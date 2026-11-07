Babasının Hastalığını Taşıyor Mu Diye Test Yaptırdı: Sonucu Öğrenince Hayatı Değişti
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İngiltereli Laura Sides, babasına 40'lı yaşlarında teşhis konulan nadir bir erken başlangıçlı Alzheimer türünü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için genetik test yaptırdı. Sonuç umduğu gibi çıkmadı. Testi yaptırmasaydı hayatı nasıl olurdu diye düşünen 43 yaşındaki Laura'nın kendi isteğiyle öğrendiği bu bilgi, yaşama biçimini baştan aşağı değiştirdi.
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Kaynak: BBC
Genç yaşta babasına bakmak için üniversiteyi bırakan Laura, aynı hastalığı taşıma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu öğrendi.
Altı aylık genetik danışmanlığın ardından gelen sonuç, Laura'nın umduğunun tersi çıktı.
Bugün 43 yaşındaki Laura için hayat, onu mutlu eden küçük şeylerle bağ kurmaktan ibaret.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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