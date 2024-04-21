Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇
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"Sırtım niye ağrıyor diye düşünürken o sırada uyku pozisyonum"
"Gençliğinin baharında ön gösterimini yapmaya başlayan yaşlılık"
"Telefonda konuşurken beynimin bana yaptırdığı garip hareketler"
"Hem ilgi hem de mesafe istiyorumdur"
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"Beni arayan yabancı numaraya bir yetişkin gibi cevap vermektense internetten kim olduğuna bakıyorumdur"
"Annem bana yanında sadece önemli şeyleri getir demiştir"
"Her babanın asla değişmeyen klasik uyku şekli"
"Fakirlikte çığır açmaya başlamışımdır"
"Bildiğim tek mutlu son"
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"Evcil hayvanımı problemlerimle darlama şeklim"
"Baş ağrısı, uykusuzluk, stres ve depresyon için garantili tedavi yöntemi"
"Gecenin bir yarısı girdiğim aşçılık tripleri"
"Vedalaştığın kişiyle aynı yoldan yürümek zorunda kalmışsındır"
"3 ayda bir görüştüğün arkadaşına hayatını anlatmaya çalışıyorsundur"
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