Saç Yolan Lastikli Tokadan Her Yerde Karşımıza Çıkan Özge Özacar'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Saç Yolan Lastikli Tokadan Her Yerde Karşımıza Çıkan Özge Özacar'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Havaların bir garip olduğu Cuma gününü kurtaran postlar oldu. Bu paylaşımların da çoğu tahmin edebileceğiniz üzere eski adı Twitter, yeni adı X olan mecradan geldi. Bakalım timeline'da etkileşime doyarken günümüzü şenlendiren isimler kimler?
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Başlayalım!
İyice delirelim.
Tövbe tövbe!
Her yerde!
Sihir!
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Sol tarafta beklemezsek...
Doğru mu?
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Kasede margarin eksik.
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