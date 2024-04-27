Ayrılmaz Üçlü Richy Mitch & The Coal Miners’ın En Sevilen 10 Şarkısı
Ayrılmaz Üçlü Richy Mitch & The Coal Miners’ın En Sevilen 10 Şarkısı
TikTok'ta gezinirken hayatın aslında güzel olduğunu ve umut verici şeylerin yaşandığını anlatan 'Hopecore' videolarına denk gelmişsinizdir. Bu videolarda kullanılan şarkı 'Evergreen' olunca biz de şarkıyı seslendiren grubu merak ettik. Açıkçası sadece 'Evergreen' ile değil, aynı zamanda diğer şarkıları ile tanınmaları gerekiyor. Dinleyince siz de hak vereceksiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Evergreen
2. WET SOCKS
3. Signal Sender
4. Northstar
5. Lake Missoula
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Subliming
7. Swiss Woods
8. Careful
9. Sage
10. Laramee
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın