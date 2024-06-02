LGS Bitti Goygoyu Kaldı: Sınavdan Çıkan Öğrencilerden Mizaha Boğan Paylaşımlar
LGS Bitti Goygoyu Kaldı: Sınavdan Çıkan Öğrencilerden Mizaha Boğan Paylaşımlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü düzenlendi.
Her sene bu zamanlarda gerçekleşen o doğa olayı.
LGS tweetleri okuyan YKS öğrencileri de var tabii.
Farklı bir teknik :)
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Ebeveynlerin tepkileri de sosyal medyadan duyuldu;
Kimileri matematiğin zorluğundan şikayet eden paylaşımlar yaparken,
Kimileri de ne kadar kolay olduğunu vurguladı!
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Vay be lgs,yks derken biz şimdi finallere çalışıyoruz. Şuan gördüğüm mühendislik derslerinin bir tanesi bile yks sınavından daha zordur.Tek derdimizin yks,lg... Devamını Gör
Tek derdinizin vize ve finallerin olduğu zamana dönmek isteyeceğiniz gün de gelecek. 🤷🏻♀️
matematiği iyi olmayan çocuk 4-5 net yapar 14-15 değil ,20 soru var zaten