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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 23:31

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Gençken gezebildiğin kadar gez diyenlere cevabım:"

1. "Gençken gezebildiğin kadar gez diyenlere cevabım:"
twitter.com

2. "Sabah yeni uyanmışımdır ve birileri benimle konuşuyordur"

2. "Sabah yeni uyanmışımdır ve birileri benimle konuşuyordur"
twitter.com

3. "Twitter hesapları olmasına rağmen hiç tweet atmayan insanlar:"

3. "Twitter hesapları olmasına rağmen hiç tweet atmayan insanlar:"
twitter.com

4. "Benim yılışıklık seviyem"

4. "Benim yılışıklık seviyem"
twitter.com

5. "Bu sene her şey çok güzel olacak dedikten sonra mart ayına giriş şeklim"

5. "Bu sene her şey çok güzel olacak dedikten sonra mart ayına giriş şeklim"
twitter.com
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6. "Saatlerdir duşta ne yaptığımı soranlara cevabım"

7. "Her gün sınıfa portakal getiren o eleman"

7. "Her gün sınıfa portakal getiren o eleman"
twitter.com

8. "Üç dakika önce verdiğim sipariş nerede diye kontrol ediyorumdur"

8. "Üç dakika önce verdiğim sipariş nerede diye kontrol ediyorumdur"
twitter.com

9. "Her babanın klavyesi"

9. "Her babanın klavyesi"
twitter.com

10. "Kumandanın benden saklanma şekli"

10. "Kumandanın benden saklanma şekli"
twitter.com
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11. "Arkadaşımın ona verdiğim tavsiyeyi dinleme şekli"

11. "Arkadaşımın ona verdiğim tavsiyeyi dinleme şekli"
twitter.com

12. "Aklından neler geçiyor diye sorduklarında ben:"

12. "Aklından neler geçiyor diye sorduklarında ben:"
twitter.com

13. "Küçük bir iltifat sonrası hissettiğim"

13. "Küçük bir iltifat sonrası hissettiğim"
twitter.com

14. "Duşta mental çöküşüme tekrardan şahit olsan saç kremim"

14. "Duşta mental çöküşüme tekrardan şahit olsan saç kremim"
twitter.com

15. "Bana sebepsiz yere gizlice para veren büyük annem"

15. "Bana sebepsiz yere gizlice para veren büyük annem"
twitter.com
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16. "Duygularımı gizlemeye çalışıyorumdur"

16. "Duygularımı gizlemeye çalışıyorumdur"
twitter.com

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