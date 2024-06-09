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Bakanın 'Karbon Ayak İzi Vergisi' Açıklamasına Kullanıcılardan Alternatif Vergi Önerileri Geldi

Bakanın 'Karbon Ayak İzi Vergisi' Açıklamasına Kullanıcılardan Alternatif Vergi Önerileri Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.06.2024 - 13:11

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada karbon ayak izine de değindi. 

'Karbon salınımının, ayak izinin vergilendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir çaba gerekiyor.' diyen Bakan Şimşek'e sosyal medya kullanıcılarından ise alternatif vergi önerileri geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karbon ayak izinin vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karbon ayak izinin vergilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şimşek, İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada her senenin neredeyse en sıcak sene olduğunun altını çizerek küresel ısınmayla ciddi bir şekilde karşı karşıya olduğumu belirtti. 

Fosil yakıtların kaldırılması gerektiğini söyleyen Bakan Şimşek, bütün dünyada 'Karbon salınımının, ayak izinin vergilendirilmesi gerekiyor.' açıklamasında bulundu.

Öte yandan Şimşek'in bu önerisine, sosyal medya kullanıcılarından da farklı öneriler geldi.

Öte yandan Şimşek'in bu önerisine, sosyal medya kullanıcılarından da farklı öneriler geldi.
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