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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 13:01

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇

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1. "Karşımdakinin bana yalan söylediğini bilmeme rağmen onu dinliyorumdur"

1. "Karşımdakinin bana yalan söylediğini bilmeme rağmen onu dinliyorumdur"
twitter.com

2. "Ödemeniz için teşekkürler yazısını okurken hissettiğim"

2. "Ödemeniz için teşekkürler yazısını okurken hissettiğim"
twitter.com

3. "Sebepsiz yere vücudumun girdiği tripler"

3. "Sebepsiz yere vücudumun girdiği tripler"
twitter.com

4. "Marketteki balığın bana buzların içinden bakış şekli"

4. "Marketteki balığın bana buzların içinden bakış şekli"
twitter.com

5. "İlk mesajımı görmezden geldikten sonra ikincisini atmaya hazırlanıyorumdur"

5. "İlk mesajımı görmezden geldikten sonra ikincisini atmaya hazırlanıyorumdur"
twitter.com
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6. "O kadar aç değilim dedikten 5 saniye sonra ben"

6. "O kadar aç değilim dedikten 5 saniye sonra ben"
twitter.com

7. "Odamdan çıkmamla evdeki misafirleri görüp odama dönmem bir olur"

7. "Odamdan çıkmamla evdeki misafirleri görüp odama dönmem bir olur"
twitter.com

8. "Dirseğimi masaya çarptıktan sonra tüm kolumun iptal olma şekli"

8. "Dirseğimi masaya çarptıktan sonra tüm kolumun iptal olma şekli"
twitter.com

9. "Nemlendiricimi unuttuğum gün yüzümün hissettirdiği"

9. "Nemlendiricimi unuttuğum gün yüzümün hissettirdiği"
twitter.com

10. "Birazcık kestireyim dedikten 8 saat sonra kafası karışık bir şekilde uyanmışımdır"

10. "Birazcık kestireyim dedikten 8 saat sonra kafası karışık bir şekilde uyanmışımdır"
twitter.com
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11. "Arkadaşlarımın eski sevgilime dönmemem için beni durdurma çabaları"

11. "Arkadaşlarımın eski sevgilime dönmemem için beni durdurma çabaları"
twitter.com

12. "Duygularımı saklamaya çalışıyorumdur"

12. "Duygularımı saklamaya çalışıyorumdur"
twitter.com

13. "İhtiyacım olan tek terapi"

13. "İhtiyacım olan tek terapi"
twitter.com

14. "Gecenin üçünde saat altıya alarm kurarken ben"

14. "Gecenin üçünde saat altıya alarm kurarken ben"
twitter.com

15. "Çocukken uyumaktan kaçındığım gerçeği beni böyle darlıyor"

15. "Çocukken uyumaktan kaçındığım gerçeği beni böyle darlıyor"
twitter.com
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16. "Bu ay mutluluğuma öncelik verdikten sonra banka hesabımla bakışma şeklim"

16. "Bu ay mutluluğuma öncelik verdikten sonra banka hesabımla bakışma şeklim"
twitter.com

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