Tehdit Edilen Türk Çiftin Yaşadıkları Korkunç Olay: 'Zorla Odaya Sokacaklardı'

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20240209/t...
Fatoş-Niyazi Solak çifti dünyayı gezerken kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Gezgin çift, Bali ziyaretleri sırasında ise korkunç bir olay yaşadılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Endonezya’nın Bali Adası’nı gezerek keşfetmek isteyen çift yaşadıklarını "Tahminimce bizi zorla odaya sokup pasaportumuzu alarak bizi tehdit edeceklerdi" diyerek anlattı.
Bölgedeki Batur Dağı'na trekking yapan Fatoş Solak yaşadığı olayı şöyle anlattı:
Pasaportu alıp tehdit etme taktiği
Sputnik Türkiye'de yer alan haberde, Fatoş-Niyazi Solak çiftinin yaşadıkları olaydan sonra polise giderek şikayette bulunduğu belirtildi.
'Bir daha gitmek istemiyoruz'
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o çiftin yaşadıkları korkunç olay anları: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda