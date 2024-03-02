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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 13:32

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Dünyanın en iyi uyuma pozisyonu budur."

1. "Dünyanın en iyi uyuma pozisyonu budur."
twitter.com

2. "İnternette bulduğum yemek tarifini yapmaya çalıştıştıktan sonra benim mutfağın hali"

2. "İnternette bulduğum yemek tarifini yapmaya çalıştıştıktan sonra benim mutfağın hali"
twitter.com

3. "Birileri bana soğuk elleriyle dokunduktan sonra ben:"

3. "Birileri bana soğuk elleriyle dokunduktan sonra ben:"
twitter.com

4. "İki kamyonet arasında sürerken geçirdiğim küçük çaplı panik atak"

4. "İki kamyonet arasında sürerken geçirdiğim küçük çaplı panik atak"
twitter.com

5. "Şaçıma her dokunduğumda karşılaştığım manzara"

5. "Şaçıma her dokunduğumda karşılaştığım manzara"
twitter.com
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6. "Annem ile ilişkimin iki farkı boyutu"

6. "Annem ile ilişkimin iki farkı boyutu"
twitter.com

7. "Arkadaşın araba sürmekte pek iyi değildir ve çok ani frenler yapıyordur"

7. "Arkadaşın araba sürmekte pek iyi değildir ve çok ani frenler yapıyordur"
twitter.com

8. "Daha dün duyduğum şeyi hatırlamaya çalışırken ben"

8. "Daha dün duyduğum şeyi hatırlamaya çalışırken ben"
twitter.com

9. "Birisiyle ağlamadan tartışmaya çalışıyorumdur"

9. "Birisiyle ağlamadan tartışmaya çalışıyorumdur"
twitter.com

10. "Hayal kırıklığına uğramışsındır ama bu seni hiç şaşırtmamıştır"

10. "Hayal kırıklığına uğramışsındır ama bu seni hiç şaşırtmamıştır"
twitter.com
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11. "En büyük çocukluk hayallerimden biri"

11. "En büyük çocukluk hayallerimden biri"
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12. "Düz yolda yürüken sebepsiz yere ayak bileğim:"

12. "Düz yolda yürüken sebepsiz yere ayak bileğim:"
twitter.com

13. "Anneme ile bir sırrımı paylaştıktan bir gün sonra annem:"

13. "Anneme ile bir sırrımı paylaştıktan bir gün sonra annem:"
twitter.com

14. "Beş dakika gözlerimi dinlendireceğim dedikten sonra hayatımın en derin uykusuna dalıyorumdur"

14. "Beş dakika gözlerimi dinlendireceğim dedikten sonra hayatımın en derin uykusuna dalıyorumdur"
twitter.com

15. "Geceleyin odamdaki su şişesinden garip bir ses çıkınca ben:"

15. "Geceleyin odamdaki su şişesinden garip bir ses çıkınca ben:"
twitter.com
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16. "Kafana çok takma dediklerinde ben:"

16. "Kafana çok takma dediklerinde ben:"
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