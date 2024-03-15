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Saç Yolan Lastikli Tokadan Her Yerde Karşımıza Çıkan Özge Özacar'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Saç Yolan Lastikli Tokadan Her Yerde Karşımıza Çıkan Özge Özacar'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.03.2024 - 18:04

Havaların bir garip olduğu Cuma  gününü kurtaran postlar oldu. Bu paylaşımların da çoğu tahmin edebileceğiniz üzere eski adı Twitter, yeni adı X olan mecradan geldi. Bakalım timeline'da etkileşime doyarken günümüzü şenlendiren isimler kimler?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

İyice delirelim.

İyice delirelim.
twitter.com

Tövbe tövbe!

Tövbe tövbe!
twitter.com

Her yerde!

Her yerde!
twitter.com

Sihir!

Sihir!
twitter.com
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Sol tarafta beklemezsek...

Sol tarafta beklemezsek...
twitter.com

Doğru mu?

Doğru mu?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kasede margarin eksik.

Kasede margarin eksik.
twitter.com

Yarın Cumartesi paylaşımlarıyla görüşmek üzere 👋

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