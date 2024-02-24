Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Erkek arkadaşıma sebepsiz yere gıcıklık yaptıktan hemen sonra ben"
2. "Sadece iki günlük yolculuğa hazırlanma şeklim"
3. "Sırtıma lazım olan masaj şekli:"
4. "Hasta olduğum zaman burun deliklerimin hissettirdiği:"
5. "Sevmediğim bir işte çalışmanın verdiği his:"
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6. "Annemle yoldayken bize arkadan korna çalan kişiyi kesiyorumdur"
7. "Hayatımda ulaşmaya çalıştığım mutluluk seviyesi"
8. "Durumun ciddiyeti anlaşılmasın diye kendi acılarımla dalga geçiyorumdur"
9. "Sipariş verdikten 5 dakika sonra siparişimin durumunu kontrol ediyorumdur"
10. "Kötü bir duruma umurumda değil dedikten hemen sonra ben"
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11. "Tüm paramı harcayan o kişiyi ile yüzleşirken"
12. "Güzel bir fotoğrafımı çektin sonra tüm sosyal medya hesaplarımın büründüğü hal:"
13. "Arama geçmişimi gören kişinin vereceği minimum tepki:"
14. "Çocukken olan bazı zevkler anlatılamayacak kadar eşsizdir"
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