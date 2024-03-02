Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Dünyanın en iyi uyuma pozisyonu budur."
2. "İnternette bulduğum yemek tarifini yapmaya çalıştıştıktan sonra benim mutfağın hali"
3. "Birileri bana soğuk elleriyle dokunduktan sonra ben:"
4. "İki kamyonet arasında sürerken geçirdiğim küçük çaplı panik atak"
5. "Şaçıma her dokunduğumda karşılaştığım manzara"
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6. "Annem ile ilişkimin iki farkı boyutu"
7. "Arkadaşın araba sürmekte pek iyi değildir ve çok ani frenler yapıyordur"
8. "Daha dün duyduğum şeyi hatırlamaya çalışırken ben"
9. "Birisiyle ağlamadan tartışmaya çalışıyorumdur"
10. "Hayal kırıklığına uğramışsındır ama bu seni hiç şaşırtmamıştır"
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11. "En büyük çocukluk hayallerimden biri"
12. "Düz yolda yürüken sebepsiz yere ayak bileğim:"
13. "Anneme ile bir sırrımı paylaştıktan bir gün sonra annem:"
14. "Beş dakika gözlerimi dinlendireceğim dedikten sonra hayatımın en derin uykusuna dalıyorumdur"
15. "Geceleyin odamdaki su şişesinden garip bir ses çıkınca ben:"
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16. "Kafana çok takma dediklerinde ben:"
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