Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Misafirliğe gittiğim her evdeki evcil hayvanlara uyguladığım tarife"
2. "Bana anlattıklarından hiçbir şey anlamadığım insanlara bakış şeklim"
3. "Bildiğim tek mutlu son"
4. "Geçmişte yaptığım utanç verci şeyleri hatırlamışımdır"
5. "Yaz gelsin de güzel şeyler giyineyim dedikten sonra aslında yaptığım kombin"
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6. "Hastayken sağ ve sol burun deliklerimin hissettirdiği"
7. "Hayatın seni artık şaşırtmadığı seviyeye gelmişsindir"
8. "Arabada çaldığım şarkı beğenildi mi diye arka koltuğu keserken ben"
9. "Duştayken sevmediğim şarkı o çalmıştır"
10. "Sosyal medyada hiçbir şey paylaşmayanların hissettirdiği"
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11. "Utangaç olmayı bırakıcağım dedikten sonra gittiğim her yerde ben:"
12. "Güven sorunlarımın başladığı o zamanlar"
13. "Daha resmi gözüksün diye gönderdiğim epostadan 'İphone'umdan gönderildi' yazısını sildikten sonra ben"
14. "Online derste herkes konuşurken ekranın köşesideki küçük kutucuktaki görüntümle bakışma şeklim"
15. "Online gözükmemek için gelen mesajları bildirim çubuğundan okuma şeklim"
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