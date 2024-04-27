Ayrılmaz Üçlü Richy Mitch & The Coal Miners’ın En Sevilen 10 Şarkısı

TikTok'ta gezinirken hayatın aslında güzel olduğunu ve umut verici şeylerin yaşandığını anlatan 'Hopecore' videolarına denk gelmişsinizdir. Bu videolarda kullanılan şarkı 'Evergreen' olunca biz de şarkıyı seslendiren grubu merak ettik. Açıkçası sadece 'Evergreen' ile değil, aynı zamanda diğer şarkıları ile tanınmaları gerekiyor. Dinleyince siz de hak vereceksiniz!