Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın Locası İçin 4. Kez Mahkemeye Başvurdu

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan ve Acun Ilıcalı'ya ait olan 217 numaralı loca, sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en çok konuşulan saha dışı meselelerinden biri.

Aziz Yıldırım, locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiğini savunarak aynı konuyla ilgili dördüncü kez mahkemeye başvurdu.