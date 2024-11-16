Baktığınız Anda Sesini de Duyabileceğiniz Görseller

Bazı ikonik anlar yıllar geçse de unutulmuyor. Yeri geliyor bir dizi/film sahnesi yeri geliyor bir sokak röportajı yerleşiyor aklımızın bir köşesine. Bugün, zihnimizin en dip kuyularına yerleşmiş görselleri ortaya çıkarmayı deneyeceğiz. Eminiz ki bu görseller gördüğünüz anda, sesini de aklınızda duyacaksınız!

Haydi gelin, başlayalım.