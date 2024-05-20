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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 19:01

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇

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1. "En sevdiğin üstün artık sana olmuyordur"

1. "En sevdiğin üstün artık sana olmuyordur"
twitter.com

2. "Köpeğime ağzındakini çıkarmasını istiyorumdur"

2. "Köpeğime ağzındakini çıkarmasını istiyorumdur"
twitter.com

3. "Dünyanın en sağlam güvenlik sistemi"

3. "Dünyanın en sağlam güvenlik sistemi"
twitter.com

4. "Para kazanmak için çalışmam gerektiğini hatırlamışımdır"

4. "Para kazanmak için çalışmam gerektiğini hatırlamışımdır"
twitter.com

5. "Yeğenim ona öğrettiğim kötü bir sözü söylediğinde hissettiğim"

5. "Yeğenim ona öğrettiğim kötü bir sözü söylediğinde hissettiğim"
twitter.com
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6. "İşimden nefret ediyorum dedikten sonra işe gidiyorumdur"

6. "İşimden nefret ediyorum dedikten sonra işe gidiyorumdur"
twitter.com

7. "Gözlüklü birisi gözlüğünü çıkarınca"

7. "Gözlüklü birisi gözlüğünü çıkarınca"
twitter.com

8. "Yeni çiftimize mutluluklar dileriz"

8. "Yeni çiftimize mutluluklar dileriz"
twitter.com

9. "Yapmak için iki saat harcadığım yemeği 10 dakikada yemişimdir ve şimdi de bulaşıkları yıkamam gerekiyordur"

9. "Yapmak için iki saat harcadığım yemeği 10 dakikada yemişimdir ve şimdi de bulaşıkları yıkamam gerekiyordur"
twitter.com

10. "8 yaşımdayken oynadığım oyunu bulmak için tüm interneti arama şeklim"

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11. "15 dakika daha fazla uyuyabilmek için işimi, kariyerimi ve geleceğimi riske atma şeklim"

11. "15 dakika daha fazla uyuyabilmek için işimi, kariyerimi ve geleceğimi riske atma şeklim"
twitter.com

12. "Uzun bir süre oturduktan sonra kalçanın hissettirdiği"

12. "Uzun bir süre oturduktan sonra kalçanın hissettirdiği"
twitter.com

13. "Depresyon, uykusuzluk ve stresin tedavisi"

13. "Depresyon, uykusuzluk ve stresin tedavisi"
twitter.com

14. "İhtiyacım olmayan şeyleri aldıktan sonra ben. / Yardım edin beş parasızım. "

14. "İhtiyacım olmayan şeyleri aldıktan sonra ben. / Yardım edin beş parasızım. "
twitter.com

15. "Birilerinin 20 saniye önce attığı hikayeye denk gelince hissettiğim"

15. "Birilerinin 20 saniye önce attığı hikayeye denk gelince hissettiğim"
twitter.com
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