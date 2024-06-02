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Yetişkinliğin Hangi Evresine Geldikleri Sorulan Kullanıcılardan Pek Bi' Orijinal Cevaplar

Yetişkinliğin Hangi Evresine Geldikleri Sorulan Kullanıcılardan Pek Bi' Orijinal Cevaplar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 15:29

İnsan doğar, büyür ve ölür. Ne kadar basit değil mi? Aslında değil. Siz onu bir de yaşayana sorun! Bunun ilk 3 yaşı var, ergenliği var, genç yetişkinliği var, orta yaş krizi var, var da var...

Bu kez yetişkinliğin hangi evresine geldikleri sorulan kişilerden birbirinden orijinal cevaplar geldi!

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Bir kişi yaş aldıkça hayattan aldığı dersler de artıyor doğal olarak. Olgunlaşan bir bireyin hayatında pek çok değişiklik meydana geliyor.

Bir kişi yaş aldıkça hayattan aldığı dersler de artıyor doğal olarak. Olgunlaşan bir bireyin hayatında pek çok değişiklik meydana geliyor.

Sosyal medyada da bunun pek çok örneğini görmek mümkün. Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı 'yetişkinliğin hangi evresindesiniz?' diye sorunca olunlar oldu.

"Yetişkinliğin hangi evresindesiniz?" sorusuna birbirinden yaratıcı cevaplar da geldi elbette.

"Yetişkinliğin hangi evresindesiniz?" sorusuna birbirinden yaratıcı cevaplar da geldi elbette.
twitter.com

"Telefonum çalışmaz olana kadar yeni bir telefon almadığım yaştayım."

"Telefonum çalışmaz olana kadar yeni bir telefon almadığım yaştayım."
twitter.com

"Kredi kartımı ve bütçemi her ay düzenli kontrol ettiğim yaştayım."

"Kredi kartımı ve bütçemi her ay düzenli kontrol ettiğim yaştayım."
twitter.com

"Doğum günlerini önemsemiyorum."

"Doğum günlerini önemsemiyorum."
twitter.com
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"Gereksiz gürültüden hoşlanmıyorum."

"Gereksiz gürültüden hoşlanmıyorum."
twitter.com

"Birisi saçmaladığında hem öfkeleniyorum hem de onlar için üzülüyorum."

"Birisi saçmaladığında hem öfkeleniyorum hem de onlar için üzülüyorum."
twitter.com

"Uyku artık benim için bir lüks."

"Uyku artık benim için bir lüks."
twitter.com

"Sıcak ortamlarda bulunmak bana huzur veriyor."

"Sıcak ortamlarda bulunmak bana huzur veriyor."
twitter.com

"Seyahatten döndüğüm an valizimi boşaltıyorum."

"Seyahatten döndüğüm an valizimi boşaltıyorum."
twitter.com
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"Üçlü arkadaş grubumun bensiz takılmasını umursamıyorum."

"Üçlü arkadaş grubumun bensiz takılmasını umursamıyorum."
twitter.com

"Evde yemeğimiz var." Bir gün herkes annelerinin sözüne gelecek!

"Evde yemeğimiz var." Bir gün herkes annelerinin sözüne gelecek!
twitter.com

"Eti buzluktan çıkar."

"Eti buzluktan çıkar."
twitter.com

"Ne yaparsam yapayım yorgunum."

"Ne yaparsam yapayım yorgunum."
twitter.com

Peki siz yetişkinliğin hangi seviyesindesiniz? 

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