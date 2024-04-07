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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 13:47

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Görmezden geldiğim bir mesajı yanlışlıkla açmışımdır:"

1. "Görmezden geldiğim bir mesajı yanlışlıkla açmışımdır:"
twitter.com

2. "Birileriyle telefonda konuşurken ben:"

2. "Birileriyle telefonda konuşurken ben:"
twitter.com

3. "Gecenin üçünde gelen ruh sömüren susuzluğa karşı ben:"

3. "Gecenin üçünde gelen ruh sömüren susuzluğa karşı ben:"
twitter.com

4. "Hoşlandığın kişi dışında herkes hikayene cevap verince hissettiğin:"

4. "Hoşlandığın kişi dışında herkes hikayene cevap verince hissettiğin:"
twitter.com

5. "Pazartesi günü işe gitmenin hissettirdiği:"

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6. "Kahvaltı yaptım dediğimde aslında kastettiğim"

6. "Kahvaltı yaptım dediğimde aslında kastettiğim"
twitter.com

7. "Ergenlik fotoğraflarına denk gelmişsindir:"

7. "Ergenlik fotoğraflarına denk gelmişsindir:"
twitter.com

8. "İhtiyacım olan gerçek terapi"

8. "İhtiyacım olan gerçek terapi"
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9. "Ağzımın içinden geçerken benimle muhabbet etmeye çalışan dişçim"

9. "Ağzımın içinden geçerken benimle muhabbet etmeye çalışan dişçim"
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10. "Para kazanmak için çalışmam gerektiğini her hatırladığımda"

10. "Para kazanmak için çalışmam gerektiğini her hatırladığımda"
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11. "Yansımamı her gördüğümde kıyafetlerimi kontrol etme şeklim"

11. "Yansımamı her gördüğümde kıyafetlerimi kontrol etme şeklim"
twitter.com

12. "Profil resmim ile işteki halim"

12. "Profil resmim ile işteki halim"
twitter.com

13. "Çocukken tamirciye dönüştüğün o an"

13. "Çocukken tamirciye dönüştüğün o an"
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14. "Daha 22 yaşında büründüğüm haller:"

14. "Daha 22 yaşında büründüğüm haller:"
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15. "Birazcık kestireyim dedikten 4 saat sonra uyanma şeklim"

15. "Birazcık kestireyim dedikten 4 saat sonra uyanma şeklim"
twitter.com
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