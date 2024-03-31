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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 10:31

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Misafirliğe gittiğim her evdeki evcil hayvanlara uyguladığım tarife"

1. "Misafirliğe gittiğim her evdeki evcil hayvanlara uyguladığım tarife"
twitter.com

2. "Bana anlattıklarından hiçbir şey anlamadığım insanlara bakış şeklim"

2. "Bana anlattıklarından hiçbir şey anlamadığım insanlara bakış şeklim"
twitter.com

3. "Bildiğim tek mutlu son"

3. "Bildiğim tek mutlu son"
twitter.com

4. "Geçmişte yaptığım utanç verci şeyleri hatırlamışımdır"

4. "Geçmişte yaptığım utanç verci şeyleri hatırlamışımdır"
twitter.com

5. "Yaz gelsin de güzel şeyler giyineyim dedikten sonra aslında yaptığım kombin"

5. "Yaz gelsin de güzel şeyler giyineyim dedikten sonra aslında yaptığım kombin"
twitter.com
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6. "Hastayken sağ ve sol burun deliklerimin hissettirdiği"

6. "Hastayken sağ ve sol burun deliklerimin hissettirdiği"
twitter.com

7. "Hayatın seni artık şaşırtmadığı seviyeye gelmişsindir"

7. "Hayatın seni artık şaşırtmadığı seviyeye gelmişsindir"
twitter.com

8. "Arabada çaldığım şarkı beğenildi mi diye arka koltuğu keserken ben"

8. "Arabada çaldığım şarkı beğenildi mi diye arka koltuğu keserken ben"
twitter.com

9. "Duştayken sevmediğim şarkı o çalmıştır"

9. "Duştayken sevmediğim şarkı o çalmıştır"
twitter.com

10. "Sosyal medyada hiçbir şey paylaşmayanların hissettirdiği"

10. "Sosyal medyada hiçbir şey paylaşmayanların hissettirdiği"
twitter.com
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11. "Utangaç olmayı bırakıcağım dedikten sonra gittiğim her yerde ben:"

11. "Utangaç olmayı bırakıcağım dedikten sonra gittiğim her yerde ben:"
twitter.com

12. "Güven sorunlarımın başladığı o zamanlar"

12. "Güven sorunlarımın başladığı o zamanlar"
twitter.com

13. "Daha resmi gözüksün diye gönderdiğim epostadan 'İphone'umdan gönderildi' yazısını sildikten sonra ben"

13. "Daha resmi gözüksün diye gönderdiğim epostadan 'İphone'umdan gönderildi' yazısını sildikten sonra ben"
twitter.com

14. "Online derste herkes konuşurken ekranın köşesideki küçük kutucuktaki görüntümle bakışma şeklim"

14. "Online derste herkes konuşurken ekranın köşesideki küçük kutucuktaki görüntümle bakışma şeklim"
twitter.com

15. "Online gözükmemek için gelen mesajları bildirim çubuğundan okuma şeklim"

15. "Online gözükmemek için gelen mesajları bildirim çubuğundan okuma şeklim"
twitter.com

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