Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Hayatının en güzel uykusunu çektiğinin kanıtı"
2. "Bana ihtiyacın varsa beni arayabilirsin demişimdir"
3. "En iyi arkadaşımla biraz kendi hayatlarımızdan konuşmaya başlayınca biz:"
4. "Sevgilim bana mesaj atınca benden beklediği performans:"
5. "Birilerinin 30 saniye önce paylaştığı hikayeye denk gelmenin verdiği his"
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6. "Odanı temizlerken şarkı açmışsındır ama sonra odanı temizlemeyi unutşmuşsundur"
7. "Uyumaya çalışırken sana eziyet çektirmek geri gelen o geçmişteki hataların"
8. "Burnum tıkalıyken hissettiğim"
9. "10 dakika daha uyuyabilmek için geleceğimi riske atarken ben:"
10. "Çocukluğumda sebepsiz yere ben:"
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11. "Stres seni yiyip bitiyordur ama bozuntuya vermiyorsundur"
12. "Evcil hayvanıma sorunlarımdan bahsetmeye başlamışımdır"
13. "Sebepsiz yere her gün ayaklarım"
14. "Her babanın standart uyuma şekli:"
15. "Günün sonunda tüm paramın nereye gittiğini düşünürken"
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