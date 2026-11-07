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Babasının Hastalığını Taşıyor Mu Diye Test Yaptırdı: Sonucu Öğrenince Hayatı Değişti

Babasının Hastalığını Taşıyor Mu Diye Test Yaptırdı: Sonucu Öğrenince Hayatı Değişti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 09:54
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İngiltereli Laura Sides, babasına 40'lı yaşlarında teşhis konulan nadir bir erken başlangıçlı Alzheimer türünü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için genetik test yaptırdı. Sonuç umduğu gibi çıkmadı. Testi yaptırmasaydı hayatı nasıl olurdu diye düşünen 43 yaşındaki Laura'nın kendi isteğiyle öğrendiği bu bilgi, yaşama biçimini baştan aşağı değiştirdi.

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Kaynak: BBC

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Genç yaşta babasına bakmak için üniversiteyi bırakan Laura, aynı hastalığı taşıma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu öğrendi.

Genç yaşta babasına bakmak için üniversiteyi bırakan Laura, aynı hastalığı taşıma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu öğrendi.

Pratisyen hekim olan babasının hastalık belirtileri ağırlaşınca Laura, 21 yaşındayken üniversiteyi bırakıp ona bakmaya başladı. Hastane randevularından birinde doktor, Laura'nın da 'Londra varyantı' olarak bilinen bu erken başlangıçlı Alzheimer türünü taşıma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi. Genç kadın bu bilgiyi uzun süre içine gömdü.

Babası, annesinin ölümünden bir yıl sonra, 2009'da hayatını kaybetti. Laura bunun ardından dünya turuna çıktı ve Avustralya'nın Melbourne kentine yerleşti. 2013'te başvurduğu uzman, testin kalıtım durumunu yüzde 99,999 kesinlikle belirleyebileceğini, gen varsa gerilemenin 46 ile 48 yaşları arasında beklendiğini anlattı.

Görsel: Laura Sides

Altı aylık genetik danışmanlığın ardından gelen sonuç, Laura'nın umduğunun tersi çıktı.

Altı aylık genetik danışmanlığın ardından gelen sonuç, Laura'nın umduğunun tersi çıktı.

Otuzlu yaşlarına girince öğrenmeye karar veren Laura, önce altı ay süren genetik danışmanlık sürecinden geçti. Sonuçlar için de altı hafta bekledi. Randevuya yalnız giden Laura, geni miras aldığını öğrendi. Sonrasında bir arkadaşıyla öğle yemeğine gitti. Laura olanları o an tam olarak kavrayamadığını söylüyor.

Gerçekle daha sonra yüzleşen Laura, önce öfke ve adaletsizlik duygusu yaşadı. Bu bilgiyle nasıl yaşayacağını bilemiyordu. Kız kardeşinin hamile olması nedeniyle memleketine dönme isteği duydu. Teşhisinden önce ve sonra tıbbi araştırmalara katılmayı da sürdürdü.

Bugün 43 yaşındaki Laura için hayat, onu mutlu eden küçük şeylerle bağ kurmaktan ibaret.

Bugün 43 yaşındaki Laura için hayat, onu mutlu eden küçük şeylerle bağ kurmaktan ibaret.

Doktorların belirtilerin başlayacağını tahmin ettiği yaşa üç yıl kala Laura, bir gün düşüşe geçeceğini biliyor. Ancak bunun geceleri uykusunu kaçırmadığını belirtiyor. Yeni biriyle tanışmak ise zor. Hastalığını ne zaman anlatacağı sorusu hep aklında ve çoğu zaman anlattığında ilişki sona eriyor. Yine de sevilebileceğini gördüğünü ve bunun kendisini umutla doldurduğunu söylüyor. Anne olmayı hep düşünmüş, fakat artık bunun adil olmayacağını ifade ediyor.

İki arkadaşıyla birlikte bir kafe, restoran ve catering işletmesine sahip olan Laura, doğada vakit geçirmeyi ve denizde yüzmeyi seviyor. Büyük hedefler yerine sevdiği insanlarla zaman geçirmek istiyor. Önümüzdeki yılların şampanya ve istiridye eşliğinde güzel geçmesini umuyor.

Görsel: Laura Sides

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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