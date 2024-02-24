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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 18:31

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Erkek arkadaşıma sebepsiz yere gıcıklık yaptıktan hemen sonra ben"

1. "Erkek arkadaşıma sebepsiz yere gıcıklık yaptıktan hemen sonra ben"
twitter.com

2. "Sadece iki günlük yolculuğa hazırlanma şeklim"

2. "Sadece iki günlük yolculuğa hazırlanma şeklim"
twitter.com

3. "Sırtıma lazım olan masaj şekli:"

3. "Sırtıma lazım olan masaj şekli:"
twitter.com

4. "Hasta olduğum zaman burun deliklerimin hissettirdiği:"

4. "Hasta olduğum zaman burun deliklerimin hissettirdiği:"
twitter.com

5. "Sevmediğim bir işte çalışmanın verdiği his:"

5. "Sevmediğim bir işte çalışmanın verdiği his:"
twitter.com
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6. "Annemle yoldayken bize arkadan korna çalan kişiyi kesiyorumdur"

6. "Annemle yoldayken bize arkadan korna çalan kişiyi kesiyorumdur"
twitter.com

7. "Hayatımda ulaşmaya çalıştığım mutluluk seviyesi"

7. "Hayatımda ulaşmaya çalıştığım mutluluk seviyesi"
twitter.com

8. "Durumun ciddiyeti anlaşılmasın diye kendi acılarımla dalga geçiyorumdur"

8. "Durumun ciddiyeti anlaşılmasın diye kendi acılarımla dalga geçiyorumdur"
twitter.com

9. "Sipariş verdikten 5 dakika sonra siparişimin durumunu kontrol ediyorumdur"

9. "Sipariş verdikten 5 dakika sonra siparişimin durumunu kontrol ediyorumdur"
twitter.com

10. "Kötü bir duruma umurumda değil dedikten hemen sonra ben"

10. "Kötü bir duruma umurumda değil dedikten hemen sonra ben"
twitter.com
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11. "Tüm paramı harcayan o kişiyi ile yüzleşirken"

11. "Tüm paramı harcayan o kişiyi ile yüzleşirken"
twitter.com

12. "Güzel bir fotoğrafımı çektin sonra tüm sosyal medya hesaplarımın büründüğü hal:"

12. "Güzel bir fotoğrafımı çektin sonra tüm sosyal medya hesaplarımın büründüğü hal:"
twitter.com

13. "Arama geçmişimi gören kişinin vereceği minimum tepki:"

13. "Arama geçmişimi gören kişinin vereceği minimum tepki:"
twitter.com

14. "Çocukken olan bazı zevkler anlatılamayacak kadar eşsizdir"

14. "Çocukken olan bazı zevkler anlatılamayacak kadar eşsizdir"
twitter.com

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