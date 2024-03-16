Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Gençken gezebildiğin kadar gez diyenlere cevabım:"
2. "Sabah yeni uyanmışımdır ve birileri benimle konuşuyordur"
3. "Twitter hesapları olmasına rağmen hiç tweet atmayan insanlar:"
4. "Benim yılışıklık seviyem"
5. "Bu sene her şey çok güzel olacak dedikten sonra mart ayına giriş şeklim"
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7. "Her gün sınıfa portakal getiren o eleman"
8. "Üç dakika önce verdiğim sipariş nerede diye kontrol ediyorumdur"
9. "Her babanın klavyesi"
10. "Kumandanın benden saklanma şekli"
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11. "Arkadaşımın ona verdiğim tavsiyeyi dinleme şekli"
12. "Aklından neler geçiyor diye sorduklarında ben:"
13. "Küçük bir iltifat sonrası hissettiğim"
14. "Duşta mental çöküşüme tekrardan şahit olsan saç kremim"
15. "Bana sebepsiz yere gizlice para veren büyük annem"
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16. "Duygularımı gizlemeye çalışıyorumdur"
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