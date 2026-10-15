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Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın Locası İçin 4. Kez Mahkemeye Başvurdu

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın Locası İçin 4. Kez Mahkemeye Başvurdu

Acun Ilıcalı Fenerbahçe
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
15.10.2026 - 15:17
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Fenerbahçe'de aylardır süren loca krizinde yeni bir perde açıldı. Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiğini savunarak aynı konuda dördüncü kez mahkemeye başvurdu. Daha önceki üç başvurunun tamamı mahkemeler tarafından reddedilmişti.

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Aziz Yıldırım, 217 numaralı loca için yeniden yargının kapısını çaldı.

Aziz Yıldırım, 217 numaralı loca için yeniden yargının kapısını çaldı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan ve Acun Ilıcalı'ya ait olan 217 numaralı loca, sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en çok konuşulan saha dışı meselelerinden biri.

Aziz Yıldırım, locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiğini savunarak aynı konuyla ilgili dördüncü kez mahkemeye başvurdu.

Davanın duruşması İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.

Davanın duruşması İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.

Başvuru üzerine açılan davanın duruşması yarın, İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde yapılacak.

Aziz Yıldırım, 217 numaralı locayla ilgili daha önce de üç kez mahkemeye başvurmuş, ancak bu başvuruların tamamı reddedilmişti. Gözler şimdi dördüncü başvurunun sonucunda.

Peki bu loca krizi nasıl başladı? İşte en başından bugüne olanlar:

Peki bu loca krizi nasıl başladı? İşte en başından bugüne olanlar:

Temmuz 2026: 8 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe başkanı seçilen Aziz Yıldırım'ın yönetimi, orta sahada bulunan 217 numaralı locanın Acun Ilıcalı'nın şirketi Acun Medya'ya tahsisini iptal etti ve locanın başkanlık locası olarak kullanılacağını açıkladı. Ali Koç döneminde asbaşkanlık yapan Acun Ilıcalı, ücretini önceden ödediği loca sözleşmesinin hukuki dayanak olmadan feshedildiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'a sert sözlerle yüklendi.

Temmuz sonu: Acun Ilıcalı dava açtı. Aziz Yıldırım ise Yüksek Divan Kurulu'nda locanın kendisine değil, başkanlık makamına ait olduğunu söyledi.

19 Ağustos: Mahkeme, locanın Acun Ilıcalı'ya iadesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının ya da devrinin ihtiyati tedbirle engellenmesine karar verdi.

22 Ağustos: Sezonun ilk iç saha maçı Fenerbahçe-Konyaspor'da locanın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği görüldü. Acun Ilıcalı tarafı durumu tutanak altına aldırdı.

Kriz Ağustos sonundan itibaren mahkeme koridorlarına taşındı.

Kriz Ağustos sonundan itibaren mahkeme koridorlarına taşındı.

23 Ağustos: Fenerbahçe yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı ile loca sözleşmesi bulunmadığını, tedbir kararını veren yargı mensupları hakkında HSK'ye şikâyette bulunacağını ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptığını duyurdu. Kulüp, maç günü locaya girecek listede Galatasaray Passolig'i olan iki kişi bulunduğunu da öne sürdü. Acun Ilıcalı ise bu kişilerin mahkeme kararını uygulamaya gelen icra memuru ve polisler olduğunu söyledi.

2-4 Eylül: Esas dava Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nde açıldı. Kulübün tedbirin kaldırılması talebi aynı mahkeme tarafından reddedildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi: Mahkeme kararına rağmen loca kullanılamadı, loca önünde yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibi bekletildi.

8 Eylül: Fenerbahçe yönetimi, incelemesi tamamlanmış istinaf dosyasına yeni bir dilekçe verdi.

30 Eylül: Acun Ilıcalı'nın avukatı Av. Dr. O. Hakan Öncel, Aziz Yıldırım'ın locaya yönelik girişimlerinin üçüncü kez reddedildiğini açıkladı. Öncel, Aziz Yıldırım'ın şirketi adına sunulan dilekçede Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı kullanıldığı şüphesiyle suç duyurusunda bulunduklarını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Bugün: Aziz Yıldırım, locanın kendi şirketine tahsisi için dördüncü kez mahkemeye başvurdu. Duruşma İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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