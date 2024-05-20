Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇
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1. "En sevdiğin üstün artık sana olmuyordur"
2. "Köpeğime ağzındakini çıkarmasını istiyorumdur"
3. "Dünyanın en sağlam güvenlik sistemi"
4. "Para kazanmak için çalışmam gerektiğini hatırlamışımdır"
5. "Yeğenim ona öğrettiğim kötü bir sözü söylediğinde hissettiğim"
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6. "İşimden nefret ediyorum dedikten sonra işe gidiyorumdur"
7. "Gözlüklü birisi gözlüğünü çıkarınca"
8. "Yeni çiftimize mutluluklar dileriz"
9. "Yapmak için iki saat harcadığım yemeği 10 dakikada yemişimdir ve şimdi de bulaşıkları yıkamam gerekiyordur"
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11. "15 dakika daha fazla uyuyabilmek için işimi, kariyerimi ve geleceğimi riske atma şeklim"
12. "Uzun bir süre oturduktan sonra kalçanın hissettirdiği"
13. "Depresyon, uykusuzluk ve stresin tedavisi"
14. "İhtiyacım olmayan şeyleri aldıktan sonra ben. / Yardım edin beş parasızım. "
15. "Birilerinin 20 saniye önce attığı hikayeye denk gelince hissettiğim"
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