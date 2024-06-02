Yetişkinliğin Hangi Evresine Geldikleri Sorulan Kullanıcılardan Pek Bi' Orijinal Cevaplar
Yetişkinliğin Hangi Evresine Geldikleri Sorulan Kullanıcılardan Pek Bi' Orijinal Cevaplar
İnsan doğar, büyür ve ölür. Ne kadar basit değil mi? Aslında değil. Siz onu bir de yaşayana sorun! Bunun ilk 3 yaşı var, ergenliği var, genç yetişkinliği var, orta yaş krizi var, var da var...
Bu kez yetişkinliğin hangi evresine geldikleri sorulan kişilerden birbirinden orijinal cevaplar geldi!
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Bir kişi yaş aldıkça hayattan aldığı dersler de artıyor doğal olarak. Olgunlaşan bir bireyin hayatında pek çok değişiklik meydana geliyor.
"Yetişkinliğin hangi evresindesiniz?" sorusuna birbirinden yaratıcı cevaplar da geldi elbette.
"Telefonum çalışmaz olana kadar yeni bir telefon almadığım yaştayım."
"Kredi kartımı ve bütçemi her ay düzenli kontrol ettiğim yaştayım."
"Doğum günlerini önemsemiyorum."
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"Gereksiz gürültüden hoşlanmıyorum."
"Birisi saçmaladığında hem öfkeleniyorum hem de onlar için üzülüyorum."
"Uyku artık benim için bir lüks."
"Sıcak ortamlarda bulunmak bana huzur veriyor."
"Seyahatten döndüğüm an valizimi boşaltıyorum."
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"Üçlü arkadaş grubumun bensiz takılmasını umursamıyorum."
"Evde yemeğimiz var." Bir gün herkes annelerinin sözüne gelecek!
"Eti buzluktan çıkar."
"Ne yaparsam yapayım yorgunum."
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