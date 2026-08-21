Alman Ordusu Dönercilerden Asker Toplamaya Başladı: Dönere Sponsor Oldular

Kamuflaj motifli ambalajlarda yer alan 'Bir kariyer, her şey dahil' ifadesi, üzerindeki dijital yönlendirme koduyla birleşerek ilgi duyan adayları doğrudan resmi başvuru portalına taşıdı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, sosyal medya platformları veya toplu taşıma merkezleri gibi rutin reklam mecralarının ötesine geçerek vatandaşlara günlük yaşam alanlarında ulaşılmasının amaçlandığı bildirildi. Sürece gönüllü olarak katılan işletmelerin bu reklam uygulaması karşılığında herhangi bir bütçe veya ücret talep etmediği, sadece ambalaj malzemelerini ücretsiz biçimde temin ettiği aktarıldı.