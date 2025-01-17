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Ayşe Özyılmazel Kimdir? Somer Sivrioğlu ile Birlikte Olduğu Söylenen Ayşe Özyılmazel Hakkında Merak Edilenler

Ayşe Özyılmazel Kimdir? Somer Sivrioğlu ile Birlikte Olduğu Söylenen Ayşe Özyılmazel Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 12:50

Somer Sivrioğlu ile yaşadığı ilişki gündem olan Ayşe Özyılmaz'ın hayatı merak ediliyor. Pek çok kişi Ayşe Özyılmazel'in kariyeri, ailesi ve eski eşi hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki, Ayşe Özyılmazel kimdir? Ayşe Özyılmazel kimin kızı? Kaç yaşında ve nereli? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Ayşe Özyılmazel Kimdir?

Ayşe Özyılmazel Kimdir?

24 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayşe Özyılmazel'in babası ünlü sanatçı Neco, annesi ise Oya German'dır. 3 kardeşi bulunan Özyılmazel, çocukluk dönemini İstanbul'da geçirdi. İlk ve orta öğrenimini ise İstek Semiha Şakir Lisesi'nde tamamladı.

Eğitim hayatı devam ederken müziğe ilgi duymaya başlayan Özyılmazel, bir dönem İstanbul Gelişim Orkestrası'nda görev aldı. 2009'da ise kendi adıyla öne çıktığı ilk albümünü çıkardı. Bu albümünde Teoman, Yalın ve Tufan Taş gibi isimlerle düet yaparak adından söz ettirdi.

2011 yılında ünlü reklamcı ve Yeteneksiz Sizsiniz Türkiye'de jüri olarak adını duyuran Ali Taran ile evlendi. Ancak bu evlilik bir yıl sonra son buldu ve çift 2012 yılında boşanma kararı aldı.

Ayşe Özyılmazel Kariyeri

Ayşe Özyılmazel Kariyeri

2009 yılında çıkardığı ilk albümünden sonra profesyonel olarak müzik hayatına devam eden Ayşe Özyılmazel, bir dönem Sabah Gazetesi'nde köşe yazarı olarak da çalıştı. Aynı zamanda yazarlık yaparak ilk kitabı olan ''Sana Bi'şey Olmasın''ı piyasaya sürdü. 2013 yılında ise ikinci kitabını çıkarmayı başardı.

Somer Sivrioğlu ile Ayşe Özyılmazel Sevgili mi?

Somer Sivrioğlu ile Ayşe Özyılmazel Sevgili mi?

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir süre önce ayrıldığı Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını duyurdu. Katıldığı bir etkinlikte özel hayatına ilişkin konuşan Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını söyleyerek 'Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor' dedi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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