Alman Ordusu Dönercilerden Asker Toplamaya Başladı: Dönere Sponsor Oldular
Alman Silahlı Kuvvetleri, genç nüfusu bünyesine katmak ve yeni iş imkanları arayan nitelikli bireylere doğrudan ulaşmak amacıyla geleneksel reklam yöntemlerinin dışına çıkan son derece dikkat çekici bir iletişim stratejisine yöneldi. Başkent Berlin'deki seçili döner büfelerine, askeri kamuflaj desenleriyle özel olarak tasarlanmış olan ambalaj kağıtları dağıtıldı. Üzerinde cazip kariyer olanakları ile resmi başvuru bağlantıları taşıyan bu özel paketleme malzemeleri, günlük yemek molası veren vatandaşları doğrudan ordunun bünyesindeki resmi kadrolara ve askeri görevlere katılmaya davet etti. Bu adım, askeri alım stratejilerinde yeni bir dönemi başlattı.
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Ordu yönetimi potansiyel adaylara günlük hayatın aktığı doğal mekanlarda ulaşmayı hedefledi
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