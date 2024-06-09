Bakanın 'Karbon Ayak İzi Vergisi' Açıklamasına Kullanıcılardan Alternatif Vergi Önerileri Geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada karbon ayak izine de değindi.

'Karbon salınımının, ayak izinin vergilendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir çaba gerekiyor.' diyen Bakan Şimşek'e sosyal medya kullanıcılarından ise alternatif vergi önerileri geldi.