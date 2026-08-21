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Alman Ordusu Dönercilerden Asker Toplamaya Başladı: Dönere Sponsor Oldular

Alman Ordusu Dönercilerden Asker Toplamaya Başladı: Dönere Sponsor Oldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 14:50
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Alman Silahlı Kuvvetleri, genç nüfusu bünyesine katmak ve yeni iş imkanları arayan nitelikli bireylere doğrudan ulaşmak amacıyla geleneksel reklam yöntemlerinin dışına çıkan son derece dikkat çekici bir iletişim stratejisine yöneldi. Başkent Berlin'deki seçili döner büfelerine, askeri kamuflaj desenleriyle özel olarak tasarlanmış olan ambalaj kağıtları dağıtıldı. Üzerinde cazip kariyer olanakları ile resmi başvuru bağlantıları taşıyan bu özel paketleme malzemeleri, günlük yemek molası veren vatandaşları doğrudan ordunun bünyesindeki resmi kadrolara ve askeri görevlere katılmaya davet etti. Bu adım, askeri alım stratejilerinde yeni bir dönemi başlattı.

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Ordu yönetimi potansiyel adaylara günlük hayatın aktığı doğal mekanlarda ulaşmayı hedefledi

Ordu yönetimi potansiyel adaylara günlük hayatın aktığı doğal mekanlarda ulaşmayı hedefledi

Kamuflaj motifli ambalajlarda yer alan 'Bir kariyer, her şey dahil' ifadesi, üzerindeki dijital yönlendirme koduyla birleşerek ilgi duyan adayları doğrudan resmi başvuru portalına taşıdı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, sosyal medya platformları veya toplu taşıma merkezleri gibi rutin reklam mecralarının ötesine geçerek vatandaşlara günlük yaşam alanlarında ulaşılmasının amaçlandığı bildirildi. Sürece gönüllü olarak katılan işletmelerin bu reklam uygulaması karşılığında herhangi bir bütçe veya ücret talep etmediği, sadece ambalaj malzemelerini ücretsiz biçimde temin ettiği aktarıldı.

Berlin yönetimi tırmanan güvenlik kaygıları doğrultusunda askeri personel hedeflerini kademeli olarak büyüttü

Berlin yönetimi tırmanan güvenlik kaygıları doğrultusunda askeri personel hedeflerini kademeli olarak büyüttü

Mevcut personel sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış olsa da savunma makamları bu artışı uzun vadeli stratejik planlar açısından henüz yeterli görmedi. Avrupa genelinde tırmanan bölgesel güvenlik kaygıları ışığında Berlin yönetimi, NATO standartlarına tam uyum sağlamak ve ulusal savunma hazırlığını güçlendirmek amacıyla önümüzdeki on yıl içerisinde aktif asker sayısını iki yüz altmış binin üzerine çıkarmayı planladı. Oluşan bu geniş çaplı personel ihtiyacı, askeri yetkilileri gençleri ve nitelikli çalışanları saflarına çekebilmek adına insan kaynakları alım yöntemlerini baştan aşağı yenilemeye sevk etti.

Kamuoyunda yükselen zıt sesler uygulamanın arkasındaki stratejik nedeni derinlemesine tartışmaya açtı

Kamuoyunda yükselen zıt sesler uygulamanın arkasındaki stratejik nedeni derinlemesine tartışmaya açtı

Sokak lezzetlerini bir personel alım aracına dönüştüren bu sıra dışı hamle, sosyal medya platformlarında geniş çaplı bir kamuoyu tartışmasının fitilini ateşledi. Uygulamayı oldukça yenilikçi ve akılcı bulan yorumların yanı sıra, ordunun aday bulabilmek adına ambalaj kağıtlarına kadar başvurmasını sert bir dille eleştiren görüşler de öne çıktı. Süreci adeta bir yemek siparişi vermeye benzeten eleştirmenler, yöntemin arkasında yatan personel açığına dikkat çekerken, söz konusu uygulamanın dahiyane bir pazarlama adımı mı yoksa derinleşen bir insan kaynağı yetersizliğinin sessiz bir göstergesi mi olduğu sorusu gündemdeki yerini korudu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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