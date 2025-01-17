Ayşe Özyılmazel Kimdir? Somer Sivrioğlu ile Birlikte Olduğu Söylenen Ayşe Özyılmazel Hakkında Merak Edilenler

24 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayşe Özyılmazel'in babası ünlü sanatçı Neco, annesi ise Oya German'dır. 3 kardeşi bulunan Özyılmazel, çocukluk dönemini İstanbul'da geçirdi. İlk ve orta öğrenimini ise İstek Semiha Şakir Lisesi'nde tamamladı.

Eğitim hayatı devam ederken müziğe ilgi duymaya başlayan Özyılmazel, bir dönem İstanbul Gelişim Orkestrası'nda görev aldı. 2009'da ise kendi adıyla öne çıktığı ilk albümünü çıkardı. Bu albümünde Teoman, Yalın ve Tufan Taş gibi isimlerle düet yaparak adından söz ettirdi.

2011 yılında ünlü reklamcı ve Yeteneksiz Sizsiniz Türkiye'de jüri olarak adını duyuran Ali Taran ile evlendi. Ancak bu evlilik bir yıl sonra son buldu ve çift 2012 yılında boşanma kararı aldı.