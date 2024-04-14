Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "3 günlük yolculuğum için hazırladığım çanta"
2. "Ödemeniz için teşekkürler yazısını okurken hissettiğim"
3. "Uyku düzenim vücut bulsa böyle olurdu:"
4. "Tüm paramı harcayan kişiyle yüzleşirken"
5. "Tabak ve kaşık yıkamanın hissettirdiği"
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6. "Kıyafetimin etiketini boynumda hissedince beynimin düşündüğü:"
7. "Birisiyle ağlamadan tartışmanın hissettirdiği"
8. "Buzlu kahvem ile duruşum"
9. "En küçük temasta saçımın dökülme şekli"
10. "30 saniye önce paylaşılmış hikayeye denk gelmenin hissettirdiği"
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11. "Hayatının en güzel uykusundan uyandığının göstergesi"
12. "Çok işim var eve gitmeliyim dedikten sonra ben:"
13. "Annem ile en küçük sırrımı paylaştıktan sonra annem:"
14. "Yarın erken uyanıp yaparım demişimdir"
15. "Sırtım niye ağrıyor diye düşünürken ben"
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16. "Karşımdakinin dediği hiçbir şeyi duymadığım için yüzüne gülümsüyorumdur"
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