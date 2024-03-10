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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 20:32

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Hayatının en güzel uykusunu çektiğinin kanıtı"

1. "Hayatının en güzel uykusunu çektiğinin kanıtı"
twitter.com

2. "Bana ihtiyacın varsa beni arayabilirsin demişimdir"

2. "Bana ihtiyacın varsa beni arayabilirsin demişimdir"
twitter.com

3. "En iyi arkadaşımla biraz kendi hayatlarımızdan konuşmaya başlayınca biz:"

3. "En iyi arkadaşımla biraz kendi hayatlarımızdan konuşmaya başlayınca biz:"
twitter.com

4. "Sevgilim bana mesaj atınca benden beklediği performans:"

4. "Sevgilim bana mesaj atınca benden beklediği performans:"
twitter.com

5. "Birilerinin 30 saniye önce paylaştığı hikayeye denk gelmenin verdiği his"

5. "Birilerinin 30 saniye önce paylaştığı hikayeye denk gelmenin verdiği his"
twitter.com
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6. "Odanı temizlerken şarkı açmışsındır ama sonra odanı temizlemeyi unutşmuşsundur"

6. "Odanı temizlerken şarkı açmışsındır ama sonra odanı temizlemeyi unutşmuşsundur"
twitter.com

7. "Uyumaya çalışırken sana eziyet çektirmek geri gelen o geçmişteki hataların"

7. "Uyumaya çalışırken sana eziyet çektirmek geri gelen o geçmişteki hataların"
twitter.com

8. "Burnum tıkalıyken hissettiğim"

8. "Burnum tıkalıyken hissettiğim"
twitter.com

9. "10 dakika daha uyuyabilmek için geleceğimi riske atarken ben:"

9. "10 dakika daha uyuyabilmek için geleceğimi riske atarken ben:"
twitter.com

10. "Çocukluğumda sebepsiz yere ben:"

10. "Çocukluğumda sebepsiz yere ben:"
twitter.com
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11. "Stres seni yiyip bitiyordur ama bozuntuya vermiyorsundur"

11. "Stres seni yiyip bitiyordur ama bozuntuya vermiyorsundur"
twitter.com

12. "Evcil hayvanıma sorunlarımdan bahsetmeye başlamışımdır"

12. "Evcil hayvanıma sorunlarımdan bahsetmeye başlamışımdır"
twitter.com

13. "Sebepsiz yere her gün ayaklarım"

13. "Sebepsiz yere her gün ayaklarım"
twitter.com

14. "Her babanın standart uyuma şekli:"

14. "Her babanın standart uyuma şekli:"
twitter.com

15. "Günün sonunda tüm paramın nereye gittiğini düşünürken"

15. "Günün sonunda tüm paramın nereye gittiğini düşünürken"
twitter.com

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