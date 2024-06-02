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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 11:01

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇

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1. "İki faktörlü kimlik doğrulama"

1. "İki faktörlü kimlik doğrulama"
twitter.com

2. "Sen uyuyorken grup konuşmasında büyük kavga dönmüştür"

2. "Sen uyuyorken grup konuşmasında büyük kavga dönmüştür"
twitter.com

3. "Söyleyecek çok şeyin varken susmayı tercih etmişsindir"

3. "Söyleyecek çok şeyin varken susmayı tercih etmişsindir"
twitter.com

4. "Gecenin üçünde su içme şeklim"

4. "Gecenin üçünde su içme şeklim"
twitter.com

5. "Rahat olmak için yatakta ders çalışma kararı aldıktan hemen sonra ben"

5. "Rahat olmak için yatakta ders çalışma kararı aldıktan hemen sonra ben"
twitter.com
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6. "Profil resmim ile işteki halim"

6. "Profil resmim ile işteki halim"
twitter.com

7. "Kadınlar olmasaydı erkekler böyle yaşardı"

7. "Kadınlar olmasaydı erkekler böyle yaşardı"
twitter.com

8. "Evdekilerle kavga ettiğim için yemek yemeden uyumaya geçmişimdir"

8. "Evdekilerle kavga ettiğim için yemek yemeden uyumaya geçmişimdir"
twitter.com

9. "Rüyaların anlamları olur derler. O sırada benim rüyalarım:"

9. "Rüyaların anlamları olur derler. O sırada benim rüyalarım:"
twitter.com

10. "Herkesin en büyük özlemi"

10. "Herkesin en büyük özlemi"
twitter.com
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11. "Uyandıktan sonra ilk yarım saatimi geçirme şeklim"

11. "Uyandıktan sonra ilk yarım saatimi geçirme şeklim"
twitter.com

12. "Bir kişiyi kurtarmak için yüzlerce kişiyi öldüren ambulans"

12. "Bir kişiyi kurtarmak için yüzlerce kişiyi öldüren ambulans"
twitter.com

13. "Üç ayda bir gördüğün arkadaşına hayatını anlatıyorsundur"

13. "Üç ayda bir gördüğün arkadaşına hayatını anlatıyorsundur"
twitter.com

14. "İnternette bulduğum yemek tarifini yaptıktan sonra mutfağın hali"

14. "İnternette bulduğum yemek tarifini yaptıktan sonra mutfağın hali"
twitter.com

15. "Alarm kurmadan uyumaya geçiyorumdur"

15. "Alarm kurmadan uyumaya geçiyorumdur"
twitter.com

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