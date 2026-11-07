Babasının Hastalığını Taşıyor Mu Diye Test Yaptırdı: Sonucu Öğrenince Hayatı Değişti

Pratisyen hekim olan babasının hastalık belirtileri ağırlaşınca Laura, 21 yaşındayken üniversiteyi bırakıp ona bakmaya başladı. Hastane randevularından birinde doktor, Laura'nın da 'Londra varyantı' olarak bilinen bu erken başlangıçlı Alzheimer türünü taşıma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi. Genç kadın bu bilgiyi uzun süre içine gömdü.

Babası, annesinin ölümünden bir yıl sonra, 2009'da hayatını kaybetti. Laura bunun ardından dünya turuna çıktı ve Avustralya'nın Melbourne kentine yerleşti. 2013'te başvurduğu uzman, testin kalıtım durumunu yüzde 99,999 kesinlikle belirleyebileceğini, gen varsa gerilemenin 46 ile 48 yaşları arasında beklendiğini anlattı.

Görsel: Laura Sides