Ayrılık Acısı Paraya Dönüştü: Adele’in 21 Albümü Nasıl Doğdu?

Ayrılık… Bazen insanın bütün dünyasını alt üst eder, kalbini kırar ve saatlerce yalnız hissettirir. İşte Adele de 21 yaşındayken tam olarak bunu yaşadı. Ama o, bu acıyı içine atmak yerine müziğe dönüştürdü ve ortaya bugün hâlâ dinleyenleri etkileyen bir başyapıt çıktı. 21 albümü, yalnızca bir ayrılık hikâyesi değil; aynı zamanda duyguların, acının ve yaratıcılığın müzikle buluştuğu bir yolculuk.