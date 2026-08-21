Bahçelerini İlaçlamak Yerine Toprağa Binlerce Çatal Saplamaya Başladılar
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Kaynak: https://www.idealhome.co.uk/garden/ga...
Toprak üzerine sırayla dizilen yüzlerce çatal ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, sosyal medyada hızla yayılan bu pratik uygulama bahçıvanlar arasında giderek yaygınlaşıyor. Kimyasal ilaçlara başvurmadan uygulanan bu yöntem, taze fideleri koruma altına almak isteyen bahçe sahiplerine masrafsız ve pratik bir alternatif sunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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