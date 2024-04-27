Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇
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1. "Karşımdakinin bana yalan söylediğini bilmeme rağmen onu dinliyorumdur"
2. "Ödemeniz için teşekkürler yazısını okurken hissettiğim"
3. "Sebepsiz yere vücudumun girdiği tripler"
4. "Marketteki balığın bana buzların içinden bakış şekli"
5. "İlk mesajımı görmezden geldikten sonra ikincisini atmaya hazırlanıyorumdur"
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6. "O kadar aç değilim dedikten 5 saniye sonra ben"
7. "Odamdan çıkmamla evdeki misafirleri görüp odama dönmem bir olur"
8. "Dirseğimi masaya çarptıktan sonra tüm kolumun iptal olma şekli"
9. "Nemlendiricimi unuttuğum gün yüzümün hissettirdiği"
10. "Birazcık kestireyim dedikten 8 saat sonra kafası karışık bir şekilde uyanmışımdır"
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11. "Arkadaşlarımın eski sevgilime dönmemem için beni durdurma çabaları"
12. "Duygularımı saklamaya çalışıyorumdur"
13. "İhtiyacım olan tek terapi"
14. "Gecenin üçünde saat altıya alarm kurarken ben"
15. "Çocukken uyumaktan kaçındığım gerçeği beni böyle darlıyor"
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16. "Bu ay mutluluğuma öncelik verdikten sonra banka hesabımla bakışma şeklim"
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