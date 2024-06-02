Yetişkinliğin Hangi Evresine Geldikleri Sorulan Kullanıcılardan Pek Bi' Orijinal Cevaplar

İnsan doğar, büyür ve ölür. Ne kadar basit değil mi? Aslında değil. Siz onu bir de yaşayana sorun! Bunun ilk 3 yaşı var, ergenliği var, genç yetişkinliği var, orta yaş krizi var, var da var...

Bu kez yetişkinliğin hangi evresine geldikleri sorulan kişilerden birbirinden orijinal cevaplar geldi!