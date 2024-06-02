Bacak Boyunu Uzatmak İçin 160 Bin Dolar Harcayan Modelde Kemik Hastalıkları Görülmeye Başlandı
Bacak Boyunu Uzatmak İçin 160 Bin Dolar Harcayan Modelde Kemik Hastalıkları Görülmeye Başlandı
Alman reality şov starı Theresia Fischer, 2016 yılında bacak boyunu uzatma kararı almıştı. 4 yıl içerisinde boyunu 1.70'den 1.84'e uzatan Theresia, şimdilerde ise bacak kemiklerinde çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor.
Kaynak: Bored Panda, Theresia Fischer
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32 yaşındaki Alman Theresia Fischer, bacak uzatma ameliyatlarının ardından tüm dünyada tanınmaya başladı.
Fakat geçtiğimiz aylarda, Theresia'nın bacaklarında 'korkunç' diye tabir ettiği ağrılar başladı.
Bugüne kadar iki kez kemik enfeksiyon geçiren modelin ağrıları ise bu enfeksiyonlardan ve iltihaplardan kaynaklanıyor.
"Bacaklarınızda metal varken koşmak çok garip."
Uzuv uzatma ameliyatlarının sonunda, hastaları ciddi riskler bekliyor. Sinir hasarı, kas hasarı, eklem kontraktürü, çıkık ve artrit riski bunlardan bazıları.
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