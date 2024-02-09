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Bali'de Sopayla Tehdit Edilen Türk Çiftin Yaşadıkları Korkunç Olay: 'Zorla Odaya Sokacaklardı'

Bali'de Sopayla Tehdit Edilen Türk Çiftin Yaşadıkları Korkunç Olay: 'Zorla Odaya Sokacaklardı'

Endonezya Tehdit
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 10:58

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Fatoş-Niyazi Solak çifti dünyayı gezerken kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Gezgin çift, Bali ziyaretleri sırasında ise korkunç bir olay yaşadılar.

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20240209/t...
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Endonezya’nın Bali Adası’nı gezerek keşfetmek isteyen çift yaşadıklarını "Tahminimce bizi zorla odaya sokup pasaportumuzu alarak bizi tehdit edeceklerdi" diyerek anlattı.

Endonezya’nın Bali Adası’nı gezerek keşfetmek isteyen çift yaşadıklarını "Tahminimce bizi zorla odaya sokup pasaportumuzu alarak bizi tehdit edeceklerdi" diyerek anlattı.

Bölgedeki Batur Dağı'na trekking yapan Fatoş Solak yaşadığı olayı şöyle anlattı:

Bölgedeki Batur Dağı'na trekking yapan Fatoş Solak yaşadığı olayı şöyle anlattı:

Motorumuzu park edip başlangıç noktasına doğru yürümeye başladık. İnsanlar hâlâ peşimizden geliyor ve zorla rehber olmayı teklif ediyorlardı. Yaptığımız araştırmalarda rehbere gerek olmadığını öğrendiğimiz için istemediğimizi söyledik. Bunun zorunlu olduğunu yoksa çıkamayacağımızı söyleyerek kandırmaya çalışıyorlardı ancak tepki vermeden yürümeye devam ettik. 'Niyazi benden 5 adım kadar önde gidiyordu. Tam kapıya yaklaştığımız sırada 7-8 tane adam Niyazi’nin önüne etten duvar ördüler, eşim ısrarla geçmeye çalışınca ittirerek uzaklaştırdılar. Hâlâ bize ısrarla rehber almamızın zorunlu olduğunu yoksa bizi dağa çıkarmayacaklarını söylüyorlardı. Biz İngilizce bilmiyor, anlamıyor gibi davranıp karşılık vermeyerek geçmeye zorladık. İçlerinden bir tanesi yerden aldığı sopayla bizi tehdit etti, diğerleri eşimi çekiştirerek girmesini engellemeye çalıştı. Sopayı görünce ben 'Polis çağırın' diye bağırmaya başladım. Bizi polisin içeride, ofiste olduğunu söyleyerek içeri götürmeye çalıştılar. Ofise yaklaşınca orada polisin olmayacağını düşünerek geri döndük, polisin bize gelmesini istedim.'

Pasaportu alıp tehdit etme taktiği

Pasaportu alıp tehdit etme taktiği

'Tahminimce bizi zorla odaya sokup pasaportumuzu alarak bizi tehdit edeceklerdi' bilgisini paylaşan Solak çifti, “Çünkü kendi aralarında konuşurken pasaport kelimesini duydum. Daha sonra elçilikten arayan personel bu halkın pasaport üzerinden tehdit ettiğini söyleyince bu tahminimizde haklı çıktık. Neyse ki aklımıza geldi de vermedik. Dışarıda 'Polis istiyorum' diye bağırmaya devam ettim. '2 dakikaya geliyor' diyerek bizi oyalamaya çalıştılar, tabii gelen olmadı. Eşim tekrar kapıya doğru yürüdü, yine koşarak ona engel oldular. Ben elime telefonu alıp birkaç video çekerek kanıt oluşturmak istedim. Özellikle mafya tipli biri sürekli üstüme yürüyerek bizi ittirip hem kendi dilinde hem de İngilizce küfürler etti. Harita üzerinden baktığımda yakında polis noktası görünmüyordu. Hava karanlık ve onların da sayısı kalabalık olduğu için geri dönüp polise gitmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye'de yer alan haberde, Fatoş-Niyazi Solak çiftinin yaşadıkları olaydan sonra polise giderek şikayette bulunduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan haberde, Fatoş-Niyazi Solak çiftinin yaşadıkları olaydan sonra polise giderek şikayette bulunduğu belirtildi.

Solak ailesi, olay yerinden ayrılıp en yakın polis merkezine gitti ve videoları izleterek şikayette bulundu. İlk dinleyen polis, burada her yerin bir bekçisi olduğunu söyledi. Onlar da çifte rehber ile giriş ücreti ödeyerek çıkmaları gerektiğini dile getirdi. Ancak resmiyette böyle bir zorunluluk olmadığını, araştırmalarına göre de aktif olduğu için hiç kimsenin çıkmaması gerektiğini söyleyen Fatoş-Niyazi Solak, “İkinci polise de aynı şeyleri söyleyip videoyu gösterdik. Tahminimizce bölgeden birini aradılar ancak telefonu açan olmadı. Bize çıkmak isteyip istemediğimizi sordu, eğer çıkmak istersek bize eşlik ederek çıkarabileceğini söyledi. Biz çıkmak istemediğimizi sadece şikayet etmek istediğimizi söyledik. “Oradaki insanlarla konuşacağını söyledi. İlk polisin söylediği cümleden sonra polisin hiçbir şey yapmayacağını anladık ve biz de sesimizi sosyal medyada duyurmaya karar verdik. Turizmle alakalı tüm birimlere mail gönderdik ancak dönüş alamadık. Endoneyza Büyükelçiliği'mize durumu bildirdik. Bizi arayıp güvende ve iyi olduğumuzu öğrendikten sonra dikkat etmemiz gereken konular hakkında bilgilendirme yaptılar. Konuyla alakalı ilgili birimlere ileteceklerini belirttiler. Şu anda henüz bir sonuç elde edemedik.”

'Bir daha gitmek istemiyoruz'

'Bir daha gitmek istemiyoruz'

Buranın kontrolünün yerli eşkıyalardan ziyade direkt devletin elinde olması gerektiğinin altını çizen çift, “Hem turistik bir bölge olduğundan turistlere karşı bu tarz muamele ve ülkenin küçük düşürülmesinin önlenmesi açısından hem de felaketle sonuçlanacak aktif bir yanardağ olduğu için kontrol edilmesi gerekir. Biz yaklaşık 2 aydır bu bölgedeyiz ve geldiğimizden beri ülkenin başka adalarında patlayan volkanlar, tahliye edilen bölgeler oldu. Olası patlama için acil tahliye ekiplerinin hem dağda hem girişte bulunması gerekiyor. Aynı şekilde her türlü kazaya karşın hazırda bir sağlık ekibinin bulunması şart. Rehber gerekliyse bu, devlet tarafından yetkilendirilmiş kişiler olmalı' şeklinde konuştu.

Kaynak: Sputnik Türkiye

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İşte o çiftin yaşadıkları korkunç olay anları: 👇

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