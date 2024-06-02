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Goygoy
LGS Bitti Goygoyu Kaldı: Sınavdan Çıkan Öğrencilerden Mizaha Boğan Paylaşımlar

LGS Bitti Goygoyu Kaldı: Sınavdan Çıkan Öğrencilerden Mizaha Boğan Paylaşımlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 15:57

Bir sınav daha geride kaldı. Stresiydi, sorusuydu, okunmuş duasıydı derken öğrenciler LGS'yi geride bıraktı. Peki geriye ne mi kaldı? 

Elbette goygoyları! Sosyal medyada LGS'ye dair paylaşınlar yorumlara gelin hep birlikte bakalım.

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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü düzenlendi.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü düzenlendi.

2 oturum şeklinde düzenlenen sınav, saat 09.30'da başladı. Milyonlarca öğrenci sınav stresi yaşarken veliler de heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi.

Sınavın bitmesiyle, geriye ise sadece goygoy kaldı!

Her sene bu zamanlarda gerçekleşen o doğa olayı.

Her sene bu zamanlarda gerçekleşen o doğa olayı.
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LGS tweetleri okuyan YKS öğrencileri de var tabii.

LGS tweetleri okuyan YKS öğrencileri de var tabii.
twitter.com

Farklı bir teknik :)

Farklı bir teknik :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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Ebeveynlerin tepkileri de sosyal medyadan duyuldu;

Ebeveynlerin tepkileri de sosyal medyadan duyuldu;
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Kimileri matematiğin zorluğundan şikayet eden paylaşımlar yaparken,

Kimileri matematiğin zorluğundan şikayet eden paylaşımlar yaparken,
twitter.com

Kimileri de ne kadar kolay olduğunu vurguladı!

Kimileri de ne kadar kolay olduğunu vurguladı!
twitter.com

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Vay be lgs,yks derken biz şimdi finallere çalışıyoruz. Şuan gördüğüm mühendislik derslerinin bir tanesi bile yks sınavından daha zordur.Tek derdimizin yks,lg... Devamını Gör

.

Tek derdinizin vize ve finallerin olduğu zamana dönmek isteyeceğiniz gün de gelecek. 🤷🏻‍♀️

ppppp

matematiği iyi olmayan çocuk 4-5 net yapar 14-15 değil ,20 soru var zaten