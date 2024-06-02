LGS Bitti Goygoyu Kaldı: Sınavdan Çıkan Öğrencilerden Mizaha Boğan Paylaşımlar

Bir sınav daha geride kaldı. Stresiydi, sorusuydu, okunmuş duasıydı derken öğrenciler LGS'yi geride bıraktı. Peki geriye ne mi kaldı?

Elbette goygoyları! Sosyal medyada LGS'ye dair paylaşınlar yorumlara gelin hep birlikte bakalım.