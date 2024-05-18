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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 14:01

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇

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1. "Beş dakika aralıklarla kurulmuş alarmların verdiği his"

1. "Beş dakika aralıklarla kurulmuş alarmların verdiği his"
twitter.com

2. "Kendi tercihimle geldiğim bölümde çalışma şeklim"

2. "Kendi tercihimle geldiğim bölümde çalışma şeklim"
twitter.com

3. "Tüm paramı harcayan o kişiyi bulmuşumdur"

3. "Tüm paramı harcayan o kişiyi bulmuşumdur"
twitter.com

4. "Yemek insana enerji verir. / O sırada yemekten sonra ben:"

4. "Yemek insana enerji verir. / O sırada yemekten sonra ben:"
twitter.com

5. "Patronun mesai saatinden sonra mesaj atmıştır"

5. "Patronun mesai saatinden sonra mesaj atmıştır"
twitter.com
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6. "Dümdüz yolda yürürken sebepsiz yere ayak bileklerim"

6. "Dümdüz yolda yürürken sebepsiz yere ayak bileklerim"
twitter.com

7. "POV: terapistine karşı çok dürüst olmuşsundur."

7. "POV: terapistine karşı çok dürüst olmuşsundur."
twitter.com

8. "Nasılsın sorusuna 'yaşıyorum' diye cevap verdiğimde kastettiğim budur."

8. "Nasılsın sorusuna 'yaşıyorum' diye cevap verdiğimde kastettiğim budur."
twitter.com

9. "Para mutluluk getirmez lafını duyunca ben:"

9. "Para mutluluk getirmez lafını duyunca ben:"
twitter.com

10. "Aklımda İngilizce konuşmam ile gerçekte İngilizce konuşmam arasındaki fark."

10. "Aklımda İngilizce konuşmam ile gerçekte İngilizce konuşmam arasındaki fark."
twitter.com
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11. "Geçiştirmek için iki kere sahte gülüşünü yapmışsındır ama karşındaki hala konuşuyordur"

11. "Geçiştirmek için iki kere sahte gülüşünü yapmışsındır ama karşındaki hala konuşuyordur"
twitter.com

12. "Ninemin kaynağı bilinmeyen yerlerden temin ettiği parayı bana gizlice veriş şekli."

12. "Ninemin kaynağı bilinmeyen yerlerden temin ettiği parayı bana gizlice veriş şekli."
twitter.com

13. "Yirmili yaşlarımda çektiğim yetmişli yaş sırt ağrıları."

13. "Yirmili yaşlarımda çektiğim yetmişli yaş sırt ağrıları."
twitter.com

14. "Eve gideceğini söylemek için herkesin konuşmayı bırakmasını bekliyorsundur."

14. "Eve gideceğini söylemek için herkesin konuşmayı bırakmasını bekliyorsundur."
twitter.com

15. "Gizli hesabımdan paylaşım yapıyorumdur"

15. "Gizli hesabımdan paylaşım yapıyorumdur"
twitter.com

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