Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇
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1. "Beş dakika aralıklarla kurulmuş alarmların verdiği his"
2. "Kendi tercihimle geldiğim bölümde çalışma şeklim"
3. "Tüm paramı harcayan o kişiyi bulmuşumdur"
4. "Yemek insana enerji verir. / O sırada yemekten sonra ben:"
5. "Patronun mesai saatinden sonra mesaj atmıştır"
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6. "Dümdüz yolda yürürken sebepsiz yere ayak bileklerim"
7. "POV: terapistine karşı çok dürüst olmuşsundur."
8. "Nasılsın sorusuna 'yaşıyorum' diye cevap verdiğimde kastettiğim budur."
9. "Para mutluluk getirmez lafını duyunca ben:"
10. "Aklımda İngilizce konuşmam ile gerçekte İngilizce konuşmam arasındaki fark."
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11. "Geçiştirmek için iki kere sahte gülüşünü yapmışsındır ama karşındaki hala konuşuyordur"
12. "Ninemin kaynağı bilinmeyen yerlerden temin ettiği parayı bana gizlice veriş şekli."
13. "Yirmili yaşlarımda çektiğim yetmişli yaş sırt ağrıları."
14. "Eve gideceğini söylemek için herkesin konuşmayı bırakmasını bekliyorsundur."
15. "Gizli hesabımdan paylaşım yapıyorumdur"
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