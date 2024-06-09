AYT Bitti Goygoy Başladı: Derin Bir Nefes Alan Öğrenciler Twitter'da Mizahlarını Konuşturdu
AYT Bitti Goygoy Başladı: Derin Bir Nefes Alan Öğrenciler Twitter'da Mizahlarını Konuşturdu
Bir üniversite sınavı süreci daha geride kaldı. Cumartesi ve Pazar günleri TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken öğrenciler, birbirinden zorlu sorularla rakiplerini eledi. Sınavın ardından derin bir nefes alan öğrenciler, soluğu Twitter'da alınca olanlar oldu.
Ortaya birbirinden eğlenceli paylaşımlar çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şu şekil hazırsak, başlıyoruz!
Anlaşılan o ki herkes güzel umutlarla başlamış sınava...
Ta ki matematik sorularına geçene kadar!
Matematik soruları öyle zorlamış ki, paylaşımlardan bile anlamak mümkün.
Kimileri de sosyalde zorlanmış...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimisinin derdiyse bambaşka!
Bugün keyifli bir şekilde tweetleri okumayı bekledik, yalan mı söyleyelim?
Ah Ali Ah!
İşte bu cümle her şeyin özeti.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Sınav bu, gelir geçer. Fazla şey etmeyin.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın