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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 09:01

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇

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1. "Türkiye ziyaretinden sonra William Shakespeare"

1. "Türkiye ziyaretinden sonra William Shakespeare"
twitter.com

2. "Bir Türk, sanayi devriminden 200 yıl önce buhar makinesini icat etti ama bunu sadece döner döndürmek için yaptı"

2. "Bir Türk, sanayi devriminden 200 yıl önce buhar makinesini icat etti ama bunu sadece döner döndürmek için yaptı"
twitter.com

3. "İngiliz Kraliyet Müzesi, çaldıkları her şeyi geri vermek zorunda kaldıktan sonra."

3. "İngiliz Kraliyet Müzesi, çaldıkları her şeyi geri vermek zorunda kaldıktan sonra."
twitter.com

4. "Beyninin yüzde yüzünü kullanmaya başlamışsındır"

4. "Beyninin yüzde yüzünü kullanmaya başlamışsındır"
twitter.com

5. "Odamdaki internet"

5. "Odamdaki internet"
twitter.com
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6. "Yoldaki araba karşıya geçmene izin vermiştir"

6. "Yoldaki araba karşıya geçmene izin vermiştir"
twitter.com

7. "Alarm kurmadan uykuya dalmanın hissettirdiği"

7. "Alarm kurmadan uykuya dalmanın hissettirdiği"
twitter.com

8. "Paralel park ettikten sonra hissettiğim"

8. "Paralel park ettikten sonra hissettiğim"
twitter.com

9. "Makarnayı karıştırmayı unuttuktan sonra makarnanın girdiği tripler"

9. "Makarnayı karıştırmayı unuttuktan sonra makarnanın girdiği tripler"
twitter.com

10. "Vücudumun haline yakınırken aralıksız yemek yemeye devam ediyorumdur"

10. "Vücudumun haline yakınırken aralıksız yemek yemeye devam ediyorumdur"
twitter.com
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11. "Hafta sonundan sonra işe gitmenin hissettirdiği"

11. "Hafta sonundan sonra işe gitmenin hissettirdiği"
twitter.com

12. "Gençsin hayatın tadını çıkar demişler o sırada en ufak boşlukta ben"

12. "Gençsin hayatın tadını çıkar demişler o sırada en ufak boşlukta ben"
twitter.com

13. "Girmek için çok uğraştığım işte çalışırken ben"

13. "Girmek için çok uğraştığım işte çalışırken ben"
twitter.com

14. "Gecenin üçünde yatağımın yanındaki suya uyguladığım tarife"

14. "Gecenin üçünde yatağımın yanındaki suya uyguladığım tarife"
twitter.com

15. "Sabahları telefonum"

15. "Sabahları telefonum"
twitter.com
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16. "Kahvenin yüzde yüz Türk kahvesi olduğunun kanıtı"

16. "Kahvenin yüzde yüz Türk kahvesi olduğunun kanıtı"
twitter.com

17. "İki günlük yolculuğa hazırlanma şeklim"

17. "İki günlük yolculuğa hazırlanma şeklim"
twitter.com

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