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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 09:01

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇

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"Sırtım niye ağrıyor diye düşünürken o sırada uyku pozisyonum"

"Sırtım niye ağrıyor diye düşünürken o sırada uyku pozisyonum"
twitter.com

"Gençliğinin baharında ön gösterimini yapmaya başlayan yaşlılık"

"Gençliğinin baharında ön gösterimini yapmaya başlayan yaşlılık"
twitter.com

"Telefonda konuşurken beynimin bana yaptırdığı garip hareketler"

"Telefonda konuşurken beynimin bana yaptırdığı garip hareketler"
twitter.com

"Hem ilgi hem de mesafe istiyorumdur"

"Hem ilgi hem de mesafe istiyorumdur"
twitter.com

"Ciddi bir olayın ortasında arkadaşımın bana attığı o bakış"

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"Beni arayan yabancı numaraya bir yetişkin gibi cevap vermektense internetten kim olduğuna bakıyorumdur"

"Beni arayan yabancı numaraya bir yetişkin gibi cevap vermektense internetten kim olduğuna bakıyorumdur"
twitter.com

"Annem bana yanında sadece önemli şeyleri getir demiştir"

"Annem bana yanında sadece önemli şeyleri getir demiştir"
twitter.com

"Her babanın asla değişmeyen klasik uyku şekli"

"Her babanın asla değişmeyen klasik uyku şekli"
twitter.com

"Fakirlikte çığır açmaya başlamışımdır"

"Fakirlikte çığır açmaya başlamışımdır"
twitter.com

"Bildiğim tek mutlu son"

"Bildiğim tek mutlu son"
twitter.com
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"Evcil hayvanımı problemlerimle darlama şeklim"

"Evcil hayvanımı problemlerimle darlama şeklim"
twitter.com

"Baş ağrısı, uykusuzluk, stres ve depresyon için garantili tedavi yöntemi"

"Baş ağrısı, uykusuzluk, stres ve depresyon için garantili tedavi yöntemi"
twitter.com

"Gecenin bir yarısı girdiğim aşçılık tripleri"

"Gecenin bir yarısı girdiğim aşçılık tripleri"
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"Vedalaştığın kişiyle aynı yoldan yürümek zorunda kalmışsındır"

"Vedalaştığın kişiyle aynı yoldan yürümek zorunda kalmışsındır"
twitter.com

"3 ayda bir görüştüğün arkadaşına hayatını anlatmaya çalışıyorsundur"

"3 ayda bir görüştüğün arkadaşına hayatını anlatmaya çalışıyorsundur"
twitter.com

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