Bali'de Sopayla Tehdit Edilen Türk Çiftin Yaşadıkları Korkunç Olay: 'Zorla Odaya Sokacaklardı'

Solak ailesi, olay yerinden ayrılıp en yakın polis merkezine gitti ve videoları izleterek şikayette bulundu. İlk dinleyen polis, burada her yerin bir bekçisi olduğunu söyledi. Onlar da çifte rehber ile giriş ücreti ödeyerek çıkmaları gerektiğini dile getirdi. Ancak resmiyette böyle bir zorunluluk olmadığını, araştırmalarına göre de aktif olduğu için hiç kimsenin çıkmaması gerektiğini söyleyen Fatoş-Niyazi Solak, “İkinci polise de aynı şeyleri söyleyip videoyu gösterdik. Tahminimizce bölgeden birini aradılar ancak telefonu açan olmadı. Bize çıkmak isteyip istemediğimizi sordu, eğer çıkmak istersek bize eşlik ederek çıkarabileceğini söyledi. Biz çıkmak istemediğimizi sadece şikayet etmek istediğimizi söyledik. “Oradaki insanlarla konuşacağını söyledi. İlk polisin söylediği cümleden sonra polisin hiçbir şey yapmayacağını anladık ve biz de sesimizi sosyal medyada duyurmaya karar verdik. Turizmle alakalı tüm birimlere mail gönderdik ancak dönüş alamadık. Endoneyza Büyükelçiliği'mize durumu bildirdik. Bizi arayıp güvende ve iyi olduğumuzu öğrendikten sonra dikkat etmemiz gereken konular hakkında bilgilendirme yaptılar. Konuyla alakalı ilgili birimlere ileteceklerini belirttiler. Şu anda henüz bir sonuç elde edemedik.”