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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 13:01

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇

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1. "Amerikan Filmleri: Dünyayı kurtarmak zorundayız! / Amerikalılara göre bahsi geçen dünya:"

1. "Amerikan Filmleri: Dünyayı kurtarmak zorundayız! / Amerikalılara göre bahsi geçen dünya:"
twitter.com

2. "Dediklerini duyamadığım için yüzüne gülümsüyorumdur."

2. "Dediklerini duyamadığım için yüzüne gülümsüyorumdur."
twitter.com

3. "Çocukken herkesin tamirciye dönüştüğü o an"

3. "Çocukken herkesin tamirciye dönüştüğü o an"
twitter.com

4. "Patronumun haftada 40 saat çalışmasını istediği o kişi:"

4. "Patronumun haftada 40 saat çalışmasını istediği o kişi:"
twitter.com

5. Yaşlandıkça bu adamı daha iyi anladım."

5. Yaşlandıkça bu adamı daha iyi anladım."
twitter.com
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6. "Stres seni yiyip bitiriyorken bozuntuya vermiyorsundur."

6. "Stres seni yiyip bitiriyorken bozuntuya vermiyorsundur."
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7. "Telefonuma bağımlı değilim dedikten sonra ben"

7. "Telefonuma bağımlı değilim dedikten sonra ben"
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8. "Hastayken burnunun hissettirdiği"

8. "Hastayken burnunun hissettirdiği"
twitter.com

9. "Geçmişe yaptığım utanç verici şeyleri hatırlamışımdır"

9. "Geçmişe yaptığım utanç verici şeyleri hatırlamışımdır"
twitter.com

10. "Sosyal medyada gösterdiğim halim ile işteki gerçek halim"

10. "Sosyal medyada gösterdiğim halim ile işteki gerçek halim"
twitter.com
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11. "Sınavlardan bittikten sonraki o eşi benzeri olmayan his"

11. "Sınavlardan bittikten sonraki o eşi benzeri olmayan his"
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12. "Bu kadar manifest etmek yetti. İşleri kendi elime alma vakti geldi."

12. "Bu kadar manifest etmek yetti. İşleri kendi elime alma vakti geldi."
twitter.com

13. "Her rüyanın bir anlamı vardır denirken benim rüyalarım."

13. "Her rüyanın bir anlamı vardır denirken benim rüyalarım."
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14. "Sırtıma gerçekten de lazım olan"

14. "Sırtıma gerçekten de lazım olan"
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15. "Hayatın her anında ayaklarımın hissettirdiği"

15. "Hayatın her anında ayaklarımın hissettirdiği"
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16. "Anneme bir sır anlattıktan bir gün sonra annem"

16. "Anneme bir sır anlattıktan bir gün sonra annem"
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