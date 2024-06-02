Kozmetik Mağazasındaki İndirimde Neredeyse Sinir Krizi Geçiren Kadın Neler Yaşandığını Anlattı

Bir kozmetik mağazası, ürünlerine yüzde 70 indirim yaptı. İndirimin başlamasıyla ülkemizin pek çok farklı yerinde de kaos ortamı yaşandı. İki kadının birbirlerine hakaret ederek tartıştığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Tartışma esnasında siniri gözlerinden okunan bir kadın ise yaptığı paylaşımla kavganın perde arkasını anlattı.