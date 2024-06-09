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AYT Bitti Goygoy Başladı: Derin Bir Nefes Alan Öğrenciler Twitter'da Mizahlarını Konuşturdu

AYT Bitti Goygoy Başladı: Derin Bir Nefes Alan Öğrenciler Twitter'da Mizahlarını Konuşturdu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.06.2024 - 14:38

Bir üniversite sınavı süreci daha geride kaldı. Cumartesi ve Pazar günleri TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken öğrenciler, birbirinden zorlu sorularla rakiplerini eledi. Sınavın ardından derin bir nefes alan öğrenciler, soluğu Twitter'da alınca olanlar oldu.

Ortaya birbirinden eğlenceli paylaşımlar çıktı!

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Şu şekil hazırsak, başlıyoruz!

Şu şekil hazırsak, başlıyoruz!
twitter.com

Anlaşılan o ki herkes güzel umutlarla başlamış sınava...

Anlaşılan o ki herkes güzel umutlarla başlamış sınava...
twitter.com

Ta ki matematik sorularına geçene kadar!

Ta ki matematik sorularına geçene kadar!
twitter.com

Matematik soruları öyle zorlamış ki, paylaşımlardan bile anlamak mümkün.

Kimileri de sosyalde zorlanmış...

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Kimisinin derdiyse bambaşka!

Bugün keyifli bir şekilde tweetleri okumayı bekledik, yalan mı söyleyelim?

Ah Ali Ah!

İşte bu cümle her şeyin özeti.

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Sınav bu, gelir geçer. Fazla şey etmeyin.

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