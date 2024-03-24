Aynalı Tahir'in Büyük Aşkı Yeşim Büber Yıllar Sonraki Hali Ağzımızı Açık Bıraktı!

Bir zamanların sevilen dizisi Aynalı Tahir'de hayat verdiği Zümrüt karakteriyle hafızalara kazınan Yeşim Büber, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam tercih ediyor. Büber, hayranlarının merakla izlediği bu popüler karakterin ardından, ışıltılı set hayatını bir kenara bırakarak, tamamen farklı bir yaşam biçimini seçti.