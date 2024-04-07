Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Görmezden geldiğim bir mesajı yanlışlıkla açmışımdır:"
2. "Birileriyle telefonda konuşurken ben:"
3. "Gecenin üçünde gelen ruh sömüren susuzluğa karşı ben:"
4. "Hoşlandığın kişi dışında herkes hikayene cevap verince hissettiğin:"
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6. "Kahvaltı yaptım dediğimde aslında kastettiğim"
7. "Ergenlik fotoğraflarına denk gelmişsindir:"
8. "İhtiyacım olan gerçek terapi"
9. "Ağzımın içinden geçerken benimle muhabbet etmeye çalışan dişçim"
10. "Para kazanmak için çalışmam gerektiğini her hatırladığımda"
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11. "Yansımamı her gördüğümde kıyafetlerimi kontrol etme şeklim"
12. "Profil resmim ile işteki halim"
13. "Çocukken tamirciye dönüştüğün o an"
14. "Daha 22 yaşında büründüğüm haller:"
15. "Birazcık kestireyim dedikten 4 saat sonra uyanma şeklim"
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