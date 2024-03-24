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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 18:31

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Görmezden geldiğim bir mesajı yanlışlıkla açmışımdır"

1. "Görmezden geldiğim bir mesajı yanlışlıkla açmışımdır"
twitter.com

2. "Gecenin üçünde saat altıya alarm kurarken ben"

2. "Gecenin üçünde saat altıya alarm kurarken ben"
twitter.com

3. "Sevdiğim dizinin bir oturuşta tüm sezonunu izleyince laptopun ekrandan yansıyan şemalim"

3. "Sevdiğim dizinin bir oturuşta tüm sezonunu izleyince laptopun ekrandan yansıyan şemalim"
twitter.com

4. "Ya ben bu okulu bitireceğim ya da bu okul beni bitirecek"

4. "Ya ben bu okulu bitireceğim ya da bu okul beni bitirecek"
twitter.com

5. "Kendi şakalarıma gülüş şeklim"

5. "Kendi şakalarıma gülüş şeklim"
twitter.com
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6. "Daha yirmili yaşlarımdan girdiğim yaşlılık tripleri"

7. "Hayatımın aşkı bile olsan bu oyunda benim için bir yabancısın"

7. "Hayatımın aşkı bile olsan bu oyunda benim için bir yabancısın"
twitter.com

8. "Nemlendirici sürmeyince yüzümün hissettirdiği"

8. "Nemlendirici sürmeyince yüzümün hissettirdiği"
twitter.com

9. "Alarm kurmadan uyumaya geçmenin hissettirdiği"

9. "Alarm kurmadan uyumaya geçmenin hissettirdiği"
twitter.com

10. "Hoşlandığım kişiyle konuşurken başka bir iş yapmaya çalışıyorumdur"

10. "Hoşlandığım kişiyle konuşurken başka bir iş yapmaya çalışıyorumdur"
twitter.com
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11. "Beş dakika kestireyim dekren gecenin köründe uyanma şeklim"

11. "Beş dakika kestireyim dekren gecenin köründe uyanma şeklim"
twitter.com

12. "Kafama takmayacağım dediğim olayın gecesi ben:"

12. "Kafama takmayacağım dediğim olayın gecesi ben:"
twitter.com

13. "Tanıdığım birisi twitter hesabımı bulduğunu söyleyince geçirdiğim küçük çaplı panik atak"

13. "Tanıdığım birisi twitter hesabımı bulduğunu söyleyince geçirdiğim küçük çaplı panik atak"
twitter.com

14. "Gözlerin ne kadar bozuk sorusuna cevabım"

14. "Gözlerin ne kadar bozuk sorusuna cevabım"
twitter.com

15. "Aburcubur yerken evcil hayvanımın bana uyguladığı duygu sömürsü"

15. "Aburcubur yerken evcil hayvanımın bana uyguladığı duygu sömürsü"
twitter.com

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