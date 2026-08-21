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Bahçelerini İlaçlamak Yerine Toprağa Binlerce Çatal Saplamaya Başladılar

Bahçelerini İlaçlamak Yerine Toprağa Binlerce Çatal Saplamaya Başladılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 16:17
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Toprak üzerine sırayla dizilen yüzlerce çatal ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, sosyal medyada hızla yayılan bu pratik uygulama bahçıvanlar arasında giderek yaygınlaşıyor. Kimyasal ilaçlara başvurmadan uygulanan bu yöntem, taze fideleri koruma altına almak isteyen bahçe sahiplerine masrafsız ve pratik bir alternatif sunuyor.

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Kaynak: https://www.idealhome.co.uk/garden/ga...
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Havalandırılmış Yumuşak Topraklar Kedi Ve Kuşlar İçin Cazip Alanlar Oluşturuyor

Havalandırılmış Yumuşak Topraklar Kedi Ve Kuşlar İçin Cazip Alanlar Oluşturuyor

Yeni işlenmiş yumuşak topraklar kediler için cazip bir kazı ve oyun alanı oluştururken, kuşlar da yeni çimlenen tohumları ve körpe yaprakları hedef alıyor. Toprağa dik saplanan çatallar, canlılara hiçbir şekilde zarar vermeden fiziki bir engel meydana getiriyor. Bu sayede hareket alanları kısıtlanan kedi ve kuşlar bölgeden uzak duruyor, hassas fideler de koruma altında kalıyor.

Doğru Malzeme Seçimi Ve Stratejik Yerleşim Verim Açısından Büyük Öneme Sahip Bulunuyor

Doğru Malzeme Seçimi Ve Stratejik Yerleşim Verim Açısından Büyük Öneme Sahip Bulunuyor

Uzmanlar bu yöntemin tüm bahçeye yayılması yerine yalnızca yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda uygulanmasını tavsiye ediyor. Özellikle yeni filizlenen sebze tarhları ile soğan ve sarımsak sıralarında oldukça etkili sonuçlar alınıyor. Çatalların sap kısmı aşağıda, dişleri yukarıda kalacak şekilde 10-15 santimetre aralıklarla yerleştirilmesi gerekiyor. Toprak sağlığını korumak adına verniksiz ve kimyasal madde içermeyen ahşap ürünler tercih ediliyor. Bahçe bakımı esnasında yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek amacıyla da çatalların belirgin şekilde görünür kalmasına özen gösteriliyor.

Doğal Ve Masrafsız Bu Yöntem Bahçe Yetiştiriciliğinde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Doğal Ve Masrafsız Bu Yöntem Bahçe Yetiştiriciliğinde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Yüksek maliyet gerektirmeyen bu fiziksel bariyer sistemi, doğaya ve toprağa zarar vermeden ürün yetiştirmeyi mümkün kılıyor. Tarımsal üretimde sürdürülebilir ve ekolojik çözümler arayan bahçe sahipleri, bu basit yöntem sayesinde sebze yataklarını ilk günden itibaren güvenle büyütme imkanı buluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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