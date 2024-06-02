Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇
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1. "İki faktörlü kimlik doğrulama"
2. "Sen uyuyorken grup konuşmasında büyük kavga dönmüştür"
3. "Söyleyecek çok şeyin varken susmayı tercih etmişsindir"
4. "Gecenin üçünde su içme şeklim"
5. "Rahat olmak için yatakta ders çalışma kararı aldıktan hemen sonra ben"
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6. "Profil resmim ile işteki halim"
7. "Kadınlar olmasaydı erkekler böyle yaşardı"
8. "Evdekilerle kavga ettiğim için yemek yemeden uyumaya geçmişimdir"
9. "Rüyaların anlamları olur derler. O sırada benim rüyalarım:"
10. "Herkesin en büyük özlemi"
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11. "Uyandıktan sonra ilk yarım saatimi geçirme şeklim"
12. "Bir kişiyi kurtarmak için yüzlerce kişiyi öldüren ambulans"
13. "Üç ayda bir gördüğün arkadaşına hayatını anlatıyorsundur"
14. "İnternette bulduğum yemek tarifini yaptıktan sonra mutfağın hali"
15. "Alarm kurmadan uyumaya geçiyorumdur"
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