Baktığınız Anda Sesini de Duyabileceğiniz Görseller
Baktığınız Anda Sesini de Duyabileceğiniz Görseller
Bazı ikonik anlar yıllar geçse de unutulmuyor. Yeri geliyor bir dizi/film sahnesi yeri geliyor bir sokak röportajı yerleşiyor aklımızın bir köşesine. Bugün, zihnimizin en dip kuyularına yerleşmiş görselleri ortaya çıkarmayı deneyeceğiz. Eminiz ki bu görseller gördüğünüz anda, sesini de aklınızda duyacaksınız!
Haydi gelin, başlayalım.
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1. Öncelikle fazla uzağa gitmeden, son zamanların favori kişisine bakalım! Eminiz hepiniz bu miniğin sözlerini duydunuz şu anda.
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2. Peki seçim döneminde aklımıza kazınan bu anda, ne söylendiğini hatırlıyor musunuz?
3. İstanbul'da adres tarifi sorulan dayımızı unutmak mümkün mü :)
4. Sınıfındaki yarışmada birinci olamayan minik Poyraz'ın kalbimize dokunan cümlesi...
5. Şeytanın dünyadaki ismi sorulduğunda gelen o mistik öneriler :)
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6. "Aman Ali Rıza Bey..." cümlesinin devamını getiremeyecek biri yoktur herhalde!
7. Fazla söze gerek yok, duydunuz bile.
8. Bu tartışma anında karşılıklı söylenen sözleri de ezbere söyleyebileceğinizi biliyoruz.
9. Erkek arkadaşını arabada beklerken bir sürprizle karşılaşan genç kızın tekrarlayan kelimesini de kulaklarımızda çınladı.
10. Oo kimler gelmiş, kimler. Evet, hepimizin aklında aynı sözler canlandı.
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11. Gürcü hamsilerini beğenmeyen emekçi amcamızın hamsileri tarif etmek için kullandığı kelimeler... Et yok et!
12. Kerimcan Durmaz'ın bir şeyin 'olmadığını' öğrendiğinde ısrarla söylediği sözler...
13. Görüntü kalitesini affedin. O zamanlar böyleydi. Peki oldlar bu videonun meşhur sözlerini hatırladı mı?
14. "Aşkım, kavga mı edelim ... yanında?"
15. Hatice'nin dilimize dolanan efsane çıkışını da anmazsak olmaz. "Naptım hata mı yaptım?"
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