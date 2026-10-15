Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın Locası İçin 4. Kez Mahkemeye Başvurdu
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Fenerbahçe'de aylardır süren loca krizinde yeni bir perde açıldı. Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiğini savunarak aynı konuda dördüncü kez mahkemeye başvurdu. Daha önceki üç başvurunun tamamı mahkemeler tarafından reddedilmişti.
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Aziz Yıldırım, 217 numaralı loca için yeniden yargının kapısını çaldı.
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Davanın duruşması İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.
Peki bu loca krizi nasıl başladı? İşte en başından bugüne olanlar:
Kriz Ağustos sonundan itibaren mahkeme koridorlarına taşındı.
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