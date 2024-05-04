Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇
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1. "Türkiye ziyaretinden sonra William Shakespeare"
2. "Bir Türk, sanayi devriminden 200 yıl önce buhar makinesini icat etti ama bunu sadece döner döndürmek için yaptı"
3. "İngiliz Kraliyet Müzesi, çaldıkları her şeyi geri vermek zorunda kaldıktan sonra."
4. "Beyninin yüzde yüzünü kullanmaya başlamışsındır"
5. "Odamdaki internet"
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6. "Yoldaki araba karşıya geçmene izin vermiştir"
7. "Alarm kurmadan uykuya dalmanın hissettirdiği"
8. "Paralel park ettikten sonra hissettiğim"
9. "Makarnayı karıştırmayı unuttuktan sonra makarnanın girdiği tripler"
10. "Vücudumun haline yakınırken aralıksız yemek yemeye devam ediyorumdur"
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11. "Hafta sonundan sonra işe gitmenin hissettirdiği"
12. "Gençsin hayatın tadını çıkar demişler o sırada en ufak boşlukta ben"
13. "Girmek için çok uğraştığım işte çalışırken ben"
14. "Gecenin üçünde yatağımın yanındaki suya uyguladığım tarife"
15. "Sabahları telefonum"
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16. "Kahvenin yüzde yüz Türk kahvesi olduğunun kanıtı"
17. "İki günlük yolculuğa hazırlanma şeklim"
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