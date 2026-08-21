Bahçelerini İlaçlamak Yerine Toprağa Binlerce Çatal Saplamaya Başladılar

Yeni işlenmiş yumuşak topraklar kediler için cazip bir kazı ve oyun alanı oluştururken, kuşlar da yeni çimlenen tohumları ve körpe yaprakları hedef alıyor. Toprağa dik saplanan çatallar, canlılara hiçbir şekilde zarar vermeden fiziki bir engel meydana getiriyor. Bu sayede hareket alanları kısıtlanan kedi ve kuşlar bölgeden uzak duruyor, hassas fideler de koruma altında kalıyor.