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Kozmetik Mağazasındaki İndirimde Neredeyse Sinir Krizi Geçiren Kadın Neler Yaşandığını Anlattı

Kozmetik Mağazasındaki İndirimde Neredeyse Sinir Krizi Geçiren Kadın Neler Yaşandığını Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 11:08

Bir kozmetik mağazası, ürünlerine yüzde 70 indirim yaptı. İndirimin başlamasıyla ülkemizin pek çok farklı yerinde de kaos ortamı yaşandı. İki kadının birbirlerine hakaret ederek tartıştığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu. 

Tartışma esnasında siniri gözlerinden okunan bir kadın ise yaptığı paylaşımla kavganın perde arkasını anlattı.

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Bir kozmetik mağazasının ürünlerinde yüzde 70 indirim yapmasıyla, mağazalarda kaotik anlar yaşanması da kaçınılmaz oldu.

Bir kozmetik mağazasının ürünlerinde yüzde 70 indirim yapmasıyla, mağazalarda kaotik anlar yaşanması da kaçınılmaz oldu.

Kimisi birbiriyle kavga ederken kimisi fırsattan istifade stok yapmak için binlerce liralık ürün satın aldı. O anlar ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Özellikle sosyal medyada gündem olan bir 'indirim anı' var. Mağaza görevlisinin kendisine gerizekalı dediğini söyleyen müşteri, neredeyse sinir krizi geçirecekti.

Özellikle sosyal medyada gündem olan bir 'indirim anı' var. Mağaza görevlisinin kendisine gerizekalı dediğini söyleyen müşteri, neredeyse sinir krizi geçirecekti.

Müşterinin bu denli sinirlenmiş olması ise sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz;

Pek çok kişi müşteriyi haksız bulup neye bu kadar sinirlendiğini sorarken, sinirli müşteri paylaştığı videoda neler yaşandığını anlattı.

Pek çok kişi müşteriyi haksız bulup neye bu kadar sinirlendiğini sorarken, sinirli müşteri paylaştığı videoda neler yaşandığını anlattı.

Mağazaya saat 6-7 gibi gittiğini ve uzunca bir süre beklediği halde mağazanın kapanış saatinden önce kapandığını iddia eden müşteri, çalışanın kendisine gerizekalı dediğini iddia etti.

Çalışanın kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını söyleyen müşterinin paylaşımı bu şekilde;

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