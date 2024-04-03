Bahar Geldiğinde mi Ben Böyle Olurum Diyenler İçin Adeta Baharı Müjdeleyen 13 Şarkı
Bahar Geldiğinde mi Ben Böyle Olurum Diyenler İçin Adeta Baharı Müjdeleyen 13 Şarkı
Bahar geldi, çiçekler açmaya başladı. Artık soğukları geride bıraktığımız bahar aylarına girerken hep birlikte içimizi açacak bir liste ile coşalım istedik. İyi dinlemeleeer!
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1. David Guetta ft. Sia - Lets Love
2. The Beatles - Here Comes The Sun
3. The Rascals - It's A Beautiful Morning
4. Ed Sheeran - Shape Of You
5. John Denver - Sunshine On My Shoulders
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6. James Blunt - You're Beautiful
7. Ben E. King - Stand By Me
8. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy
9. Sade - Smooth Operator
10. Lana Del Rey - Blue Jeans
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11. Adele - Send My Love
12. Grover Washington Jr. - Just the Two of Us ft. Bill Withers
13. The Weeknd - Out of Time
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