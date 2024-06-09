AYT Bitti Goygoy Başladı: Derin Bir Nefes Alan Öğrenciler Twitter'da Mizahlarını Konuşturdu

Bir üniversite sınavı süreci daha geride kaldı. Cumartesi ve Pazar günleri TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken öğrenciler, birbirinden zorlu sorularla rakiplerini eledi. Sınavın ardından derin bir nefes alan öğrenciler, soluğu Twitter'da alınca olanlar oldu.

Ortaya birbirinden eğlenceli paylaşımlar çıktı!