Kozmetik Mağazasındaki İndirimde Neredeyse Sinir Krizi Geçiren Kadın Neler Yaşandığını Anlattı
Kozmetik Mağazasındaki İndirimde Neredeyse Sinir Krizi Geçiren Kadın Neler Yaşandığını Anlattı
Bir kozmetik mağazası, ürünlerine yüzde 70 indirim yaptı. İndirimin başlamasıyla ülkemizin pek çok farklı yerinde de kaos ortamı yaşandı. İki kadının birbirlerine hakaret ederek tartıştığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Tartışma esnasında siniri gözlerinden okunan bir kadın ise yaptığı paylaşımla kavganın perde arkasını anlattı.
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Bir kozmetik mağazasının ürünlerinde yüzde 70 indirim yapmasıyla, mağazalarda kaotik anlar yaşanması da kaçınılmaz oldu.
Özellikle sosyal medyada gündem olan bir 'indirim anı' var. Mağaza görevlisinin kendisine gerizekalı dediğini söyleyen müşteri, neredeyse sinir krizi geçirecekti.
Pek çok kişi müşteriyi haksız bulup neye bu kadar sinirlendiğini sorarken, sinirli müşteri paylaştığı videoda neler yaşandığını anlattı.
Çalışanın kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını söyleyen müşterinin paylaşımı bu şekilde;
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