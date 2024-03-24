Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Görmezden geldiğim bir mesajı yanlışlıkla açmışımdır"
2. "Gecenin üçünde saat altıya alarm kurarken ben"
3. "Sevdiğim dizinin bir oturuşta tüm sezonunu izleyince laptopun ekrandan yansıyan şemalim"
4. "Ya ben bu okulu bitireceğim ya da bu okul beni bitirecek"
5. "Kendi şakalarıma gülüş şeklim"
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7. "Hayatımın aşkı bile olsan bu oyunda benim için bir yabancısın"
8. "Nemlendirici sürmeyince yüzümün hissettirdiği"
9. "Alarm kurmadan uyumaya geçmenin hissettirdiği"
10. "Hoşlandığım kişiyle konuşurken başka bir iş yapmaya çalışıyorumdur"
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11. "Beş dakika kestireyim dekren gecenin köründe uyanma şeklim"
12. "Kafama takmayacağım dediğim olayın gecesi ben:"
13. "Tanıdığım birisi twitter hesabımı bulduğunu söyleyince geçirdiğim küçük çaplı panik atak"
14. "Gözlerin ne kadar bozuk sorusuna cevabım"
15. "Aburcubur yerken evcil hayvanımın bana uyguladığı duygu sömürsü"
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