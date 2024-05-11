Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Amerikan Filmleri: Dünyayı kurtarmak zorundayız! / Amerikalılara göre bahsi geçen dünya:"
2. "Dediklerini duyamadığım için yüzüne gülümsüyorumdur."
3. "Çocukken herkesin tamirciye dönüştüğü o an"
4. "Patronumun haftada 40 saat çalışmasını istediği o kişi:"
5. Yaşlandıkça bu adamı daha iyi anladım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Stres seni yiyip bitiriyorken bozuntuya vermiyorsundur."
7. "Telefonuma bağımlı değilim dedikten sonra ben"
8. "Hastayken burnunun hissettirdiği"
9. "Geçmişe yaptığım utanç verici şeyleri hatırlamışımdır"
10. "Sosyal medyada gösterdiğim halim ile işteki gerçek halim"
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Sınavlardan bittikten sonraki o eşi benzeri olmayan his"
12. "Bu kadar manifest etmek yetti. İşleri kendi elime alma vakti geldi."
13. "Her rüyanın bir anlamı vardır denirken benim rüyalarım."
14. "Sırtıma gerçekten de lazım olan"
15. "Hayatın her anında ayaklarımın hissettirdiği"
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. "Anneme bir sır anlattıktan bir gün sonra annem"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın