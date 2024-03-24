Aynalı Tahir'in Büyük Aşkı Yeşim Büber Yıllar Sonraki Hali Ağzımızı Açık Bıraktı!
Aynalı Tahir'in Büyük Aşkı Yeşim Büber Yıllar Sonraki Hali Ağzımızı Açık Bıraktı!
Bir zamanların sevilen dizisi Aynalı Tahir'de hayat verdiği Zümrüt karakteriyle hafızalara kazınan Yeşim Büber, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam tercih ediyor. Büber, hayranlarının merakla izlediği bu popüler karakterin ardından, ışıltılı set hayatını bir kenara bırakarak, tamamen farklı bir yaşam biçimini seçti.
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Bir zamanların en popüler ve sevilen dizilerinden biri olan Aynalı Tahir, 1998 ve 2001 yılları arasında ekranlarda boy göstermişti.
Alişan, Emine Ün ve Erkan Petekkaya gibi döneminin en parlayan yıldızlarını bünyesinde barındıran bu efsane dizide, Yeşim Büber de Zümrüt karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.
Yeşim Büber, Aynalı Tahir'deki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettirirken, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat tercih etti.
Bu durum, Büber'in hayranlarını bir hayli meraklandırıyor. Nerede, ne yapıyor, diye soranlar için son halini karşınıza getirdik!
Günümüzde evli ve iki çocuk annesi olan Yeşim Büber'in son hali, onu görenleri hayrete düşürüyor.
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2006 yılında evlendiği görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile birlikte deniz üzerinde, bir teknede yaşama kararı alan Büber, ikiz çocukları Nehir ve Can Yunus ile birlikte huzurlu ve sakin bir hayat sürüyor.
Aynalı Tahir dizisiyle izleyicinin kalbine kazınan Yeşim Büber, bu projenin ardından Kaybolan Yıllar, Zehirli Sarmaşık ve Üç Kişilik Aşk gibi dizilerde de rol alarak yeteneğini konuşturmuştu.
Son olarak Siyah İnci dizisinde Melek karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Büber, bu projeden sonra uzun bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
Ancak hayranlarıyla bağını koparmayan ünlü oyuncu, Instagram hesabından son halini paylaşmayı ihmal etmiyor.
İşte onun son hali...
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Büber'in paylaşımları, hayranları tarafından büyük ilgi görüyor ve beğeni yağmuruna tutuluyor.
1977 doğumlu güzel oyunca şimdilerde 46 yıl yaşında...
Ama yaşını pek göstermiyor...
Sanki giderek gençleşmiş, desek yeridir!
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