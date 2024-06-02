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Bacak Boyunu Uzatmak İçin 160 Bin Dolar Harcayan Modelde Kemik Hastalıkları Görülmeye Başlandı

Bacak Boyunu Uzatmak İçin 160 Bin Dolar Harcayan Modelde Kemik Hastalıkları Görülmeye Başlandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 13:18

Alman reality şov starı Theresia Fischer, 2016 yılında bacak boyunu uzatma kararı almıştı. 4 yıl içerisinde boyunu 1.70'den 1.84'e uzatan Theresia, şimdilerde ise bacak kemiklerinde çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor.

Kaynak: Bored PandaTheresia Fischer

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32 yaşındaki Alman Theresia Fischer, bacak uzatma ameliyatlarının ardından tüm dünyada tanınmaya başladı.

32 yaşındaki Alman Theresia Fischer, bacak uzatma ameliyatlarının ardından tüm dünyada tanınmaya başladı.

2016 ile 2022 arasında bacak uzatma ameliyatları geçiren Theresia'nın boyu toplamda 1.70'den 1.84'e çıktı. Theresia, bu ameliyatlara yaklaşık 160 bin dolar para harcamıştı.

Fakat geçtiğimiz aylarda, Theresia'nın bacaklarında 'korkunç' diye tabir ettiği ağrılar başladı.

Fakat geçtiğimiz aylarda, Theresia'nın bacaklarında 'korkunç' diye tabir ettiği ağrılar başladı.

Periostit geçirdiğini söyleyen, Theresia sol alt bacağında korkunç bir ağrı yaşadığını belirtti.  Theresia'nın sol bacağında tam 5 farklı ameliyat yapıldığı biliniyor.

Periostit hastalığı ise özellikle baldırın etrafındaki kaslara gelen zarardan kaynaklanan ağır ağrılar olarak tanımlanıyor.

Bugüne kadar iki kez kemik enfeksiyon geçiren modelin ağrıları ise bu enfeksiyonlardan ve iltihaplardan kaynaklanıyor.

Bugüne kadar iki kez kemik enfeksiyon geçiren modelin ağrıları ise bu enfeksiyonlardan ve iltihaplardan kaynaklanıyor.

Bacak uzatma ameliyatlarında ise öncelikle kemiklerin ayrılması ve ardından metal çubuklarla desteklenmesi gerekiyor. Bu metal parçalar, bacaklarınızda bir süre kalmaya devam ediyor.

"Bacaklarınızda metal varken koşmak çok garip."

"Bacaklarınızda metal varken koşmak çok garip."

Özellikle reality şovun çekimlerinde zorlandığını belirten Theresia, ağrının daha çok olduğu sol bacağına ağırlık vermemeye çalıştığını, ağrı kesicilerle ayakta kaldığını ancak bunun çok zor olduğunu belirtiyor.

Uzuv uzatma ameliyatlarının sonunda, hastaları ciddi riskler bekliyor. Sinir hasarı, kas hasarı, eklem kontraktürü, çıkık ve artrit riski bunlardan bazıları.

Uzuv uzatma ameliyatlarının sonunda, hastaları ciddi riskler bekliyor. Sinir hasarı, kas hasarı, eklem kontraktürü, çıkık ve artrit riski bunlardan bazıları.

Ünlü model, şimdilerde yer aldığı reality şovdan ayrılmış durumda. Bacaklarındaki metallerin çıkarılacağı günler için oldukça sabırsız olduğunu belirtiyor.

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