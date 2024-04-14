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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 17:32

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "3 günlük yolculuğum için hazırladığım çanta"

1. "3 günlük yolculuğum için hazırladığım çanta"
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2. "Ödemeniz için teşekkürler yazısını okurken hissettiğim"

2. "Ödemeniz için teşekkürler yazısını okurken hissettiğim"
twitter.com

3. "Uyku düzenim vücut bulsa böyle olurdu:"

3. "Uyku düzenim vücut bulsa böyle olurdu:"
twitter.com

4. "Tüm paramı harcayan kişiyle yüzleşirken"

4. "Tüm paramı harcayan kişiyle yüzleşirken"
twitter.com

5. "Tabak ve kaşık yıkamanın hissettirdiği"

5. "Tabak ve kaşık yıkamanın hissettirdiği"
twitter.com
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6. "Kıyafetimin etiketini boynumda hissedince beynimin düşündüğü:"

6. "Kıyafetimin etiketini boynumda hissedince beynimin düşündüğü:"
twitter.com

7. "Birisiyle ağlamadan tartışmanın hissettirdiği"

7. "Birisiyle ağlamadan tartışmanın hissettirdiği"
twitter.com

8. "Buzlu kahvem ile duruşum"

8. "Buzlu kahvem ile duruşum"
twitter.com

9. "En küçük temasta saçımın dökülme şekli"

9. "En küçük temasta saçımın dökülme şekli"
twitter.com

10. "30 saniye önce paylaşılmış hikayeye denk gelmenin hissettirdiği"

10. "30 saniye önce paylaşılmış hikayeye denk gelmenin hissettirdiği"
twitter.com
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11. "Hayatının en güzel uykusundan uyandığının göstergesi"

11. "Hayatının en güzel uykusundan uyandığının göstergesi"
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12. "Çok işim var eve gitmeliyim dedikten sonra ben:"

12. "Çok işim var eve gitmeliyim dedikten sonra ben:"
twitter.com

13. "Annem ile en küçük sırrımı paylaştıktan sonra annem:"

13. "Annem ile en küçük sırrımı paylaştıktan sonra annem:"
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14. "Yarın erken uyanıp yaparım demişimdir"

14. "Yarın erken uyanıp yaparım demişimdir"
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15. "Sırtım niye ağrıyor diye düşünürken ben"

15. "Sırtım niye ağrıyor diye düşünürken ben"
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16. "Karşımdakinin dediği hiçbir şeyi duymadığım için yüzüne gülümsüyorumdur"

16. "Karşımdakinin dediği hiçbir şeyi duymadığım için yüzüne gülümsüyorumdur"
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